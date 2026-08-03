महिला पर टाइगर का अटैक, सिर दबोच 300 मीटर दूर ले जाकर मार डाला, गला सुखा देगी खबर

सोशल मीडिया पर एक रूह कंपा देने वाला मामला तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक टाइगर ने महिला पर जानलेवा हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया. घटना मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले से सामने आई है. टाइगर का हमला इतना खतरनाक था कि सोशल मीडिया पर जैसे ही ये वायरल हुआ यूजर्स की रूह कांप गई. हमले में महिला की मौत हो गई. हालांकि घायल अवस्था में उसे अस्पताल ले जाया गया था. जहां डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा पाए और महिला ने दम तोड़ दिया.

बालाघाट में महिला को घसीट ले गया टाइगर

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक मामला तेजी से वायरल हो रहा है जो मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले से सामने आया है. यहां कान्हा नेशनल पार्क के अंतर्गत आने वाले पर्रापुर बैगाटोला गांव में सिझोरा बफर जोन के सहायक निदेशक आशीष पांडे ने एक दुर्घटना की पुष्टि की जिसमें बताया गया कि 30 साल की महिला पर टाइगर ने हमला किया और उसे घसीटकर 300 मीटर दूर ले गया. बताया जा रहा है कि धुर्वे नाम की महिला एक झोपड़ी में सो रही थी तभी लगभग डेढ़ बजे जिला मुख्यालय से लगभग 80 किमी दूर स्थित इस झोपड़ी में बाघ घुस गया और महिला पर हमला कर दिया. बाघ ने महिला का सिर पकड़ा और उसे अपने साथ घसीटकर ले गया.

चीखपुकार सुन बचाने पहुंचे गांव वाले, लेकिन हो चुकी थी देर

महिला की चीखपुकार सुन गांव वाले मशालें लेकर जंगल में पहुंचे. जहां पता लगा कि बाघ महिला को अपने साथ 300 मीटर घसीटकर लाया और फिर जंगल में गायब हो गया. इसके बाद घायल महिला को अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. अब अधिकारियों का कहना है कि सरकार के नियमानुसार पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी. इसके अलावा बताया जा रहा है कि गांव में पिंजरा भी लगाया जाएगा और वन विभाग ऐसे इलाकों में गश्त तेज करेगा जहां इंसानी आबादी है. हालांकि गांव वालों को सलाह दी गई है कि अंधेरा होते ही अपने खिड़की दरवाजे बंद करें और जंगल में जाने से परहेज करें. खासकर बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को अकेला बाहर न निकलने दें.

यह भी पढ़ें: Video: ऑफिस आ रहे सर... बारिश के पानी में डूबी बाइक, लेकिन नहीं माना बॉस

यूजर्स की कांप गई रूह, किए ऐसे कमेंट्स

सोशल मीडिया पर जैसे ही ये मामला वायरल हुआ यूजर्स ने इसे लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दीं. एक यूजर ने लिखा...कितने दर्द में तड़पी होगी ये महिला, मेरी तो रूह कांप गई. एक और यूजर ने लिखा...भगवान महिला के परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ऐसे इलाकों में लोग अकेले निकलते ही क्यों हैं. जब कोई बाजार नहीं है, कोई आवाजाही नहीं है तो फिर रात के अंधेरे में ये बेवकूफी करनी ही क्यों है.

यह भी पढ़ें: Viral Video : ट्रेन में कैसे चोरी होता है फोन, वीडियो देख उड़ जाएंगे होश