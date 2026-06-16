नोएडा में विदेशी महिलाओं की दादागिरी! पूलसाइड पर करती दिखीं स्मोकिंग- वीडियो वायरल

नोएडा के एक लग्जरी सोसायटी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही हड़कंप मच गया है. स्विमिंग पूल के पास कुछ विदेशी महिलाओं के कथित तौर पर स्मोकिंग करने का वीडियो सामने आया, जिसने लोगों के बीच नियमों, व्यवहार और समान कानून लागू होने को लेकर बड़ी बहस छेड़ दी है. हालांकि वीडियो में किए जा रहे दावों की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन मामला अब चर्चा का केंद्र बन चुका है.

पूलसाइड पर क्या हुआ, जानिए पूरा मामला

यह पूरा मामला नोएडा की Supernova Spira Towers सोसायटी का बताया जा रहा है. वायरल वीडियो में कुछ विदेशी महिलाएं स्विमिंग पूल के पास नजर आ रही हैं, जहां वे कथित तौर पर स्मोकिंग करती दिखाई दे रही हैं. यह जगह आमतौर पर परिवारों और बच्चों के इस्तेमाल के लिए होती है, जिससे लोगों की चिंता और बढ़ गई है.

Some foreigners were smoking Ganja near a pool in Supernova Spira Towers, Noida.



Guard told them to not smoke in public place. They ignored him and continued.



In India, the lecture of civic sense is only limited to brown skin. If you are white, you usually get a free pass to… pic.twitter.com/7HbCKbse3a — Incognito (@Incognito_qfs) June 13, 2026

गार्ड ने रोका, फिर भी जारी रही गतिविधि

सोशल मीडिया पर सामने आई जानकारी के मुताबिक, वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने महिलाओं को पब्लिक एरिया में स्मोकिंग न करने के लिए कहा. लेकिन दावा किया जा रहा है कि उन्होंने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और अपनी गतिविधि जारी रखी. हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है, इसलिए इसे पूरी तरह सच मानना अभी जल्दबाजी होगी. एबीपी लाइव वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

नियम और जिम्मेदारी पर उठे सवाल

इस वीडियो के सामने आने के बाद लोगों ने सवाल उठाया कि क्या सोसायटी के नियम सभी पर बराबर लागू होते हैं. कई लोगों का कहना है कि पब्लिक स्पेस में इस तरह का व्यवहार सही नहीं है, चाहे वह कोई भी हो. वहीं कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि वीडियो के आधार पर तुरंत निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं है, क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में क्या हो रहा था.

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सोशल मीडिया यूजर्स का रिएक्शन

इस घटना पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. कुछ यूजर्स ने कथित व्यवहार की आलोचना करते हुए कहा कि “नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए.” वहीं कुछ ने लिखा कि “वीडियो देखकर ही फैसला करना सही नहीं है, पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए.” कुल मिलाकर, यह मामला अब सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि नियम, जिम्मेदारी और निष्पक्षता पर बड़ी बहस बन गया है.

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