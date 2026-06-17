कार या बस में आती है उल्टी? इस शख्स ने बताया सिक्कों वाला जुगाड़- वीडियो दूर कर देगा दिक्कत

Easy Hack To Control Vomiting: अक्सर ऐसे बहुत से लोग मिल जाते हैं जो हर ट्रिप के लिए मना कर देते हैं. उनका कारण यह नहीं होता कि उनके पास बजट नहीं है या फिर उनको ट्रिप्स पर जाने से डर लगता है, उनका कारण होता है कि उनको अक्सर रास्ते में बस, गाड़ी या फ्लाइट में सफर करने से उल्टी आती है, जिसके कारण वे ट्रिप्स पर जाने से बचते हैं.

ऐसे में यही परेशानी दूर करने वाली एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसको इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर @_lostsoul_14 के नाम से पोस्ट किया गया है. इसमें एक bro जैसे uncle ने एकदम आसान और वैज्ञानिक उपाय बताया और यह भी दावा किया कि यह परमानेंट उल्टी रोकने का उपाय है. इसको करने के बाद उसको पूरे सफर में बिल्कुल उल्टी नहीं आएगी. यही वजह है कि यह वीडियो हर तरह का आदमी लाइक कर रहे हैं और अपने दोस्तों, परिवार में शेयर कर रहे हैं.

वीडियो में क्या बताया गया?

वीडियो में bro जैसे uncle ने बताया कि मैं एक ऐसा ट्रिक बता रहा हूं, जिसको इस्तेमाल करते ही परमानेंट उल्टी रुक जाएगी. इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वह एक आदमी के सामने खड़ा है. दावा है कि उस आदमी को सफर के दौरान उल्टी हो रही थी. इस पर uncle ji ने उसका बायां हाथ लिया और उसकी कलाई पर एक बैंडेज की मदद से एक रुपये का सिक्का चिपका दिया, जिसके बाद उन्होंने एकदम दावे के साथ कहा कि अब पूरे सफर में इसको उल्टी नहीं होगी, भले कितने घंटों सफर कर ले. वीडियो में uncle ji का कॉन्फिडेंस साफ दिख रहा है. यही कारण है कि इसे ज्यादातर लोग देख रहे हैं और यह ट्रैवलिंग टिप हर कोई शेयर कर रहा है.

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लोगों ने क्या कहा?

इस वीडियो के वायरल होने के बाद बहुत से लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. जैसे एक यूजर ने लिखा कि इस वीडियो में बताया गया पॉइंट एक्यूपंक्चर का PC6 पॉइंट है, जो Traditional Chinese Medicine का हिस्सा है और इसे WHO द्वारा भी मान्यता प्राप्त है. इसके अलावा कमेंट्स में लोग यह उपाय सुनने के बाद uncle ji का शुक्रिया भी कर रहे हैं. और एक अन्य यूजर ने तो पूरी जानकारी के साथ बताते हुए कहा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे उसने बताया कि.

सफर के दौरान फोन मत चलाओ, सिर्फ रोड को फॉलो करो, लेफ्ट-राइट नहीं सामने देखो. कर्व आने से पहले आपका दिमाग जान जाता है कि कर्व आएगा. ब्रेक लगने से पहले पता चल जाता है, जिससे शरीर को अचानक झटका नहीं लगता. कान, दिमाग, शरीर और आंखें सिंक में रहती हैं तो उल्टी नहीं होती. लेकिन जैसे ही फोन चलाया, आंखें कुछ और देखेंगी, शरीर दूसरी दिशा में मूव करेगा, सिंक बिगड़ेगा और उल्टी आने का टेंशन शुरू हो जाएगा. इस तरह के हजारों कमेंट्स इस वीडियो के नीचे देखने को मिल रहे हैं.

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