Video: चेहरे पर पोती कालिख-गले में डाली जूतों की माला, प्रेमी जोड़े से बदसलूकी का वीडियो वायरल

Social Media Viral Video: लड़का हो या लड़की हर कोई अपनी पसंद से शादी करना चाहता है. हर कोई चाहता है कि जिसके साथ उसे अपनी पूरी जिंदगी बितानी है, वह उसकी पसंद का हो, लेकिन आज के इस मॉर्डन समाज में भी कुछ लोग रूढ़िवादिता में फंसे हुए हैं. आज भी लव मैरिज को एक बड़े गुनाह की तरह देखा जाता है और अगर कोई लड़का या लड़की ऐसा कदम उठाते हैं तो उन्हें समाज की सजा झेलनी पड़ती है.

हाल ही में इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक जोड़े को लव मैरिज करने की सजा दी जा रही है. वीडियो में लोगों ने जैसा व्यवहार लड़का और लड़की के साथ किया. उसे देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार, लव मैरिज करना इतना गलत है?

जूतों की माला पहनाए सड़क पर घुमाया

हालांकि, ये वीडियो कहां का है इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़का और लड़की, जिन्होंने अपनी पसंद से एक-दूसरे के साथ शादी की है, लेकिन उनके इस निर्णय को समाज ने स्वीकार नहीं किया.

सोशल मीडिया पर एक शर्मनाक घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें लव मैरिज करने वाले एक कपल को लोगों ने पकड़कर जूतों की पाला पहनाकर सरेआम घुमाया और साथ ही मुंह पर कालिख भी लगाई.

वीडियो में देख सकते हैं कि लोगों ने दोनों के गले में जूते की माला पहनाई हुई है. दोनों के चेहरे काफी उदास नजर आ रहे हैं. साथ ही लड़के के चेहरे पर काला रंग लगाया गया है. दोनों को इस हाल में सड़क पर घुमाया जा रहा है. उनके पीछे कई सारे लोग भी चलते नजर आ रहे हैं तो वहीं कुछ लोग इस दृश्य का वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे हैं.

क्या पसंद से शादी करना इतना बड़ा गुनाह है- बोले यूजर्स

वीडियो हमें यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि अपनी पसंद से शादी करना क्या इतना बड़ा गुनाह है? वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगों के तमाम कमेंट्स सामने आए. साथ ही कुछ लोगों ने इस पर अपनी राय भी दी.

कुछ लोगों ने कहा कि समाज के रूल्स का क्या कहना है इनका बस चले तो सांसों की भी गिनती करें तो वहीं कुछ ने कहा समाज प्यार करने वालों के साथ ऐसा क्यों करता है? वहीं कुछ यूजर्स ने कहा कि इनको ये हक किसने दिया है ऐसे जलील करने को. इस तरह के तमाम कमेंट्स वीडियो पर देखने को मिले हैं.