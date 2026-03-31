हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026आज पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस का मैच, किसकी होगी जीत? जानें PBKS और GT में किसका पलड़ा भारी

आज पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस का मैच, किसकी होगी जीत? जानें PBKS और GT में किसका पलड़ा भारी

IPL 2026 PBKS vs GT: आईपीएल के 19वें सीजन का चौथा लीग मैच गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच खेला जाएगा. तो आइए जानते हैं कि इस मैच में कौन सी टीम बाजी मार सकती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 31 Mar 2026 03:40 PM (IST)
Preferred Sources

IPL 2026 Punjab Kings vs Gujarat Titans: आईपीएल 2026 का चौथा मुकाबला पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच आज 31 मार्च, मंगलवार को खेला जाएगा. यह मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर में स्थित महाराजा यादविन्द्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होगा. सीजन में यह पंजाब और गुजरात के लिए पहला मैच होगा, जिसमें जीत हासिल कर दोनों ही टीमें अपने अभियान का आगाज करना चाहेंगी. 

बता दें कि पंजाब पिछले सीजन की रनरअप है. टीम ने 2025 के आईपीएल में रॉयल चैलंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ खिताबी मुकाबला खेला था. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम ने पिछले सीजन काफी शानदार प्रर्दशन किया था. इस लिहाज से पंजाब की टीम गुजरात पर भारी पड़ सकती है. तो अब आइए आंकड़ों के जरिए से समझते हैं कि कौन सी टीम किस पर भारी पड़ सकती है. 

पंजाब बनाम गुजरात हेड टू हेड 

पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच अब तक 6 मुकाबले खेले जा चुके हैं. इन मैचों में दोनों का ही रिकॉर्ड बराबरी पर है. दोनों ही टीमों ने 3-3 मैच अपने नाम किए हैं. इस रिकॉर्ड से दोनों ही टीमें एक दूसरे के बराबर पर नजर आ रही हैं. 

वहीं पिछले सीजन में दोनों की भिड़ंत देखी जाए, तो उसमें पंजाब की जीत दिखाई देती है. 2025 में पंजाब ने गुजरात को 11 रनों से शिकस्त दी थी. लिहाजा, हमारा प्रिडिक्शन मीटर तो यही कहता है कि मैच में पंजाब का पलड़ा भारी है. अब देखना दिलचस्प होगा कि मुकाबले में कौन सी टीम बाजी मारती है. 

टूर्नामेंट के लिए गुजरात टाइटंस का स्क्वॉड 

साई सुदर्शन, शुबमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, राहुल तेवतिया, एम शाहरुख खान, रविश्रीनिवासन साई किशोर, राशिद खान, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, इशांत शर्मा, जयंत यादव, जेसन होल्डर, ल्यूक वुड, वाशिंगटन सुंदर, टॉम बैंटन, कुलवंत खेजरोलिया, अनुज रावत, मानव सुथार, कुमार कुशाग्र, अरशद खान, गुरनूर बराड़, निशांत सिंधु, अशोक शर्मा. 

टूर्नामेंट के लिए पंजाब किंग्स का स्क्वॉड 

प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), अजमतुल्लाह उमरजई, मार्कस स्टोइनिस, शशांक सिंह, सूर्यांश शेडगे, बेन द्वारशुइस, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, मार्को जानसन, विजयकुमार विशक, लॉकी फर्ग्यूसन, विष्णु विनोद, प्रवीण दुबे, जेवियर बार्टलेट, यश ठाकुर, नेहल वढेरा, हरप्रीत बराड़, कूपर कोनोली, मिशेल ओवेन, हरनूर सिंह, मुशीर खान, पायला अविनाश, विशाल निषाद.

 

यह भी पढ़ें: DC Vs LSG: दिल्ली कैपिटल्स से होगा लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना, जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड?

