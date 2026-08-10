मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वट्रंप का चौंकाने वाला फैसला, अमेरिकी सेना के इस बड़े अधिकारी को पद से हटाया

ट्रंप का चौंकाने वाला फैसला, अमेरिकी सेना के इस बड़े अधिकारी को पद से हटाया

US Army: यूएस आर्मी ने अपने वी कॉर्प्स के कमांडिंग जनरल लेफ्टिनेंट जनरल चार्ल्स डी. कोस्टांजा को उनके पद से हटा दिया है.अचानक हुए इस बदलाव को लेकर अमेरिकी सैन्य हलकों में चर्चा तेज हो गई है

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 10 Aug 2026 06:53 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिकी सेना ने यूरोप में तैनात अपने एक शीर्ष जनरल को उनके पद से हटा दिया है. लेफ्टिनेंट जनरल चार्ल्स डी. कोस्टांजा को उनके कार्यकाल के पूरा होने से लगभग दो महीने पहले ही पद से हटा दिया गया.अमेरिकी सेना के एक प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि की है

कोस्टांजा पोलैंड के कैंप कोस्चियुस्ज़को से वी कॉर्प्स की कमान संभाल रहे थे. ये यूनिट NATO के पूर्वी मोर्चे की सुरक्षा और रक्षा के लिए जिम्मेदार है.सेना ने इस बात की पुष्टि की है कि कोस्टांजा को हटा दिया गया है और इस मामले को नियमों के अनुसार उचित अधिकारियों के पास भेज दिया गया है.

उनकी जगह कौन संभालेंगे कमान
चार्ल्स डी कोस्टांज की जगह अब 'वी कॉर्प्स' के रेडीनेस डिप्टी कमांडिंग जनरल, ब्रिगेडियर जनरल जॉन बी. माउंटफोर्ड कार्यवाहक कमांडिंग जनरल के रूप में काम करेंगे. वहीं, मेजर जनरल थॉमस फेल्टीजिन्हें पिछले महीने लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में पदोन्नति के लिए नामित किया गया था, अक्टूबर में इस पद को संभालेंगे.

कोस्टांजा को अचानक हटाए जाने की यह घटना ऐसे समय में हुई है जब रक्षा सचिव पीट हेगसेथ (Pete Hegseth) के नेतृत्व में पेंटागन के दो दर्जन से अधिक वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को हटाया या साइडलाइन किया जा चुका है. इस बड़े बदलाव का अमेरिकी सेना पर काफी असर पड़ा है.

कौन हैं चार्ल्स डी कोस्टांजा
कोस्टांजा एक आर्मर अधिकारी हैं और उन्होंने अप्रैल 2024 से 'वी कॉर्प्स' (V Corps) की कमान संभाली थी. इस कॉर्प्स की कमान संभालने से पहले, वह जॉर्जिया के फोर्ट स्टीवर्ट में 'तीसरी इन्फैंट्री डिवीजन' के कमांडर के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.

रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला किए जाने के बाद से 'वी कॉर्प्स' का महत्व बहुत बढ़ गया है. इसका कुछ हिस्सा पोलैंड में स्थित है. यह कॉर्प्स यूक्रेन को अमेरिकी सहायता पहुंचाने में मदद करती है और नाटो (NATO) की पूर्वी सीमा पर अमेरिकी सेना की मौजूदगी को संभालती है.

ये भी पढ़ें: ईरान ने मान ली ये शर्त तो परमाणु डील से पीछे हट जाएंगे ट्रंप? रिपोर्ट में बड़ा दावा

