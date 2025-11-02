पीछे नहीं आगे... बाइक पर कुछ ऐसे ब्वॉयफ्रेंड के साथ चिपकी बैठी थी लड़की, बन गया वीडियो

सोशल मीडिया पर इन दिनों कोलकाता का एक वीडियो बवाल मचा रहा है. ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े एक कपल का बाइक पर बैठने का अंदाज देखकर लोग हैरान हैं. कोई इसे प्यार की हद बता रहा है तो कोई इसे पब्लिक डिसिप्लिन का मजाक कह रहा है. वीडियो में साफ दिखता है कि लाल सिग्नल पर बाइक रुकी है और कपल उसी बाइक पर बेहद करीब बैठा है. आसपास लोग और वाहन मौजूद हैं, लेकिन ये दोनों किसी की परवाह किए बिना बातें करते और हंसते नजर आते हैं. वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है और कोलकाता पुलिस तक मामला पहुंच गया है.

बाइक पर लापरवाह कपल का रोमांस

वायरल हो रहे वीडियो में एक युवक और युवती ट्रैफिक सिग्नल पर बाइक पर बैठे दिखाई दे रहे हैं. युवती बाइक पर उल्टे मुंह अपने साथी की तरफ बैठी है और दोनों आपस में बातें कर रहे हैं. पास से गुजर रहे लोगों ने यह नजारा देखा तो कई ने मोबाइल निकालकर वीडियो बना लिया. कुछ ही देर में यह वीडियो इंटरनेट पर पहुंचा और फिर देखते ही देखते हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया.

देखती रही पुलिस, रोमांस करते हुए निकला कपल

घटना कोलकाता के किसी मुख्य सड़क चौराहे की बताई जा रही है. आसपास की होर्डिंग्स और ट्रैफिक सिग्नल को देखकर यूजर्स ने इसे पहचानने की कोशिश भी की. वीडियो में दिखता है कि चौराहे पर पुलिस भी खड़ी है लेकिन किसी का ध्यान इस कपल की ओर नहीं जाता, जिसके बाद लोग हैरानी जताते हुए कह रहे हैं कि पुलिस ने इन्हें पकड़ा क्यों नहीं.

यूजर्स का खौल उठा खून

वीडियो को @jafarkh70504156 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ये लोग ओयो वालों का धंधा खा जाएंगे. एक और यूजर ने लिखा...भाई जान सलामत तो महबूबा कई आ जाएंगी. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...लोग प्यार में कितने अंधे हो चुके हैं.

