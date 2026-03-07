भारत में बीमार पड़े अमेरिकी व्लॉगर, आयुर्वेद और घरेलू नुस्खों की कर दी जमकर तारीफ

भारत घूमने आए एक अमेरिकी ट्रैवल व्लॉगर का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में व्लॉगर ने भारत की हेल्थ केयर व्यवस्था, आयुर्वेद और घरेलू नुस्खों की जमकर तारीफ की. उनका कहना है कि भारत में बीमार पड़ने के बाद उन्हें इलाज से जिस तरह से राहत मिली वह उनके लिए हैरान करने वाला एक्सपीरियंस था. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग भी भारतीय आयुर्वेद और घरेलू इलाज की खूब चर्चा कर रहे हैं.

राजस्थान में यात्रा के दौरान अमेरिकी व्लॉगर पड़ गया था बीमार



दरअसल अमेरिका के ट्रैवल व्लॉगर चार्ली इवांस इन दिनों करीब 4 महीने के लिए भारत में रह रहे हैं. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें बताया कि भारत में रहते हुए वह अचानक बीमार पड़ गए थे. वीडियो में वह कहते हैं मैं अमेरिका से हूं और पिछले 148 दिनों से भारत में रह रहा हूं. कुछ हफ्ते पहले जब मैं राजस्थान घूम रहा था तो मुझे गले में गंभीर इंफेक्शन हो गया था, मुझे लगा था कि शायद मुझे स्ट्रेप थ्रोट हो गया है. उन्होंने बताया की शुरुआत में उन्होंने हॉस्पिटल जाने से बचने की कोशिश की, लेकिन बाद में उन्हें महसूस हुआ कि यह फैसला गलत था.

इसके बाद व्लॉगर ने बताया कि जब वह ऋषिकेश पहुंचे तो उन्होंने हॉस्पिटल जाकर इलाज करवाया. उनका कहना था कि भारत में हॉस्पिटल में इलाज करवाना काफी आसान लगा. चार्ली ने वीडियो में कुछ दवाइयां और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट भी दिखाएं. उन्होंने बताया कि उन्हें फार्मेसी से योगी कंठिका नाम की आयुर्वेदिक गोलियां मिली. जो गले के परेशानी में काफी फायदेमंद साबित हुई. इसके अलावा उन्होंने स्थानीय कफ ड्रॉप्स और हर्बल बाम की भी तारीफ की. ब्लॉगर ने बताया कि उनके एक भारतीय दोस्त ने उन्हें एक हर्बल बाम दिया जिससे उन्होंने नेचुरल विक्स जैसा बताया.

कैप्शन में लिखी भारतीय दवाओं की तारीफ

वीडियो शेयर करते समय कैप्शन में चार्ली इवांस ने लिखा Indian medicine is truly god-tier. वहीं इसके अलावा उन्होंने लिखा पहली बार भारत में बीमार पड़ा और यह मेरे लिए आंखें खोल देने वाला एक्सपीरियंस था. यहां घरेलू नुस्खे, आयुर्वेद और आधुनिक दवाइयां सब एक साथ काम करते हैं और मुझे भी जल्दी ठीक कर दिया. उनके इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स ने भी अपने रिएक्शन दिए.

एक यूजर ने कमेंट किया भारत का अर्थ छोटी-मोटी बीमारियों में घर पर ही स्वस्थ हो जाए, ईश्वर का आशीर्वाद आप पर बना रहे. वहीं दूसरे यूजर ने आयुर्वेद की तारीफ करते हुए कहा यह सब आयुर्वेदिक और प्लांट बेस्ड चीजें हैं इनमें केमिकल नहीं होते हैं. वहीं एक और यूजर कमेंट कर लिखता है भारत में हेल्थ केयर बेहतर है, यहां आपको जल्दी इलाज मिलता है और यहां आयुर्वेद, होम्योपैथी और एलोपैथी सभी ऑप्शन मौजूद है.