Published at : 31 Mar 2026 03:36 PM (IST)
Tags :
PBKS Vs GT Punjab Kings Vs Gujarat Titans SHREYAS IYER IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
आज पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस का मैच, किसकी होगी जीत? जानें PBKS और GT में किसका पलड़ा भारी
आज पंजाब और गुजरात का मैच, किसकी होगी जीत? जानें PBKS और GT में किसका पलड़ा भारी
आईपीएल 2026
DC Vs LSG: दिल्ली कैपिटल्स से होगा लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना, जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड?
IPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स से होगा लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना, जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड?
आईपीएल 2026
IPL 2026 Points Table: राजस्थान रॉयल्स ने आरसीबी से छीनी नंबर-1 की सीट, सीएसके की हार के बाद प्वाइंट्स टेबव का हाल देखिए
IPL 2026 Points Table: राजस्थान रॉयल्स ने आरसीबी से छीनी नंबर-1 की सीट, सीएसके की हार के बाद प्वाइंट्स टेबव का हाल देखिए
आईपीएल 2026
15 गेंद पर अर्धशतक लगाने वाले वैभव सूर्यवंशी ने खोला सीएसके पर जीत का राज, कहा- 'आज का प्लान बस...'
15 गेंद पर अर्धशतक लगाने वाले वैभव सूर्यवंशी ने खोला सीएसके पर जीत का राज, कहा- 'आज का प्लान बस...'
Advertisement

वीडियोज

Sansani: ईरान का 'प्रॉक्सी WAR'...इजरायल में हाहाकार ! | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
Amit Shah On Naxalite: नक्सलवाद को लेकर Congress पर बरसे अमित शाह | BJP | Breaking | ABP News
Chitra Tripathi: युद्ध के बीच ईरान की कैसी है स्थिति? | Israel Iran War | Trump | Netanyahu|Breaking
Bengal Election 2026: Mamata Banerjee का 'फिश कार्ड'..बंगाल में दिलाएगा जीत? | BJP | PM Modi
Sandeep Chaudhary: 1 करोड़ भारतीयों पर तलवार...देश में सियासी आर-पार? |War Update
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Israel Iran War: ट्रंप को किसने उकसाया, क्या बताया, कैसे होगा ईरान में ईजी ऑपरेशन, अमेरिका के पूर्व अधिकारी ने खोले डार्क सीक्रेट
ट्रंप को किसने उकसाया, क्या बताया, कैसे होगा ईरान में ईजी ऑपरेशन, अमेरिका के पूर्व अधिकारी ने खोले डार्क सीक्रेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में आज रात 12 बजे से बदल जाएंगे ये नियम, किसानों को होगा बंपर फायदा, स्कूलों में भी बदलाव
यूपी में आज रात 12 बजे से बदल जाएंगे ये नियम, किसानों को होगा बंपर फायदा, स्कूलों में भी बदलाव
विश्व
तेल संकट में श्रीलंका, मालदीव, नेपाल की मदद.... भारत की तारीफ सुन बौखलाए PAK एक्सपर्ट, शहबाज सरकार से चिढ़े- आप क्यों नहीं...
तेल संकट में श्रीलंका, मालदीव, नेपाल की मदद.... भारत की तारीफ सुन बौखलाए PAK एक्सपर्ट, शहबाज सरकार से चिढ़े- आप क्यों नहीं...
क्रिकेट
आईपीएल 2025 में पहली गेंद और 2026 में दूसरे गेंद पर जड़ा छक्का, वैभव सूर्यवंशी के अनोखे कारनामे के बारे में जानिए
आईपीएल 2025 में पहली गेंद और 2026 में दूसरे गेंद पर जड़ा छक्का, वैभव सूर्यवंशी के अनोखे कारनामे के बारे में जानिए
बॉलीवुड
सिद्धार्थ मल्होत्रा नहीं साउथ के इस एक्टर के लिए धड़कता था कियारा का दिल! एक्ट्रेस ने खुद किया था खुलासा
साउथ के इस एक्टर के लिए धड़कता था कियारा का दिल! एक्ट्रेस ने खुद किया था खुलासा
चुनाव 2026
अल्पसंख्यकों पर ‘डैमोक्लीज़ की तलवार’, वेणुगोपाल का FCRA बिल पर हमला, केरल के ईसाई बहुल इलाकों में राहुल गांधी का प्रचार 
अल्पसंख्यकों पर ‘डैमोक्लीज़ की तलवार’, वेणुगोपाल का FCRA बिल पर हमला, केरल के ईसाई बहुल इलाकों में राहुल गांधी का प्रचार 
एग्रीकल्चर
अब घर पर ही उगाएं सेम, इन आसान स्टेप्स से गमला भर जाएगा फलियों से
अब घर पर ही उगाएं सेम, इन आसान स्टेप्स से गमला भर जाएगा फलियों से
ट्रेंडिंग
दिल्ली या बेंगलुरु? किस शहर की मेट्रो ज्यादा अच्छी, एक विवादित पोस्ट से सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
दिल्ली या बेंगलुरु? किस शहर की मेट्रो ज्यादा अच्छी, एक विवादित पोस्ट से सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
ENT LIVE
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
ENT LIVE
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
Embed widget