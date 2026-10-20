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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगमंदिर में नकली गन लेकर घुस रहा था बच्चा, पुलिस वाले ने मांग लिया लाइसेंस

मंदिर में नकली गन लेकर घुस रहा था बच्चा, पुलिस वाले ने मांग लिया लाइसेंस

मंदिर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था संभाल रहे पुलिसकर्मी की नजर जैसे ही पिता के कंधे पर बैठे नन्हे बच्चे के हाथ में थमी खिलौना गन पर पड़ती है, वह तुरंत मुस्कुराते हुए उसके पास पहुंच जाता है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 20 Oct 2026 11:07 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों दिल जीत लेने वाला एक बेहद प्यारा और मजेदार वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. मंदिर परिसर के माहौल के बीच पुलिसकर्मी और एक छोटे बच्चे के बीच हुई इस मासूम बातचीत ने इंटरनेट यूजर्स का दिल जीत लिया है. वायरल क्लिप में एक मासूम बच्चा अपने पिता के कंधों पर सवार होकर दर्शन के लिए कतार में खड़ा नजर आता है, जिसके हाथ में प्लास्टिक की एक टॉय गन है. ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी जब बच्चे की इस 'हथियारबंदी' को देखता है, तो माहौल को खुशनुमा बनाते हुए उसके साथ मस्ती करने लगता है.

'इसका लाइसेंस किधर है?' जब पुलिसवाले ने बच्चे से पूछा सवाल

मंदिर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था संभाल रहे पुलिसकर्मी की नजर जैसे ही पिता के कंधे पर बैठे नन्हे बच्चे के हाथ में थमी खिलौना गन पर पड़ती है, वह तुरंत मुस्कुराते हुए उसके पास पहुंच जाता है. पुलिस अधिकारी एकदम गंभीर अंदाज का नाटक करते हुए बच्चे से प्यार से वो खिलौना गन मांगता है और चुटकी लेते हुए पूछता है "अरे! इस गन का लाइसेंस किधर है?" पुलिसवाले का यह दोस्ताना और दोस्ताना अंदाज वहां मौजूद अन्य लोगों के चेहरे पर भी मुस्कान ले आता है.

 
 
 
 
 
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तुतलाते हुए मासूम का जवाब- "यह तो नतली है."

पुलिसकर्मी के 'लाइसेंस' वाले सवाल पर बच्चा बिना घबराए बड़े ही भोलेपन और आत्मविश्वास के साथ तुतलाते हुए जवाब देता है "अरे यह गन तो नतली (नकली) है." बच्चे की इस मासूमियत और तोतली जुबान में दिए गए जवाब को सुनकर पास खड़े लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाते. बच्चे की बेफिक्री और खिलौने को असली साबित न होने देने की यह नाकाम कोशिश बेहद प्यारी लगती है.

हवा में किया 'नकली फायर' और खिलखिला उठा बच्चा

बच्चे का जवाब सुनते ही पुलिसवाला खेल को आगे बढ़ाता है और खिलौना गन को कॉक करके हवा में नकली फायर करने का नाटक करता है. गन से निकलने वाली 'ठायं-ठायं' की आवाज और पुलिसकर्मी के एक्टिंग अंदाज को देखकर बच्चा खिलखिलाकर जोर-जोर से हंसने लगता है. बच्चे की यह बेपरवाह हंसी देखकर पुलिसकर्मी भी खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाता और हंसते हुए खिलौना गन सम्मानपूर्वक उस 'छोटे अफसर' को वापस लौटा देता है.

यह भी पढ़ें: ट्रेन के 3AC कोच में पान वाले ने खोल लिया खोखा, चूना लगाते वीडियो वायरल

इंटरनेट पर मिली ढेरों दुआएं, वायरल हुआ वीडियो

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया गया, देखते ही देखते इस पर लाखों व्यूज और लाइक्स आ गए. यूजर्स कमेंट सेक्शन में पुलिसकर्मी के इस मानवीय और संवेदनशील रवैये की जमकर तारीफ कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि पुलिस का ऐसा दोस्ताना चेहरा समाज में सकारात्मकता फैलाता है. वहीं, कई नेटिजन्स बच्चे की तोतली बोली और उसकी मासूम हंसी पर अपना दिल हार बैठे हैं. वीडियो को khakhiwala_ नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

यह भी पढ़ें: फेक टोल मनी मांगने पहुंचा शख्स, ड्राइवर ने कर दी बोलती बंद

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 20 Oct 2026 11:07 AM (IST)
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