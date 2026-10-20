मंदिर में नकली गन लेकर घुस रहा था बच्चा, पुलिस वाले ने मांग लिया लाइसेंस

सोशल मीडिया पर इन दिनों दिल जीत लेने वाला एक बेहद प्यारा और मजेदार वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. मंदिर परिसर के माहौल के बीच पुलिसकर्मी और एक छोटे बच्चे के बीच हुई इस मासूम बातचीत ने इंटरनेट यूजर्स का दिल जीत लिया है. वायरल क्लिप में एक मासूम बच्चा अपने पिता के कंधों पर सवार होकर दर्शन के लिए कतार में खड़ा नजर आता है, जिसके हाथ में प्लास्टिक की एक टॉय गन है. ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी जब बच्चे की इस 'हथियारबंदी' को देखता है, तो माहौल को खुशनुमा बनाते हुए उसके साथ मस्ती करने लगता है.

'इसका लाइसेंस किधर है?' जब पुलिसवाले ने बच्चे से पूछा सवाल

मंदिर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था संभाल रहे पुलिसकर्मी की नजर जैसे ही पिता के कंधे पर बैठे नन्हे बच्चे के हाथ में थमी खिलौना गन पर पड़ती है, वह तुरंत मुस्कुराते हुए उसके पास पहुंच जाता है. पुलिस अधिकारी एकदम गंभीर अंदाज का नाटक करते हुए बच्चे से प्यार से वो खिलौना गन मांगता है और चुटकी लेते हुए पूछता है "अरे! इस गन का लाइसेंस किधर है?" पुलिसवाले का यह दोस्ताना और दोस्ताना अंदाज वहां मौजूद अन्य लोगों के चेहरे पर भी मुस्कान ले आता है.

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तुतलाते हुए मासूम का जवाब- "यह तो नतली है."

पुलिसकर्मी के 'लाइसेंस' वाले सवाल पर बच्चा बिना घबराए बड़े ही भोलेपन और आत्मविश्वास के साथ तुतलाते हुए जवाब देता है "अरे यह गन तो नतली (नकली) है." बच्चे की इस मासूमियत और तोतली जुबान में दिए गए जवाब को सुनकर पास खड़े लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाते. बच्चे की बेफिक्री और खिलौने को असली साबित न होने देने की यह नाकाम कोशिश बेहद प्यारी लगती है.

हवा में किया 'नकली फायर' और खिलखिला उठा बच्चा

बच्चे का जवाब सुनते ही पुलिसवाला खेल को आगे बढ़ाता है और खिलौना गन को कॉक करके हवा में नकली फायर करने का नाटक करता है. गन से निकलने वाली 'ठायं-ठायं' की आवाज और पुलिसकर्मी के एक्टिंग अंदाज को देखकर बच्चा खिलखिलाकर जोर-जोर से हंसने लगता है. बच्चे की यह बेपरवाह हंसी देखकर पुलिसकर्मी भी खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाता और हंसते हुए खिलौना गन सम्मानपूर्वक उस 'छोटे अफसर' को वापस लौटा देता है.

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इंटरनेट पर मिली ढेरों दुआएं, वायरल हुआ वीडियो

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया गया, देखते ही देखते इस पर लाखों व्यूज और लाइक्स आ गए. यूजर्स कमेंट सेक्शन में पुलिसकर्मी के इस मानवीय और संवेदनशील रवैये की जमकर तारीफ कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि पुलिस का ऐसा दोस्ताना चेहरा समाज में सकारात्मकता फैलाता है. वहीं, कई नेटिजन्स बच्चे की तोतली बोली और उसकी मासूम हंसी पर अपना दिल हार बैठे हैं. वीडियो को khakhiwala_ नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

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