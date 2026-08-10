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दिल्ली में अब कब होगी बारिश? जानें अगले 7 दिनों का मौसम अपडेट

Delhi Weather: विभाग के अनुसार, आज सोमवार (10 अगस्त) को आसमान में आमतौर पर बादल छाये रहेंगे. सुबह से दोपहर के बीच कुछ इलाकों में बहुत हल्की से हल्की बारिश की संभावना है.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 10 Aug 2026 06:54 AM (IST)
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दिल्ली-एनसीआर में आज भी हल्की से हल्की बारिश के आसार हैं. भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, (IMD) के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 7 दिनों में अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा. इस दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे और अलग-अलग दिनों में बहुत हल्की से हल्की स्तर की बारिश देखने को मिल सकती है. हालांकि, लोगों को उमस भरी गर्मी परेशान करने वाली है.

IMD ने अनुसार, रविवार (9 अगस्त) को शहर का न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.5 डिग्री कम था. वहीं, अधिकतम तापमान करीब 35.8 डिग्री रहा, जो सामान्य से 1.1 डिग्री अधिक था. इस दौरान दिनभर आसमान में बादल छाये रहे और  कुछ इलाकों में बहुत हल्की बारिश दर्ज की गई. 

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पिछले 24 घंटे में 3-5 डिग्री बढ़ा अधिकतम तापमान

पिछले 24 घंटों में दिल्ली में न्यूनतम तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान में 3-5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इस दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 23-27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33-35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. दिल्ली में दक्षिण-पूर्वी हवाएं 10-15 किमी/घंटा की गति से चलीं.  इस दौरान नमी का अधिकतम स्तर 100 प्रतिशत और न्यूनतम स्तर 64 प्रतिशत रहा.

आज दोपहर बाद बरस सकते हैं बादल

विभाग के अनुसार, आज सोमवार (10 अगस्त) को आसमान में आमतौर पर बादल छाये रहेंगे. सुबह से दोपहर के बीच कुछ इलाकों में बहुत हल्की से हल्की बारिश की संभावना है. इसके बाद दोपहर से शाम के बीच भी हल्की से मध्यम स्तर की बारिश का अनुमान है. आज अधिकतम तापमान 33-35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24-26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. इस दौरान शहर में दक्षिण-पूर्वी हवाएं 10-15 किमी/घंटा की गति से चलेंगी.

अगले 7 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम?

विभाग का पूर्वानुमान है कि 12 और 13 अगस्त को बहुत हल्की बारिश का एक-दो दौर आ सकता है. वहीं, 14 और 15 अगस्त को कई इलाकों में बहुत हल्की से हल्की बारिश की संभावना है. इस दौरान हवाओं की दिशा में भी बदलाव देखने को मिल सकता है. IMD के अनुसार, 12 अगस्त को उत्तर-पूर्वी से दक्षिण-पश्चिमी, 13 अगस्त को उत्तर-पश्चिमी और पश्चिमी,  14 अगस्त को पश्चिमी हवाओं तथा 15 अगस्त को उत्तर-पश्चिमी हवाएं 10-15 किमी प्रति घंटे की गति से चलने का अनुमान है. कुल मिलाकर दिल्ली में अगले सात दिनों के दौरान गर्मी और उमस लोगों को थोड़ा परेशान करेगी क्योंकि बारिश की संभावना तो है, लेकिन वो बहुत हल्की होगी. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 10 Aug 2026 06:54 AM (IST)
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