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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगनोएडा में विदेशी महिलाओं की दादागिरी! पूलसाइड पर करती दिखीं स्मोकिंग- वीडियो वायरल

नोएडा में विदेशी महिलाओं की दादागिरी! पूलसाइड पर करती दिखीं स्मोकिंग- वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर सामने आई जानकारी के मुताबिक, वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने महिलाओं को पब्लिक एरिया में स्मोकिंग न करने के लिए कहा लेकिन वो नहीं मानी ऐसा दावा किया जा रहा है.

Reported By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 16 Jun 2026 09:21 AM (IST)
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नोएडा के एक लग्जरी सोसायटी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही हड़कंप मच गया है. स्विमिंग पूल के पास कुछ विदेशी महिलाओं के कथित तौर पर स्मोकिंग करने का वीडियो सामने आया, जिसने लोगों के बीच नियमों, व्यवहार और समान कानून लागू होने को लेकर बड़ी बहस छेड़ दी है. हालांकि वीडियो में किए जा रहे दावों की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन मामला अब चर्चा का केंद्र बन चुका है.

पूलसाइड पर क्या हुआ, जानिए पूरा मामला

यह पूरा मामला नोएडा की Supernova Spira Towers सोसायटी का बताया जा रहा है. वायरल वीडियो में कुछ विदेशी महिलाएं स्विमिंग पूल के पास नजर आ रही हैं, जहां वे कथित तौर पर स्मोकिंग करती दिखाई दे रही हैं. यह जगह आमतौर पर परिवारों और बच्चों के इस्तेमाल के लिए होती है, जिससे लोगों की चिंता और बढ़ गई है.

गार्ड ने रोका, फिर भी जारी रही गतिविधि

सोशल मीडिया पर सामने आई जानकारी के मुताबिक, वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने महिलाओं को पब्लिक एरिया में स्मोकिंग न करने के लिए कहा. लेकिन दावा किया जा रहा है कि उन्होंने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और अपनी गतिविधि जारी रखी. हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है, इसलिए इसे पूरी तरह सच मानना अभी जल्दबाजी होगी. एबीपी लाइव वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

नियम और जिम्मेदारी पर उठे सवाल

इस वीडियो के सामने आने के बाद लोगों ने सवाल उठाया कि क्या सोसायटी के नियम सभी पर बराबर लागू होते हैं. कई लोगों का कहना है कि पब्लिक स्पेस में इस तरह का व्यवहार सही नहीं है, चाहे वह कोई भी हो. वहीं कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि वीडियो के आधार पर तुरंत निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं है, क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में क्या हो रहा था.

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सोशल मीडिया यूजर्स का रिएक्शन

इस घटना पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. कुछ यूजर्स ने कथित व्यवहार की आलोचना करते हुए कहा कि “नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए.” वहीं कुछ ने लिखा कि “वीडियो देखकर ही फैसला करना सही नहीं है, पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए.” कुल मिलाकर, यह मामला अब सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि नियम, जिम्मेदारी और निष्पक्षता पर बड़ी बहस बन गया है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 16 Jun 2026 09:21 AM (IST)
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