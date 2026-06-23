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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगस्टेशन पर ठगी का खेल, 20 की प्लेट बताकर 120 रुपये वसूले, पुलिस बुलाई तो मांगने लगा माफी- वीडियो वायरल

स्टेशन पर ठगी का खेल, 20 की प्लेट बताकर 120 रुपये वसूले, पुलिस बुलाई तो मांगने लगा माफी- वीडियो वायरल

वाराणसी कैंट स्टेशन पर ₹20 में चोले-भटूरे देने का दावा कर दुकानदार ने छात्र से ₹120 वसूल लिए. शिकायत के बाद पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप किया और मौके पर ही पैसे वापस कराए.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 23 Jun 2026 03:15 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने यात्रियों की जेब पर पड़ने वाले खर्च की पोल खोल दी है. बिहार से परीक्षा देने आए एक छात्र के साथ ऐसा खेल हुआ कि सुनकर हर कोई हैरान रह गया. ₹20 में मिलने वाला छोले-भटूरे का प्लेट अचानक ₹120 का हो गया. लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब छात्र ने हार मानने के बजाय सीधे पुलिस से शिकायत कर दी और फिर जो हुआ, वो अब इंटरनेट पर छाया हुआ है.

20 रुपये का वादा, 120 रुपये की वसूली

वायरल वीडियो में छात्र पिंटू कुमार बताता है कि उसे 6 भटूरे के साथ छोले की प्लेट 20 रुपये में देने का वादा किया गया था. लेकिन खाना खत्म करने के बाद दुकानदार ने उससे 120 रुपये मांग लिए. छात्र ने बताया कि, “20 रुपये का बोलकर 6 पीस दिए और 120 रुपये ले लिए.” इतना ही नहीं, उसने यह भी दावा किया कि उसके जैसे कई और छात्र भी इस तरह के ओवरचार्जिंग का शिकार हुए हैं.

पुलिस ने तुरंत कराया एक्शन

मामला बढ़ने पर छात्र सीधे स्टेशन पर मौजूद पुलिसकर्मियों के पास पहुंचा. वीडियो में पुलिस अधिकारी दुकानदार से सवाल करते नजर आते हैं और पूछते हैं कि 20 रुपये का सामान बताकर 120 रुपये क्यों लिए गए. दबाव पड़ने पर दुकानदार माफी मांगता है और भविष्य में ऐसा न करने की बात कहता है. इसके बाद पुलिस के कहने पर छात्र को मौके पर ही अतिरिक्त पैसे वापस कर दिए जाते हैं.

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सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

वीडियो वायरल होते ही इंटरनेट पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कुछ यूजर्स ने छात्र का समर्थन करते हुए रेलवे स्टेशनों पर सख्ती बढ़ाने की मांग की. वहीं कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि 2026 में 20 रुपये में 6 भटूरे मिलना ही शक की बात है. एक यूजर ने लिखा, "20 रुपये में 6 भटूरे कौन दे रहा है?” जबकि दूसरे ने अपने अनुभव शेयर करते हुए कहा कि “ऐसी ओवरचार्जिंग सिर्फ स्टेशन तक सीमित नहीं है, शहर के कई रेस्टोरेंट में भी ऐसा होता है.”

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 23 Jun 2026 03:15 AM (IST)
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