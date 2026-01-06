बेरोजगारी देश में बड़ी समस्या है. आपने बीए, एमए यहां तक कि बीएससी वाले लोगों को भी डिग्री लिए इंटरव्यू की लाइन लगाए देखा होगा. लेकिन डॉक्टर की डिग्री हमेशा से ऐसी रही है कि इसे कर लो तो नौकरी तो मिल ही जाएगी. लेकिन अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो जनाब आप गलत हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें नौकरी लेने के लिए एमबीबीएस डॉक्टरों का जमावड़ा लगा हुआ है और भीड़ ऐसी है कि एक बार के लिए लगेगा किसी सरकारी नौकरी के फॉर्म भरे जा रहे हैं.

नौकरी लेने के लिए उमड़ी डॉक्टर्स की भीड़

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक अस्पताल में लोगों का जमावड़ा लगा दिखाई दे रहा है. पहली बार में तो आपको लगेगा कि ये किसी सरकारी एग्जाम फॉर्म की विंडो है जिस पर भीड़ लगी हुई है और आप गच्चा खा जाएंगे. लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वीडियो में हो रहे दावे के मुताबिक ये भीड़ किसी सरकारी एग्जाम के फॉर्म को लेकर नहीं है, बल्कि भीड़ में खड़े युवा वो डॉक्टर हैं जो सालों की मेहनत के बाद एमबीबीएस की डिग्री लेकर आए हैं और इन्हें नौकरी चाहिए.

अस्पताल में लगा जमावड़ा

वीडियो को शेयर करते हुए यूजर ने लिखा...4-5 साल नीट के लिए ड्रॉप लेकर भी यहीं आना है दोस्तों. अपनी जिंदगी के लिए फैसला सोच समझकर लें. वीडियो में दिख रही भीड़ अगर सच में डॉक्टर्स की है तो ये वाकई में चौंकाने वाला है. यूजर्स का कहना है कि पहले डॉक्टर बनना काफी मुश्किल होता था. लेकिन अब जिनके पास पैसा है वो बगैर ज्ञान के भी विदेशों में जाकर एमबीबीएस में एडमिशन ले रहे हैं जिसकी वजह से भीड़ बढ़ रही है.

यूजर्स बोले, अब डॉक्टर्स भी बेचारे बेरोजगार हो गए

वीडियो को deepesh_sonii नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा....फिर भी एमबीबीएस दूसरी डिग्रियों से काफी बेहतर है. एक और यूजर ने लिखा...अब डॉक्टर भी बेरोजगार घूम रहे हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...वाह क्या नजारा है, ऐसा लग रहा है जैसे सरकारी एग्जाम का फॉर्म भरने आए हों.

