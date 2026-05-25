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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: बालम लायो मेरो फॉर्च्यूनर जी’ पर लड़की का धमाकेदार डांस, कॉलेज फेस्ट में ठुमकों से मचा दिया बवाल

Video: बालम लायो मेरो फॉर्च्यूनर जी’ पर लड़की का धमाकेदार डांस, कॉलेज फेस्ट में ठुमकों से मचा दिया बवाल

Viral College Girl Dance video: वीडियो में लड़की ‘बालम लायो मेरो फॉर्च्यूनर जी’ गाने पर शानदार एक्सप्रेशन और सटीक मूव्स के साथ डांस करती नजर आती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 25 May 2026 06:38 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने इंटरनेट का तापमान बढ़ा दिया है. कॉलेज फेस्टिवल के मंच पर एक लड़की ने ऐसा धमाकेदार डांस किया कि पूरा ऑडिटोरियम तालियों और हूटिंग से गूंज उठा. हर एक स्टेप, हर एक एक्सप्रेशन और हर एक ठुमका ऐसा था कि देखने वाले बस देखते ही रह गए. ‘बालम लायो मेरो फॉर्च्यूनर जी’ गाने पर परफॉर्म करते हुए इस लड़की ने ऐसा जलवा बिखेरा कि वीडियो देखते ही लोग बार-बार रिप्ले करने पर मजबूर हो रहे हैं.

कॉलेज फेस्ट में दिखा जबरदस्त जलवा

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कॉलेज का मंच पूरी तरह सजा हुआ है और वहां चल रहे फेस्टिवल के बीच ये डांस परफॉर्मेंस हो रही है. जैसे ही म्यूजिक बजता है, लड़की अपने कॉन्फिडेंस और एनर्जी के साथ स्टेज पर छा जाती है. उसका अंदाज इतना दमदार है कि वहां मौजूद स्टूडेंट्स खुद को रिएक्ट करने से रोक नहीं पाते.

 
 
 
 
 
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‘बालम लायो मेरो फॉर्च्यूनर’ पर ठुमकों की बरसात

वीडियो में लड़की ‘बालम लायो मेरो फॉर्च्यूनर जी’ गाने पर शानदार एक्सप्रेशन और सटीक मूव्स के साथ डांस करती नजर आती है. कभी स्लो मूव्स तो कभी फुल ऑन एनर्जी वाले स्टेप्स, हर एक मोमेंट परफेक्ट लगता है. उसके डांस के दौरान ऑडियंस की हूटिंग और चीयरिंग साफ सुनाई देती है, जो इस परफॉर्मेंस को और भी खास बना देती है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: जनगणना की ट्रेनिंग के बीच पहुंचा लंगूर, यूजर्स बोले- स्पेशल विजिट; वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर छाया वीडियो, लोग बोले- स्टेज पर आग लगा दी

इस वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर रिएक्शन की बाढ़ आ गई है. कोई इसे ‘फायर परफॉर्मेंस’ बता रहा है तो कोई कह रहा है कि “स्टेज ही हिला दिया”. कई यूजर्स ने लड़की के कॉन्फिडेंस और एनर्जी की जमकर तारीफ की है. फिलहाल ये वीडियो इंटरनेट पर धड़ल्ले से शेयर हो रहा है और लोगों के बीच ट्रेंड कर रहा है. वीडियो को jayadiaries2026 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

यह भी पढ़ें: Indian Viral Story: दादी को पहली बार माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ले गया पोता, भावुक कर देगी ये वायरल कहानी

Published at : 25 May 2026 06:38 PM (IST)
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