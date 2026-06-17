हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगEasy Hack To Control Vomiting: कार या बस में आती है उल्टी? इस शख्स ने बताया सिक्कों वाला जुगाड़- वीडियो दूर कर देगा दिक्कत

Easy Hack To Control Vomiting: कार या बस में आती है उल्टी? इस शख्स ने बताया सिक्कों वाला जुगाड़- वीडियो दूर कर देगा दिक्कत

Easy Hack To Control Vomiting: सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कलाई पर सिक्का लगाकर सफर के दौरान होने वाली उल्टी रोकने का दावा किया गया है, जिस पर लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

Reported By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 17 Jun 2026 10:42 AM (IST)
Preferred Sources

Easy Hack To Control Vomiting: अक्सर ऐसे बहुत से लोग मिल जाते हैं जो हर ट्रिप के लिए मना कर देते हैं. उनका कारण यह नहीं होता कि उनके पास बजट नहीं है या फिर उनको ट्रिप्स पर जाने से डर लगता है, उनका कारण होता है कि उनको अक्सर रास्ते में बस, गाड़ी या फ्लाइट में सफर करने से उल्टी आती है, जिसके कारण वे ट्रिप्स पर जाने से बचते हैं. 
ऐसे में यही परेशानी दूर करने वाली एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसको इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर @_lostsoul_14 के नाम से पोस्ट किया गया है. इसमें एक bro जैसे uncle ने एकदम आसान और वैज्ञानिक उपाय बताया और यह भी दावा किया कि यह परमानेंट उल्टी रोकने का उपाय है. इसको करने के बाद उसको पूरे सफर में बिल्कुल उल्टी नहीं आएगी.  यही वजह है कि यह वीडियो हर तरह का आदमी लाइक कर रहे हैं और अपने दोस्तों, परिवार में शेयर कर रहे हैं. 

वीडियो में क्या बताया गया?

वीडियो में bro जैसे uncle ने बताया कि मैं एक ऐसा ट्रिक बता रहा हूं, जिसको इस्तेमाल करते ही परमानेंट उल्टी रुक जाएगी. इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वह एक आदमी के सामने खड़ा है. दावा है कि उस आदमी को सफर के दौरान उल्टी हो रही थी.  इस पर uncle ji ने उसका बायां हाथ लिया और उसकी कलाई पर एक बैंडेज की मदद से एक रुपये का सिक्का चिपका दिया, जिसके बाद उन्होंने एकदम दावे के साथ कहा कि अब पूरे सफर में इसको उल्टी नहीं होगी, भले कितने घंटों सफर कर ले. वीडियो में uncle ji का कॉन्फिडेंस साफ दिख रहा है. यही कारण है कि इसे ज्यादातर लोग देख रहे हैं और यह ट्रैवलिंग टिप हर कोई शेयर कर रहा है. 

यह भी पढ़ेंः Video: 2 मिनट से छूट रही थी वंदेभारत, महिला ने लगाई गुहार तो पिघला ट्रेन मैनेजर का दिल और रोक दी गाड़ी

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Gaurav 🔱 Pujari (@__lostsoul_14)

लोगों ने क्या कहा?

इस वीडियो के वायरल होने के बाद बहुत से लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. जैसे एक यूजर ने लिखा कि इस वीडियो में बताया गया पॉइंट एक्यूपंक्चर का PC6 पॉइंट है, जो Traditional Chinese Medicine का हिस्सा है और इसे WHO द्वारा भी मान्यता प्राप्त है.  इसके अलावा कमेंट्स में लोग यह उपाय सुनने के बाद uncle ji का शुक्रिया भी कर रहे हैं.  और एक अन्य यूजर ने तो पूरी जानकारी के साथ बताते हुए कहा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे उसने बताया कि. 

सफर के दौरान फोन मत चलाओ, सिर्फ रोड को फॉलो करो, लेफ्ट-राइट नहीं सामने देखो. कर्व आने से पहले आपका दिमाग जान जाता है कि कर्व आएगा. ब्रेक लगने से पहले पता चल जाता है, जिससे शरीर को अचानक झटका नहीं लगता.  कान, दिमाग, शरीर और आंखें सिंक में रहती हैं तो उल्टी नहीं होती. लेकिन जैसे ही फोन चलाया, आंखें कुछ और देखेंगी, शरीर दूसरी दिशा में मूव करेगा, सिंक बिगड़ेगा और उल्टी आने का टेंशन शुरू हो जाएगा.  इस तरह के हजारों कमेंट्स इस वीडियो के नीचे देखने को मिल रहे हैं.

