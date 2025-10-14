बस रोककर कर रहे थे प्रैंक! तुरंत मिल गया फल- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी

सोशल मीडिया पर एक कपल का ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और हंसी भी रोक नहीं पा रहे. वीडियो में कपल सिटी बस को बीच सड़क पर रुकवाकर एक ऐसा प्रैंक करता है जो सीधे हादसे में बदल जाता है. शहर की भीड़भाड़ वाली सड़क पर कपल की यह हरकत अब सोशल मीडिया यूजर्स के बीच चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन गई है. किसी ने इसे बेवकूफी कहा तो किसी ने इसे "रील के चक्कर में जिंदगी से खिलवाड़" बताया.

बस के साथ प्रैंक करके भाग रहे थे, बीच सड़क ही मिल गया ईनाम!

वीडियो की शुरुआत में एक लड़का और लड़की सिटी बस के पीछे वाले दरवाजे के पास खड़े दिखाई देते हैं. दोनों कैमरे के सामने मस्तीभरे मूड में हैं और ऐसा लगता है मानो कोई फिल्मी सीन शूट कर रहे हों. लड़की बस की सीढ़ियों पर चढ़ जाती है और लड़का उसे पीछे से अपनी पीठ पर उठा लेता है. ये सारा दृश्य देखने में भले मजेदार लगे, लेकिन अगले ही पल जो होता है, वो किसी भी देखने वाले की सांसें रोक देने वाला होता है.

दरअसल, जैसे ही लड़का लड़की को पीठ पर उठाकर भागने लगता है, तभी सामने से एक साइकिल सवार आ जाता है. तेजी में भागते हुए कपल सीधा साइकिल से टकरा जाता है. टक्कर इतनी जोरदार होती है कि तीनों सड़क पर बुरी तरह गिर पड़ते हैं. लड़की लड़के के ऊपर गिरती है और लड़का सीधे डामर पर जा धप्प से गिरता है.

यूजर्स ने दे डाली नसीहत

वीडियो तेजी से इंटरनेट पर फैल रहा है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूजर्स इसे अलग-अलग कैप्शन के साथ शेयर कर रहे हैं. किसी ने लिखा... “बस वाले का प्रैंक इन पर भारी पड़ गया”, तो किसी ने मजाक में लिखा... “रील के चक्कर में रीढ़ की हड्डी टूटी”. कई यूजर्स ने कहा कि ऐसे प्रैंक अब खतरनाक हो चुके हैं और पुलिस को इस तरह की हरकतों पर रोक लगानी चाहिए. कई लोगों ने लिखा कि कर्मा तुरंत आपको किए का बदला दे ही देता है. वीडियो को @Ramanand06 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

