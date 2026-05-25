पाकिस्तान में भी बनी कॉकरोच आवामी पार्टी, नकल देख भड़के यूजर्स, बोले- बाप तो बाप...

सोशल मीडिया पर कब कौन सा ट्रेंड सरहद पार कर जाए, ये कोई नहीं जानता. भारत में शुरू हुआ एक मजेदार और व्यंग्य से भरा ट्रेंड अब पाकिस्तान तक पहुंच गया है. “Cockroach Janata Party” नाम का यह मीम अब नया रूप लेकर “Cockroach Awami Party” बन गया है और वहां भी तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इसे देखकर हंस भी रहे हैं और राजनीति पर तंज भी कस रहे हैं. जी हां, कुछ दिन पहले एक बयान से अस्तित्व में आई कॉकरोच जनता पार्टी का खुमार अब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पहुंच चुका है.

भारत से शुरू हुआ ट्रेंड, पाकिस्तान तक पहुंचा

यह ट्रेंड सबसे पहले भारत में “Cockroach Janata Party” के नाम से वायरल हुआ था. यह एक तरह का मजाक और राजनीतिक व्यंग्य था, जिसे लोगों ने खूब शेयर किया. धीरे-धीरे यह इतना लोकप्रिय हो गया कि सोशल मीडिया पर हर तरफ इसी की चर्चा होने लगी. सोशल मीडिया पर इस पेज के फॉलोअर्स करोड़ों में पहुंच गए.

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पाकिस्तान में बदला नाम और अंदाज

अब यही ट्रेंड पाकिस्तान पहुंच गया है, जहां इसे “Cockroach Awami Party” नाम दे दिया गया है. वहां के मीम पेज और इन्फ्लुएंसर्स इसे अपने अंदाज में बना रहे हैं. वीडियो में लोग मजाकिया तरीके से पूछते हैं कि आप PTI, PML-N या PPP में से किसे सपोर्ट करते हैं, और फिर अचानक “Cockroach Awami Party” को एक विकल्प के रूप में दिखाते हैं.

रील्स और मीम्स से बढ़ी वायरलिटी

यह ट्रेंड खासतौर पर इंस्टाग्राम रील्स और शॉर्ट वीडियो के जरिए तेजी से फैल रहा है. अलग-अलग क्रिएटर्स इसे अपने तरीके से पेश कर रहे हैं, जिससे यह और ज्यादा लोगों तक पहुंच रहा है. फिलहाल यह सिर्फ मजाक और मीम तक सीमित है, किसी असली पार्टी से इसका कोई संबंध नहीं है.

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सोशल मीडिया पर लोग बोले- मीम का कोई बॉर्डर नहीं होता

इस ट्रेंड को लेकर सोशल मीडिया पर लोग खूब रिएक्शन दे रहे हैं. कई यूजर्स कह रहे हैं कि मीम्स की कोई सीमा नहीं होती, वो कहीं भी पहुंच सकते हैं. कुछ लोग इसे मजेदार बता रहे हैं, तो कुछ इसे राजनीतिक तंज के रूप में देख रहे हैं. एक यूजर ने लिखा..कितना भी नाम रख लो लेकिन बाप तो बाप ही रहेगा. फिलहाल यह ट्रेंड दोनों देशों में चर्चा का विषय बना हुआ है.

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