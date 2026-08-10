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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone 18 Pro मॉडल्स में मिलेंगे ये धांसू अपग्रेड, देखें लिस्ट

iPhone 18 Pro मॉडल्स में मिलेंगे ये धांसू अपग्रेड, देखें लिस्ट

iPhone 18 Pro: सितंबर में आईफोन 18 प्रो और 18 प्रो मैक्स मॉडल लॉन्च हो जाएंगे. ये ऐप्पल के अब तक के सबसे बड़े अपग्रेड के साथ आने वाले आईफोन साबित हो सकते हैं.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 10 Aug 2026 07:16 AM (IST)
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  • सैटेलाइट 5G कनेक्टिविटी, C2 मॉडेम, कैमरा बटन में भी बदलाव।

iPhone 18 Pro: आईफोन के दीवानों को सितंबर का बेसब्री से इंतजार है. ऐसे कयास हैं कि 9 सितंबर को ऐप्पल iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लॉन्च कर देगी. अभी तक कंपनी की तरफ से इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन लीक और रिपोर्ट्स से यह लगभग साफ हो चुका है कि नए आईफोन किन-किन अपग्रेड्स के साथ लॉन्च होने वाला है. लुक से लेकर बैटरी और चिपसेट से लेकर कैमरा सेटअप तक, नए मॉडल्स में ऐप्पल हर कंपोनेंट को अपडेट करने की प्लानिंग कर रही है. आइए एक नजर डालते हैं कि iPhone 18 में क्या-क्या नए फीचर्स आने वाले हैं.

डिजाइन

ऐप्पल अपकमिंग प्रो मॉडल्स के डिजाइन में बड़ा बदलाव नहीं करेगी, लेकिन कई रिफाइनमेंट की पूरी उम्मीद है. नए मॉडल्स को डार्क चैरी, डार्क ग्रे, लाइट ब्लू और सिल्वर कलर ऑप्शन में लॉन्च किया जाएगा. रियर लुक की बात करें त कंपनी मेग्सेफ के आसपास के पास सिरेमिक शील्ड एरिया को रीडिजाइन कर इसे सीमलेस फिनिश दे सकती है. इसके अलावा प्रो मैक्स मॉडल की थिकनेस मौजूदा 17 प्रो मैक्स मॉडल की तुलना में ज्यादा होगी. बड़े बैटरी पैक के कारण थिकनेस को बढ़ाया जा रहा है.
iPhone 18 Pro मॉडल्स में मिलेंगे ये धांसू अपग्रेड, देखें लिस्ट

डिस्प्ले

अपकमिंग मॉडल के डिस्प्ले साइज में कोई चेंज नहीं होगा. प्रो मॉडल 6.3 इंच और प्रो मैक्स मॉडल 6.9 इंच डिस्प्ले के साथ लॉन्च होगा. हालांकि, ऐप्पल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में बदलाव कर सकती है. ऐसे कयास हैं कि नए मॉडल्स में नई LTPO+ डिस्प्ले टेक्नोलॉजी दी जाएगी. ये पैनल पावर एफिशिएंट होने के साथ-साथ ज्यादा ब्राइट भी होंगे. डिस्प्ले से हटकर नए आईफोन के फ्रंट में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. यह बदलाव डायनामिक आईलैंड से जुड़ा होगा. ऐप्पल इस बार फेसआईडी को डिस्प्ले के अंडर शिफ्ट कर डायनामिक आईलैंड का साइज छोटा कर रही है.

चिपसेट 

18 प्रो लाइनअप को A20 Pro चिपसेट से लैस किया जाएगा. यह प्रोसेसर TSMC की 2nm मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर बना है, जिसका मतलब है कि यह कम एनर्जी कंज्यूम करते हुए बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएगा. ऐप्पल के पहले फोल्डेबल आईफोन में भी यही चिपसेट मिल सकता है. 

कैमरा

कैमरा के मामले में आईफोन 18 प्रो मॉडल्स को अब तक की सबसे बड़ी अपडेट मिलने जा रही है. अभी तक ऐप्पल अपने कैमरा सेटअप के साथ फिक्स्ड अपर्चर यूज करती आई है, लेकिन अपकमिंग आईफोन में 48MP के प्राइमरी कैमरा के साथ वेरिएबल अपर्चर दिया जाएगा. इसकी मदद से फोटो लेते समय लाइटिंग को कंट्रोल किया जा सकेगा.

बैटरी

हम ऊपर जिक्र कर चुके हैं कि बड़े बैटरी पैक के कारण आईफोन 18 प्रो मैक्स की थिकनेस बढ़ सकती है. कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मॉडल में 17 प्रो मैक्स की तुलना में 10 प्रतिशत बड़ा बैटरी पैक दिया जा सकता है. ई-सिम ओनली वेरिएंट में 5,425mAh की बैटरी मिलेगी, जबकि भारत और चीन जैसे देशों में आने वाले फिजिकल सिम स्लॉट वाले मॉडल में 5,088mAh कैपेसिटी वाला बैटरी पैक मिलेगा.

सैटेलाइट 5G

कनेक्टिविटी के मामले में भी नए मॉडल में बड़ा अपग्रेड मिलने जा रहा है. रिपोर्ट्स की मानें तो ऐप्पल इनमें सैटेलाइट-बेस्ड 5G कनेक्टिविटी दे सकती है. इसका मतलब है कि वाई-फाई और मोबाइल नेटवर्क की कवरेज न होने पर भी यूजर इंटरनेट सर्विसेस को एक्सेस कर पाएंगे. यह इमरजेंसी सिचुएशन में काम आने वाला फीचर है. इसके साथ कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए ऐप्पल C2 मॉडम भी दे सकती है, जो फास्टर 5G स्पीड, बेहतर सिग्नल और बैटरी एफिशिएंसी देगा.

सिंपलर कैमरा कंट्रोल बटन

आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स की कैमरा बटन को भी नया डिजाइन दिया जा सकता है. ऐप्पल इसकी टच-सेंसेटिविटी और हेप्टिक फीडबैक को हटाकर इस पर केवल प्रेशर-सेंसेटिव कंट्रोल देगी. इससे बटन यूज करना आसान और रिलायबल हो जाएगा. 

कीमत
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नए आईफोन बढ़ी हुई कीमत के साथ लॉन्च होंगे. अभी फाइनल प्राइस सामने नहीं आए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि 18 प्रो मॉडल्स की शुरुआती कीमत 1,40,000-1,45,000 रुपये और प्रो मैक्स मॉडल की कीमत 1,69,000-1,80,000 रुपये तक रह सकती है.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 10 Aug 2026 07:16 AM (IST)
Tags :
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