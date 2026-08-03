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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगमहिला पर टाइगर का अटैक, सिर दबोच 300 मीटर दूर ले जाकर मार डाला, गला सुखा देगी खबर

महिला पर टाइगर का अटैक, सिर दबोच 300 मीटर दूर ले जाकर मार डाला, गला सुखा देगी खबर

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक मामला तेजी से वायरल हो रहा है जो मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले से सामने आया है. यहां कान्हा नेशनल पार्क के अंतर्गत आने वाले पर्रापुर बैगाटोला गांव में ये घटना घटी.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 03 Aug 2026 02:30 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर एक रूह कंपा देने वाला मामला तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक टाइगर ने महिला पर जानलेवा हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया. घटना मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले से सामने आई है. टाइगर का हमला इतना खतरनाक था कि सोशल मीडिया पर जैसे ही ये वायरल हुआ यूजर्स की रूह कांप गई. हमले में महिला की मौत हो गई. हालांकि घायल अवस्था में उसे अस्पताल ले जाया गया था. जहां डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा पाए और महिला ने दम तोड़ दिया.

बालाघाट में महिला को घसीट ले गया टाइगर

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक मामला तेजी से वायरल हो रहा है जो मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले से सामने आया है. यहां कान्हा नेशनल पार्क के अंतर्गत आने वाले पर्रापुर बैगाटोला गांव में सिझोरा बफर जोन के सहायक निदेशक आशीष पांडे ने एक दुर्घटना की पुष्टि की जिसमें बताया गया कि 30 साल की महिला पर टाइगर ने हमला किया और उसे घसीटकर 300 मीटर दूर ले गया. बताया जा रहा है कि  धुर्वे नाम की महिला एक झोपड़ी में सो रही थी तभी लगभग डेढ़ बजे जिला मुख्यालय से लगभग 80 किमी दूर स्थित इस झोपड़ी में बाघ घुस गया और महिला पर हमला कर दिया. बाघ ने महिला का सिर पकड़ा और उसे अपने साथ घसीटकर ले गया.

चीखपुकार सुन बचाने पहुंचे गांव वाले, लेकिन हो चुकी थी देर

महिला की चीखपुकार सुन गांव वाले मशालें लेकर जंगल में पहुंचे. जहां पता लगा कि बाघ महिला को अपने साथ 300 मीटर घसीटकर लाया और फिर जंगल में गायब हो गया. इसके बाद घायल महिला को अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. अब अधिकारियों का कहना है कि सरकार के नियमानुसार पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी. इसके अलावा बताया जा रहा है कि गांव में पिंजरा भी लगाया जाएगा और वन विभाग ऐसे इलाकों में गश्त तेज करेगा जहां इंसानी आबादी है. हालांकि गांव वालों को सलाह दी गई है कि अंधेरा होते ही अपने खिड़की दरवाजे बंद करें और जंगल में जाने से परहेज करें. खासकर बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को अकेला बाहर न निकलने दें.

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यूजर्स की कांप गई रूह, किए ऐसे कमेंट्स

सोशल मीडिया पर जैसे ही ये मामला वायरल हुआ यूजर्स ने इसे लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दीं. एक यूजर ने लिखा...कितने दर्द में तड़पी होगी ये महिला, मेरी तो रूह कांप गई. एक और यूजर ने लिखा...भगवान महिला के परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ऐसे इलाकों में लोग अकेले निकलते ही क्यों हैं. जब कोई बाजार नहीं है, कोई आवाजाही नहीं है तो फिर रात के अंधेरे में ये बेवकूफी करनी ही क्यों है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 03 Aug 2026 02:30 PM (IST)
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