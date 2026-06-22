रफ्तार का शौक जब जुनून बन जाए, तो वो कैसे जिंदगी को पल भर में खाक कर देता है, इसका एक खौफनाक उदाहरण महाराष्ट्र में देखने को मिला है. सोशल मीडिया पर इस वक्त एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर किसी भी कमजोर दिल वाले इंसान की रूह कांप जाएगी. मुंबई-वडोदरा हाईवे पर बदलापुर के पास एक तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार का ऐसा भयानक एक्सीडेंट हुआ कि चमचमाती लग्जरी कार लोहे के मलबे में बदल गई. हादसे से ठीक पहले का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कार का स्पीडोमीटर 251 किलोमीटर प्रति घंटे की जानलेवा रफ्तार को छूता हुआ दिख रहा है. इस रोंगटे खड़े कर देने वाले हादसे में दो नौजवानों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनका एक साथी जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में जंग लड़ रहा है.

इंस्टाग्राम रील के चक्कर में चली गई दो मासूमों की जान

यह खौफनाक हादसा रविवार की सुबह तड़के करीब 3 बजे हुआ, जब यह बीएमडब्ल्यू कार टिटवाला से बदलापुर की तरफ जा रही थी. वायरल हो रहा वीडियो कार के अंदर बैठे किसी युवक की इंस्टाग्राम स्टोरी का बताया जा रहा है. वीडियो की शुरुआत में दिखता है कि दोस्तों का यह ग्रुप एक शांत इलाके से हंसते-खेलते हुए कार लेकर निकलता है. जैसे ही कार हाईवे पर पहुंचती है, बैकग्राउंड में तेज म्यूजिक बजने लगता है और कार का ड्राइवर एक्सीलेटर पर पैर दबा देता है. देखते ही देखते कार हवा से बातें करने लगती है और सुई सीधे 251 किमी/घंटा की रफ्तार को पार कर जाती है. रफ्तार इतनी तेज थी कि ड्राइवर ने कार पर से अपना संतुलन खो दिया और गाड़ी सीधे हाईवे के बीच बने डिवाइडर से टकराकर कई बार हवा में पलट गई.

Read this news today morning.

He was clocking 251 KM/HR on Delhi-Mumbai express way with two of his friends to celebrate b’day.



Result : Two occupants dead, one critical and admitted in hospital. pic.twitter.com/Xe2XkIjCzU — Kumar Manish (@kumarmanish9) June 22, 2026

हादसे के बाद बिखरे पड़े थे शरीर के अंग, पहचानना भी हुआ मुश्किल

टक्कर इतनी जोरदार थी कि बीएमडब्ल्यू कार के परखच्चे उड़ गए और वह पूरी तरह पिचक गई. मौके पर मौजूद चश्मदीदों ने बताया कि हादसा इतना भयानक था कि कार का मलबा और मृतकों के शरीर के अंग हाईवे पर काफी दूर तक बिखर गए थे. इस हादसे में जान गंवाने वाले युवकों की पहचान बदलापुर के रहने वाले योगेश दिघे और रिकाबा जैकब के रूप में हुई है, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई थी. वहीं कार में मौजूद तीसरा दोस्त आनंद गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका ठाणे के एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है. पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि वायरल हुआ यह 251 की स्पीड वाला वीडियो ठीक हादसे से कितने मिनट पहले का है और इसे किसने पोस्ट किया था.

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'यह रफ्तार का शौक नहीं, खुदकुशी है' वीडियो देख भड़के लोग

इस खौफनाक एक्सीडेंट का वीडियो इंटरनेट पर आते ही लोग गुस्से से लाल हो गए हैं और युवाओं की इस लापरवाही पर जमकर भड़ास निकाल रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "251 की स्पीड. भाई साहब, यह गाड़ी चलाना नहीं बल्कि मौत को खुद दावत देना है, माता-पिता को सोचकर ही रोना आ रहा है." दूसरे यूजर ने कमेंट किया, "सोशल मीडिया पर दिखावे और रील बनाने के चक्कर में आजकल के युवा अपनी और दूसरों की जान दांव पर लगा रहे हैं, हाईवे को इन्होंने रेसिंग ट्रैक समझ लिया है." वहीं एक और यूजर ने लिखा, "भगवान घायलों को हिम्मत दे, लेकिन यह वीडियो उन सभी के लिए एक सबक है जो गाड़ी तेज चलाते हैं, रफ्तार हमेशा जानलेवा होती है."

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