और पढ़ें

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
Read More
Published at : 10 Aug 2026 06:53 AM (IST)
Tags :
Donald Trump US Army DONALD Trump Charles Costanza
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हमारी धरती पर कदम रखा तो पैर काट देंगे', ईरान की अमेरिका को धमकी
'हमारी धरती पर कदम रखा तो पैर काट देंगे', ईरान की अमेरिका को धमकी
विश्व
ट्रंप का चौंकाने वाला फैसला, अमेरिकी सेना के इस बड़े अधिकारी को पद से हटाया
ट्रंप का चौंकाने वाला फैसला, अमेरिकी सेना के इस बड़े अधिकारी को पद से हटाया
विश्व
POK में फिर बरसीं पाकिस्तानी गोलियां! चुनाव से पहले फायरिंग, 2 की मौत
POK में फिर बरसीं पाकिस्तानी गोलियां! चुनाव से पहले फायरिंग, 2 की मौत
विश्व
ईरान ने मान ली ये शर्त तो परमाणु डील से पीछे हट जाएंगे ट्रंप? रिपोर्ट में बड़ा दावा
ईरान ने मान ली ये शर्त तो परमाणु डील से पीछे हट जाएंगे ट्रंप? रिपोर्ट में बड़ा दावा
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बेवफा बीवी की तेजाबी साजिश
Romana Isar Khan | Janhit: मीटिंग-मीटिंग की 'सेटिंग' से संदेह बढ़ा? | Jharkhand Student Protest
Bareilly Ke Bacchan: 😯Sangam की बल्लेबाज़ी और ससुर की गेंदबाजी, पहली गेंद पर टूटा बैट छूटी हंसी #sbs
Govinda संग Komal Rani Swarnkar हुईं स्पॉट, 4 साल की Dating Rumours फिर चर्चा में
Bhojpuri Bawal में Kajal Raghwani पर भड़के Nirahua, बोले- ‘आप उसी के लायक हो’
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मोदी सरकार का बड़ा फैसला, ED चीफ राहुल नवीन का बढ़ाया कार्यकाल
मोदी सरकार का बड़ा फैसला, ED चीफ राहुल नवीन का बढ़ाया कार्यकाल
बिहार
बिहार में शराबबंदी पर जीतनराम मांझी बोले, 'गुजरात मॉडल की...'
बिहार में शराबबंदी पर जीतनराम मांझी बोले, 'गुजरात मॉडल की...'
भोजपुरी सिनेमा
'अलग खेल चल रहा है...', वायरल मीम्स पर बोले रवि किशन, पॉपुलैरिटी का जेन जी को दिया क्रेडिट
'अलग खेल चल रहा है...', वायरल मीम्स पर बोले रवि किशन, पॉपुलैरिटी का जेन जी को दिया क्रेडिट
क्रिकेट
ब्रेट ली ने वैभव सूर्यवंशी की उम्र पर दिया अजीब बयान, ऐसा किसी ने भी नहीं कहा
ब्रेट ली ने वैभव सूर्यवंशी की उम्र पर दिया अजीब बयान, ऐसा किसी ने भी नहीं कहा
इंडिया
थरूर के बयान पर आया कांग्रेस नेता वेणुगोपाल का रिएक्शन, बोले- 'ध्यान रखना चाहिए कि...'
थरूर के बयान पर आया कांग्रेस नेता वेणुगोपाल का रिएक्शन, बोले- 'ध्यान रखना चाहिए कि...'
ट्रैवल
Monsoon Travel Insurance: घूमने से पहले करा लें Monsoon Travel Insurance, इसमें क्या-क्या कवर?
घूमने से पहले करा लें Monsoon Travel Insurance, इसमें क्या-क्या कवर?
इंडिया
अब दोबारा से होगी आरजीकर अस्पताल रेप मर्डर केस की जांच, शुभेंदु सरकार का फैसला
अब दोबारा से होगी RG कर अस्पताल रेप मर्डर केस की जांच, शुभेंदु सरकार का फैसला
हेल्थ
Gum Disease Can Cause Heart Attack: मसूड़ों से खून को न करें नजरअंदाज, दिल से है कनेक्शन
मसूड़ों से खून को न करें नजरअंदाज, दिल से है कनेक्शन
ABP NEWS
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
ABP NEWS
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
ABP NEWS
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
ABP NEWS
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
ABP NEWS
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
Embed widget