यह भी पढ़ेंः नोएडा में विदेशी महिलाओं की दादागिरी! पूलसाइड पर करती दिखीं स्मोकिंग- वीडियो वायरल

Published at : 17 Jun 2026 10:42 AM (IST)
Tags :
Trending News Social Media Viral Video Travelling Tip Trending Video On Instagram Control Vomiting Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Easy Hack To Control Vomiting: कार या बस में आती है उल्टी? इस शख्स ने बताया सिक्कों वाला जुगाड़- वीडियो दूर कर देगा दिक्कत
कार या बस में आती है उल्टी? इस शख्स ने बताया सिक्कों वाला जुगाड़- वीडियो दूर कर देगा दिक्कत
ट्रेंडिंग
Video: समंदर में बसेगा 80,000 लोगों का शहर! 1 मील लंबी ‘फ्रीडम शिप’ का वीडियो देख चौंके यूजर्स
समंदर में बसेगा 80,000 लोगों का शहर! 1 मील लंबी ‘फ्रीडम शिप’ का वीडियो देख चौंके यूजर्स
ट्रेंडिंग
Video: साड़ी में ‘मूनवॉक’! गांव की महिला ने Michael Jackson स्टाइल पर डांस कर हिलाया इंटरनेट
साड़ी में ‘मूनवॉक’! गांव की महिला ने Michael Jackson स्टाइल पर डांस कर हिलाया इंटरनेट
ट्रेंडिंग
Pressure Cooker Blast Video: घर पर खाना बना रही थी महिला, अचानक फटा प्रेशर कुकर; वायरल वीडियो देखकर कांप जाएगी रूह
घर पर खाना बना रही थी महिला, अचानक फटा प्रेशर कुकर; वायरल वीडियो देखकर कांप जाएगी रूह
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: काले जादू का जाल... आबरू पर हाथ !' | MP News
Iran US War | Trump | Mojtaba Khamenei | Janhit: 19 जून की पीस डील सिर्फ एक छलावा है?
Maharastra Politics | Shiv Sena UBT Split: ऑपरेशन 'टाइगर' vs ऑपरेशन 'वुल्फ'! | Uddhav Thackeray
Ram Mandir Donation Controversy | Sandeep Chaudhary: भगवान राम मंदिर चढ़ावा कौन लूट रहा है?
POK Protest Against Pakistan Army | Abp Report: आजाद होगा PoK? फौज के अत्याचार से दहला रावलकोट!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
G7 समिट से आई भारत के लिए गुड न्यूज, कनाडा के साथ होगा FTA, पीएम मोदी-कार्नी की मीटिंग में बनी बात
G7 समिट से आई भारत के लिए गुड न्यूज, कनाडा के साथ होगा FTA, पीएम मोदी-कार्नी की मीटिंग में बनी बात
महाराष्ट्र
यूपी में ओवैसी की एंट्री क्यों हुई? प्रियंका चतुर्वेदी ने कर दिया बड़ा दावा, कहा- 'BJP के लिए...'
यूपी में ओवैसी की एंट्री क्यों हुई? प्रियंका चतुर्वेदी ने कर दिया बड़ा दावा, कहा- 'BJP के लिए...'
इंडिया
TMC के नाम को नजरअंदाज कैसे किया... नेता प्रतिपक्ष ऋतब्रत की नियुक्ति पर HC ने स्पीकर से पूछे तीखे सवाल
TMC के नाम को नजरअंदाज कैसे किया... नेता प्रतिपक्ष ऋतब्रत की नियुक्ति पर HC ने स्पीकर से पूछे तीखे सवाल
फ़ुटबॉल
FIFA WORLD CUP 2026: ईरान के साथ अमेरिका में हुआ बुरा सलूक, मैच खत्म हुआ और कहा देश से निकल जाओ
ईरान के साथ अमेरिका में हुआ बुरा सलूक, मैच खत्म हुआ और कहा देश से निकल जाओ
बॉलीवुड
'दिल तो पागल है' में काजोल-मनीषा ने ठुकरा दिया था 'निशा' का किरदार, करिश्मा कपूर का खुलासा, चौंकाने वाली वजह भी बताई
'दिल तो पागल है' में कई एक्ट्रेसेस ने ठुकरा दिया था 'निशा' का किरदार, चौंका देगी वजह
विश्व
ट्रेड डील, ईरान वॉर और एनर्जी... 16 महीने बाद आज होगी PM मोदी और ट्रंप की मीटिंग, क्या होगा एजेंडा?
ट्रेड डील, ईरान वॉर और एनर्जी... 16 महीने बाद आज होगी PM मोदी और ट्रंप की मीटिंग, क्या होगा एजेंडा?
लाइफस्टाइल
Vegan Diet: दूध-पनीर से लेकर मीट तक से परहेज, जानें आखिर क्या-क्या खाते हैं वीगन डाइट वाले?
दूध-पनीर से लेकर मीट तक से परहेज, जानें आखिर क्या-क्या खाते हैं वीगन डाइट वाले?
ऑटो
क्या कोई भी खोल सकता है टोल नाका, जानिए कैसे मिलता है इसका ठेका और क्या होता है प्रोसेस?
क्या कोई भी खोल सकता है टोल नाका, जानिए कैसे मिलता है इसका ठेका और क्या होता है प्रोसेस?
ENT LIVE
Gen-Z होने के बावजूद वेदांग रैना को पसंद है ओल्ड स्कूल रोमांस जैसे लव लेटर लिखना!
Gen-Z होने के बावजूद वेदांग रैना को पसंद है ओल्ड स्कूल रोमांस जैसे लव लेटर लिखना!
ENT LIVE
29 South Film Review: बिना Toxicity वाली Saiyaara, अगर Love Story के शौकीन हो तो मिस मत करना
29 South Film Review: बिना Toxicity वाली Saiyaara, अगर Love Story के शौकीन हो तो मिस मत करना
ABP NEWS
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
ABP NEWS
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
ABP NEWS
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget