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पेट्रोलिंग कर रही टीम पर शेर का हमला, मची चीख पुकार- वीडियो वायरल

पीछे खड़े एक शख्स की तो डर के मारे चीख निकल जाती है. कुछ सेकंड का यह वीडियो देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस वक्त गाड़ी में बैठे लोगों पर क्या बीती होगी.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 10 Aug 2026 07:10 AM (IST)
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जंगल में सफारी का मजा लेना जितना रोमांचक होता है, उतना ही खतरनाक भी. यहां कब कौन सा जंगली जानवर सामने आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो इसी खौफनाक सच्चाई को दिखा रहा है. वीडियो में जंगल सफारी के दौरान एक शेर अचानक कैंपर गाड़ी की तरफ दौड़ पड़ता है. शेर की रफ्तार इतनी तेज होती है कि कुछ पल के लिए गाड़ी में बैठे लोगों की भी सांसें अटक जाती हैं. ड्राइवर तुरंत गाड़ी की रफ्तार बढ़ा देता है, लेकिन शेर काफी देर तक गाड़ी का पीछा करता रहता है. पीछे खड़े एक शख्स की तो डर के मारे चीख निकल जाती है. कुछ सेकंड का यह वीडियो देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस वक्त गाड़ी में बैठे लोगों पर क्या बीती होगी.

पेट्रोलिंग के दौरान अचानक सामने आया शेर

बताया जा रहा है कि जंगल में स्टाफ रोज की तरह कैंपर गाड़ी से पेट्रोलिंग कर रहा था. इसी दौरान उनकी नजर एक शेर पर पड़ी. शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक शेर गाड़ी की तरफ तेजी से दौड़ने लगा. देखते ही देखते वह कैंपर के काफी करीब पहुंच गया.

ड्राइवर ने बढ़ाई गाड़ी की रफ्तार

शेर को अपनी तरफ तेजी से आता देख ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी. गाड़ी आगे भाग रही थी और शेर भी पूरी ताकत से उसके पीछे दौड़ रहा था. कुछ पलों के लिए ऐसा लगा कि शेर गाड़ी तक पहुंच जाएगा. वीडियो में शेर की तेज रफ्तार देखकर डर का अंदाजा लगाया जा सकता है.

पीछे खड़े शख्स की डर से निकल गई चीख

गाड़ी के पीछे ट्रॉली में एक शख्स खड़ा था. जैसे ही उसने शेर को बिल्कुल पीछे दौड़ते देखा, उसकी हालत खराब हो गई. वह डर के मारे चीखने लगा. उसकी नजर लगातार शेर पर थी और वह शायद यही सोच रहा था कि कहीं शेर गाड़ी तक न पहुंच जाए. इस दौरान कैमरे में शेर और गाड़ी के बीच का यह खौफनाक पीछा रिकॉर्ड हो गया.

कुछ देर बाद शेर रह गया पीछे

गाड़ी की रफ्तार बढ़ने के बाद धीरे-धीरे शेर पीछे छूटने लगा. कुछ दूरी तक पीछा करने के बाद शेर सड़क पर ही रह गया और गाड़ी उससे दूर निकल गई. गनीमत रही कि शेर गाड़ी तक नहीं पहुंचा और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ.

जंगल में एक पल की लापरवाही पड़ सकती है भारी

जंगल सफारी सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि बेहद सावधानी का काम है. जंगल में रहने वाले जानवरों के बेहद करीब जाना या उनके व्यवहार को हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है. शेर कितनी तेजी से गाड़ी का पीछा कर सकता है, यह इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है. सोशल मीडिया पर वीडियो देखने वाले लोग भी इस खौफनाक मंजर को देखकर हैरान हैं और कह रहे हैं कि कुछ सेकंड तक तो ऐसा लगा जैसे शेर गाड़ी को पकड़ ही लेगा.

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यूजर्स ने यूं किया रिएक्ट

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी इस खौफनाक नजारे को देखकर हैरान रह गए. कई लोगों ने कहा कि शेर जिस रफ्तार से गाड़ी के पीछे दौड़ रहा था, उसे देखकर उनकी भी सांसें अटक गईं. कुछ यूजर्स ने लिखा कि “भाई, ये सफारी नहीं, जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव था.” वहीं एक अन्य यूजर ने कहा कि “शेर की स्पीड देखकर पीछे खड़े आदमी की चीख समझ में आती है.”

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 10 Aug 2026 07:10 AM (IST)
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