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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगगधे को पेंट करके बनाया जेब्रा! इस चिड़ियाघर का नया कारनामा, पोल खुली तो दिया बेवकूफी भरा जवाब

गधे को पेंट करके बनाया जेब्रा! इस चिड़ियाघर का नया कारनामा, पोल खुली तो दिया बेवकूफी भरा जवाब

यह मजेदार मामला चीन के वेइफांग शहर के आनकियू वाइल्डलाइफ पार्क का है. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक गधे पर बहुत ही खराब तरीके से काले रंग की धारियां बनाई गई हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 23 Jun 2026 08:47 AM (IST)
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चीन के चिड़ियाघरों से अक्सर ऐसे अजूबे सामने आते रहते हैं, जिन्हें देखकर दुनिया अपना सिर पकड़ लेती है. इस बार चीन के एक वाइल्डलाइफ पार्क ने चालाकी की सारी हदें पार करते हुए एक सीधे-साधे गधे के शरीर पर काली पट्टियां पेंट कर दीं और उसे जेब्रा बनाकर पिंजरे में खड़ा कर दिया. लेकिन चिड़ियाघर प्रशासन की यह अजीबोगरीब कलाकारी वहां आए पर्यटकों से छिप नहीं सकी और लोगों ने तुरंत इस नकली जेब्रा की पोल खोल दी. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही आग की तरह फैल गया है और इंटरनेट पर इस 'अल्ट्रा प्रो मैक्स' जुगाड़ का जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है. हालांकि, पकड़े जाने पर चिड़ियाघर वालों ने जो सफाई दी है, उसे सुनकर आप अपनी हंसी बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे.

हमने कब कहा कि यह जेब्रा है, यह तो कॉसप्ले है!

यह मजेदार मामला चीन के वेइफांग शहर के आनकियू वाइल्डलाइफ पार्क का है. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक गधे पर बहुत ही खराब तरीके से काले रंग की धारियां बनाई गई हैं, जिससे वह दूर से थोड़ा-बहुत जेब्रा जैसा दिखे. जब इंटरनेट पर चिड़ियाघर की किरकिरी होने लगी, तो वहां के एक कर्मचारी ने सोशल मीडिया पर अतरंगी सफाई देते हुए लिखा, "हम तो बस जानवरों का कॉसप्ले कर रहे थे, हमने कभी दावा नहीं किया कि यह असली जेब्रा है. हमने पिंजरे के बाहर ऐसा कोई बोर्ड भी नहीं लगाया था. यह सिर्फ एक मजाक था, ताकि यहां आने वाले लोग थोड़ा हंस सकें और उनका मनोरंजन हो सके." कर्मचारियों ने यह भी माना कि वे इससे पहले कुत्तों का भी ऐसा 'मेकओवर' कर चुके हैं.

चीन में पहले भी कुत्तों को बनाया जा चुका है 'बाघ'

आपको बता दें कि चीन के चिड़ियाघरों में जानवरों की ऐसी अदला-बदली का यह कोई पहला मामला नहीं है. पिछले साल भी शैनडोंग के जिबो सिटी अम्यूजमेंट पार्क ने एक गधे को जेब्रा बनाकर पेश किया था, जिसकी काफी थू-थू हुई थी. इसके अलावा, पिछले साल ही चीन के ताइझोउ जू ने तो हद ही पार कर दी थी, जब उन्होंने दो प्यारे सफेद चाउ-चाउ नस्ल के कुत्तों को काले और नारंगी रंग से रंगकर उन्हें 'बाघ' बनाकर पिंजरे में रख दिया था. उस वक्त लोगों ने चिड़ियाघर पर जानवरों के साथ क्रूरता करने का आरोप लगाया था, जिस पर चिड़ियाघर के प्रतिनिधि ने पलटवार करते हुए कहा था, "इंसान भी तो अपने बाल डाई करते हैं. अगर कुत्तों के बाल लंबे हों, तो उन पर नेचुरल कलर का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसमें क्या गलत है?"

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'चीन का माल वैसे भी ज्यादा दिन नहीं चलता' सोशल मीडिया पर आए मजेदार कमेंट्स

इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स हंसते-हंसते लोटपोट हो रहे हैं और चीन की इस 'सस्ती तकनीक' पर खूब मजे ले रहे हैं. एक यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, "चीन का माल वैसे भी नकली और बिना गारंटी वाला होता है, अब उन्होंने जेब्रा भी डुप्लीकेट बना दिया." दूसरे यूजर ने लिखा, "बिना बिजली और बिना घास खाए चलने वाला जेब्रा, चीन के इंजीनियर्स को 21 तोपों की सलामी." वहीं एक और यूजर ने जानवरों की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए लिखा, "मनोरंजन के नाम पर बेजुबान जानवरों पर केमिकल वाले पेंट लगाना सरासर गलत है, भले ही वे इसे मजाक कहें, लेकिन यह क्रूरता है."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 23 Jun 2026 08:47 AM (IST)
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