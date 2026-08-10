पेट्रोलिंग कर रही टीम पर शेर का हमला, मची चीख पुकार- वीडियो वायरल

जंगल में सफारी का मजा लेना जितना रोमांचक होता है, उतना ही खतरनाक भी. यहां कब कौन सा जंगली जानवर सामने आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो इसी खौफनाक सच्चाई को दिखा रहा है. वीडियो में जंगल सफारी के दौरान एक शेर अचानक कैंपर गाड़ी की तरफ दौड़ पड़ता है. शेर की रफ्तार इतनी तेज होती है कि कुछ पल के लिए गाड़ी में बैठे लोगों की भी सांसें अटक जाती हैं. ड्राइवर तुरंत गाड़ी की रफ्तार बढ़ा देता है, लेकिन शेर काफी देर तक गाड़ी का पीछा करता रहता है. पीछे खड़े एक शख्स की तो डर के मारे चीख निकल जाती है. कुछ सेकंड का यह वीडियो देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस वक्त गाड़ी में बैठे लोगों पर क्या बीती होगी.

पेट्रोलिंग के दौरान अचानक सामने आया शेर

बताया जा रहा है कि जंगल में स्टाफ रोज की तरह कैंपर गाड़ी से पेट्रोलिंग कर रहा था. इसी दौरान उनकी नजर एक शेर पर पड़ी. शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक शेर गाड़ी की तरफ तेजी से दौड़ने लगा. देखते ही देखते वह कैंपर के काफी करीब पहुंच गया.

ड्राइवर ने बढ़ाई गाड़ी की रफ्तार

शेर को अपनी तरफ तेजी से आता देख ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी. गाड़ी आगे भाग रही थी और शेर भी पूरी ताकत से उसके पीछे दौड़ रहा था. कुछ पलों के लिए ऐसा लगा कि शेर गाड़ी तक पहुंच जाएगा. वीडियो में शेर की तेज रफ्तार देखकर डर का अंदाजा लगाया जा सकता है.

पीछे खड़े शख्स की डर से निकल गई चीख

गाड़ी के पीछे ट्रॉली में एक शख्स खड़ा था. जैसे ही उसने शेर को बिल्कुल पीछे दौड़ते देखा, उसकी हालत खराब हो गई. वह डर के मारे चीखने लगा. उसकी नजर लगातार शेर पर थी और वह शायद यही सोच रहा था कि कहीं शेर गाड़ी तक न पहुंच जाए. इस दौरान कैमरे में शेर और गाड़ी के बीच का यह खौफनाक पीछा रिकॉर्ड हो गया.

कुछ देर बाद शेर रह गया पीछे

गाड़ी की रफ्तार बढ़ने के बाद धीरे-धीरे शेर पीछे छूटने लगा. कुछ दूरी तक पीछा करने के बाद शेर सड़क पर ही रह गया और गाड़ी उससे दूर निकल गई. गनीमत रही कि शेर गाड़ी तक नहीं पहुंचा और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ.

जंगल में एक पल की लापरवाही पड़ सकती है भारी

जंगल सफारी सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि बेहद सावधानी का काम है. जंगल में रहने वाले जानवरों के बेहद करीब जाना या उनके व्यवहार को हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है. शेर कितनी तेजी से गाड़ी का पीछा कर सकता है, यह इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है. सोशल मीडिया पर वीडियो देखने वाले लोग भी इस खौफनाक मंजर को देखकर हैरान हैं और कह रहे हैं कि कुछ सेकंड तक तो ऐसा लगा जैसे शेर गाड़ी को पकड़ ही लेगा.

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यूजर्स ने यूं किया रिएक्ट

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी इस खौफनाक नजारे को देखकर हैरान रह गए. कई लोगों ने कहा कि शेर जिस रफ्तार से गाड़ी के पीछे दौड़ रहा था, उसे देखकर उनकी भी सांसें अटक गईं. कुछ यूजर्स ने लिखा कि “भाई, ये सफारी नहीं, जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव था.” वहीं एक अन्य यूजर ने कहा कि “शेर की स्पीड देखकर पीछे खड़े आदमी की चीख समझ में आती है.”

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