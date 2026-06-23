‘कॉकेटल 2’ ने मंडे को भी मचाई तबाही, शाहिद कपूर की बनी 8वीं सबसे बड़ी फिल्म

रोमांटिक ड्रामा फिल्म ‘कॉकेटल 2’ 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इसे क्रिटिक्स से मिला-जुला रिव्यू मिला था बावजूद इसके इस फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. दरअसल रिलीज़ से पहले के ज़बरदस्त बज और 'कॉकटेल' ब्रांड की पॉपुलैरिटी की वजह से इस फिल्म ने अच्छी शुरुआत के बाद ओपनिंग वीकेंड पर कमाल का बिजनेस किया. हालांकि मंडे को इसकी कमाई लुढ़क गई. जानते हैं ‘कॉकेटल 2’ ने रिलीज के चौथे दिन कितना कलेक्शन किया है?

‘कॉकेटल 2’ ने चौथे दिन कितना किया कलेक्शन?

होमी अदजानिया के निर्देशन और मैडॉक फिल्म्स (लव रंजन के साथ मिलकर) द्वारा प्रेजेंट 'कॉकटेल 2', 2012 की हिट फिल्म 'कॉकटेल' की अगली कड़ी (स्पिरिचुअल सक्सेसर) है. 'कॉकटेल' में सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी ने लीड रोल प्ले किया था. 'कॉकटेल 2' की शुरुआत अच्छी रही और इसने पहले दिन 13.50 करोड़ की कमाई की. दर्शकों की एक्साइटमेंट और फेंचाइजी की वैल्यू की वजह से फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड के दौरान अपनी रफ़्तार बनाए रखी. यहां शनिवार को इसने 16.25 करोड़ कमाए तो वहीं रविवार को 'कॉकटेल 2' ने 17.75 करोड़ की कमाई की. इसी के साथ फिल्म ने अपना पहला वीकेंड भारत में लगभग 47.50 करोड़ की नेट कमाई और करीब 57 करोड़ के ग्रॉस कलेक्शन के साथ पूरा किया.

वही सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के चौथे दिन यानी मंडे को इसने 6.35 करोड़ कमाए हैं.

इसी के साथ इसकी चार दिनों की नेट कमाई अब 53.85 करोड़ रुपये हो गई है.

‘कॉकेटल 2’ बनी शाहिद की 8वीं सबसे बड़ी फिल्म

‘कॉकेटल 2’ की कमाई में मंडे को बेशक मंदी देखी गई लेकिन इसके रिकॉर्ड तोड़ने का सिलसिला जारी है. इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ने रिलीज के सिर्फ़ 4 दिनों में 'शानदार' की लाइफटाइम कमाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया और घरेलू बॉक्स ऑफ़िस पर शाहिद की अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली 8वीं फ़िल्म बन गई है. इसका अगला टारगेट 'हैदर' (58.30 करोड़) है.

शाहिद कपूर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्में

पद्मावत -300.26 करोड़

कबीर सिंह - 278.24 करोड़

तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया- 87 करोड़

ओ रोमियो- 83.35 करोड़

आर... राजकुमार- 64 करोड़

उड़ता पंजाब- 59.6 करोड़

हैदर- 58.30 करोड़

कॉकटेल 2- 50.10 करोड़

शानदार- 42 करोड़

कमीने- 42 करोड़

कृति सेनन की बनी 10वीं सबसे बड़ी फिल्म

'कॉकटेल 2' कृति सेनन की भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 फ़िल्मों की लिस्ट में भी शामिल हो गई है, जिससे 'बच्चन पांडे' इस लिस्ट से बाहर हो गई है।



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