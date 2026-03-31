आज पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस का मैच, किसकी होगी जीत? जानें PBKS और GT में किसका पलड़ा भारी

IPL 2026 Punjab Kings vs Gujarat Titans: आईपीएल 2026 का चौथा मुकाबला पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच आज 31 मार्च, मंगलवार को खेला जाएगा. यह मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर में स्थित महाराजा यादविन्द्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होगा. सीजन में यह पंजाब और गुजरात के लिए पहला मैच होगा, जिसमें जीत हासिल कर दोनों ही टीमें अपने अभियान का आगाज करना चाहेंगी.

बता दें कि पंजाब पिछले सीजन की रनरअप है. टीम ने 2025 के आईपीएल में रॉयल चैलंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ खिताबी मुकाबला खेला था. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम ने पिछले सीजन काफी शानदार प्रर्दशन किया था. इस लिहाज से पंजाब की टीम गुजरात पर भारी पड़ सकती है. तो अब आइए आंकड़ों के जरिए से समझते हैं कि कौन सी टीम किस पर भारी पड़ सकती है.

पंजाब बनाम गुजरात हेड टू हेड

पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच अब तक 6 मुकाबले खेले जा चुके हैं. इन मैचों में दोनों का ही रिकॉर्ड बराबरी पर है. दोनों ही टीमों ने 3-3 मैच अपने नाम किए हैं. इस रिकॉर्ड से दोनों ही टीमें एक दूसरे के बराबर पर नजर आ रही हैं.

वहीं पिछले सीजन में दोनों की भिड़ंत देखी जाए, तो उसमें पंजाब की जीत दिखाई देती है. 2025 में पंजाब ने गुजरात को 11 रनों से शिकस्त दी थी. लिहाजा, हमारा प्रिडिक्शन मीटर तो यही कहता है कि मैच में पंजाब का पलड़ा भारी है. अब देखना दिलचस्प होगा कि मुकाबले में कौन सी टीम बाजी मारती है.

टूर्नामेंट के लिए गुजरात टाइटंस का स्क्वॉड

साई सुदर्शन, शुबमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, राहुल तेवतिया, एम शाहरुख खान, रविश्रीनिवासन साई किशोर, राशिद खान, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, इशांत शर्मा, जयंत यादव, जेसन होल्डर, ल्यूक वुड, वाशिंगटन सुंदर, टॉम बैंटन, कुलवंत खेजरोलिया, अनुज रावत, मानव सुथार, कुमार कुशाग्र, अरशद खान, गुरनूर बराड़, निशांत सिंधु, अशोक शर्मा.

टूर्नामेंट के लिए पंजाब किंग्स का स्क्वॉड

प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), अजमतुल्लाह उमरजई, मार्कस स्टोइनिस, शशांक सिंह, सूर्यांश शेडगे, बेन द्वारशुइस, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, मार्को जानसन, विजयकुमार विशक, लॉकी फर्ग्यूसन, विष्णु विनोद, प्रवीण दुबे, जेवियर बार्टलेट, यश ठाकुर, नेहल वढेरा, हरप्रीत बराड़, कूपर कोनोली, मिशेल ओवेन, हरनूर सिंह, मुशीर खान, पायला अविनाश, विशाल निषाद.

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