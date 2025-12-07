सोशल मीडिया का मजा ही तब बढ़ जाता है जब कोई ऐसा वीडियो सामने आ जाए जो दिल को खुश कर दे, चेहरे पर मुस्कान ला दे और ये एहसास करवाए कि जिंदगी का असली मजा उम्र की गिनती से नहीं, बल्कि दिल की जवानी से चलता है. इसी तरह एक ताजा वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया है, जिसमें एक बुजुर्ग दादा-दादी डांस फ्लोर पर ऐसी धमाकेदार परफॉर्मेंस देते दिख रहे हैं कि वहां मौजूद लोग भी हैरान रह जाते हैं. वीडियो इस बात का जिंदा सबूत है कि उम्र चाहे 70 हो या 80, अगर मन जवान है तो जिंदगी हर पल रंगीन ही नजर आती है.

बुजुर्ग दादा दादी ने डांस फ्लोर पर उड़ाया गर्दा

वीडियो में बुजुर्ग महिला लाल साड़ी में नजर आती हैं और उनके साथ एक बुजुर्ग पुरुष भी डांस फ्लोर पर कदम से कदम मिलाते दिखते हैं. दोनों की एनर्जी इतनी जबरदस्त है कि देखने वाले उनकी फुर्ती और एक्सप्रेशंस पर दिल हार बैठे हैं. जैसे ही डीजे पर गाना बजता है, दादी जी पूरे कॉन्फिडेंस और मुस्कुराहट के साथ डांस शुरू करती हैं. उनके मूव्स देखकर कोई भी यही कहेगा कि ये जोश किसी नई उम्र की डांसर से कम नहीं. वहीं दादा जी भी पीछे नहीं रहते. वो पूरे जोश में उनके साथ थिरकते हैं और दोनों की ट्यूनिंग कमाल की लगती है.

View this post on Instagram A post shared by Preeti Gaur (@tanu.preeti)

यूजर्स ने ला दी कमेंट्स की बाढ़

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. लोग इस जोड़े की तारीफ करते नहीं थक रहे. कोई उन्हें "एनर्जी का पावरहाउस" बता रहा है तो कोई कह रहा है कि “इन्हें देखकर आज का तनाव भी दूर हो गया.” कई यूजर्स ने लिखा कि यह वीडियो उन्हें अपने दादा-दादी की याद दिला गया जिन्होंने इसी तरह हर मौके पर खुशियों को जीना सिखाया था. वीडियो को tanu.preeti नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

