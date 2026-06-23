गधे को पेंट करके बनाया जेब्रा! इस चिड़ियाघर का नया कारनामा, पोल खुली तो दिया बेवकूफी भरा जवाब

चीन के चिड़ियाघरों से अक्सर ऐसे अजूबे सामने आते रहते हैं, जिन्हें देखकर दुनिया अपना सिर पकड़ लेती है. इस बार चीन के एक वाइल्डलाइफ पार्क ने चालाकी की सारी हदें पार करते हुए एक सीधे-साधे गधे के शरीर पर काली पट्टियां पेंट कर दीं और उसे जेब्रा बनाकर पिंजरे में खड़ा कर दिया. लेकिन चिड़ियाघर प्रशासन की यह अजीबोगरीब कलाकारी वहां आए पर्यटकों से छिप नहीं सकी और लोगों ने तुरंत इस नकली जेब्रा की पोल खोल दी. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही आग की तरह फैल गया है और इंटरनेट पर इस 'अल्ट्रा प्रो मैक्स' जुगाड़ का जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है. हालांकि, पकड़े जाने पर चिड़ियाघर वालों ने जो सफाई दी है, उसे सुनकर आप अपनी हंसी बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे.

हमने कब कहा कि यह जेब्रा है, यह तो कॉसप्ले है!

यह मजेदार मामला चीन के वेइफांग शहर के आनकियू वाइल्डलाइफ पार्क का है. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक गधे पर बहुत ही खराब तरीके से काले रंग की धारियां बनाई गई हैं, जिससे वह दूर से थोड़ा-बहुत जेब्रा जैसा दिखे. जब इंटरनेट पर चिड़ियाघर की किरकिरी होने लगी, तो वहां के एक कर्मचारी ने सोशल मीडिया पर अतरंगी सफाई देते हुए लिखा, "हम तो बस जानवरों का कॉसप्ले कर रहे थे, हमने कभी दावा नहीं किया कि यह असली जेब्रा है. हमने पिंजरे के बाहर ऐसा कोई बोर्ड भी नहीं लगाया था. यह सिर्फ एक मजाक था, ताकि यहां आने वाले लोग थोड़ा हंस सकें और उनका मनोरंजन हो सके." कर्मचारियों ने यह भी माना कि वे इससे पहले कुत्तों का भी ऐसा 'मेकओवर' कर चुके हैं.

चीन में पहले भी कुत्तों को बनाया जा चुका है 'बाघ'

आपको बता दें कि चीन के चिड़ियाघरों में जानवरों की ऐसी अदला-बदली का यह कोई पहला मामला नहीं है. पिछले साल भी शैनडोंग के जिबो सिटी अम्यूजमेंट पार्क ने एक गधे को जेब्रा बनाकर पेश किया था, जिसकी काफी थू-थू हुई थी. इसके अलावा, पिछले साल ही चीन के ताइझोउ जू ने तो हद ही पार कर दी थी, जब उन्होंने दो प्यारे सफेद चाउ-चाउ नस्ल के कुत्तों को काले और नारंगी रंग से रंगकर उन्हें 'बाघ' बनाकर पिंजरे में रख दिया था. उस वक्त लोगों ने चिड़ियाघर पर जानवरों के साथ क्रूरता करने का आरोप लगाया था, जिस पर चिड़ियाघर के प्रतिनिधि ने पलटवार करते हुए कहा था, "इंसान भी तो अपने बाल डाई करते हैं. अगर कुत्तों के बाल लंबे हों, तो उन पर नेचुरल कलर का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसमें क्या गलत है?"

यह भी पढ़ें: Viral Video: कूलर के अंदर बैठा था नागराज, ढक्कन खोला तो उड़े होश; वीडियो देख कांप जाएगा कलेजा

'चीन का माल वैसे भी ज्यादा दिन नहीं चलता' सोशल मीडिया पर आए मजेदार कमेंट्स

इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स हंसते-हंसते लोटपोट हो रहे हैं और चीन की इस 'सस्ती तकनीक' पर खूब मजे ले रहे हैं. एक यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, "चीन का माल वैसे भी नकली और बिना गारंटी वाला होता है, अब उन्होंने जेब्रा भी डुप्लीकेट बना दिया." दूसरे यूजर ने लिखा, "बिना बिजली और बिना घास खाए चलने वाला जेब्रा, चीन के इंजीनियर्स को 21 तोपों की सलामी." वहीं एक और यूजर ने जानवरों की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए लिखा, "मनोरंजन के नाम पर बेजुबान जानवरों पर केमिकल वाले पेंट लगाना सरासर गलत है, भले ही वे इसे मजाक कहें, लेकिन यह क्रूरता है."

यह भी पढ़ें: Fridge Cleaning Accident: चालू फ्रिज की सफाई करना बना जानलेवा, CCTV में कैद हुआ खौफनाक हादसा; देखें वीडियो