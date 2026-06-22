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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग251 की रफ्तार, तेज म्यूजिक और फिर मौत का लाइव तांडव! हाईवे पर BMW कार के उड़े परखच्चे, रोंगटे खड़े कर देगा वायरल वीडियो

251 की रफ्तार, तेज म्यूजिक और फिर मौत का लाइव तांडव! हाईवे पर BMW कार के उड़े परखच्चे, रोंगटे खड़े कर देगा वायरल वीडियो

ये हादसा रविवार की सुबह तड़के करीब 3 बजे हुआ, जब यह बीएमडब्ल्यू कार टिटवाला से बदलापुर की तरफ जा रही थी. वायरल हो रहा वीडियो कार के अंदर बैठे किसी युवक की इंस्टाग्राम स्टोरी का बताया जा रहा है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 22 Jun 2026 08:56 PM (IST)
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रफ्तार का शौक जब जुनून बन जाए, तो वो कैसे जिंदगी को पल भर में खाक कर देता है, इसका एक खौफनाक उदाहरण महाराष्ट्र में देखने को मिला है. सोशल मीडिया पर इस वक्त एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर किसी भी कमजोर दिल वाले इंसान की रूह कांप जाएगी. मुंबई-वडोदरा हाईवे पर बदलापुर के पास एक तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार का ऐसा भयानक एक्सीडेंट हुआ कि चमचमाती लग्जरी कार लोहे के मलबे में बदल गई. हादसे से ठीक पहले का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कार का स्पीडोमीटर 251 किलोमीटर प्रति घंटे की जानलेवा रफ्तार को छूता हुआ दिख रहा है. इस रोंगटे खड़े कर देने वाले हादसे में दो नौजवानों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनका एक साथी जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में जंग लड़ रहा है.

इंस्टाग्राम रील के चक्कर में चली गई दो मासूमों की जान

यह खौफनाक हादसा रविवार की सुबह तड़के करीब 3 बजे हुआ, जब यह बीएमडब्ल्यू कार टिटवाला से बदलापुर की तरफ जा रही थी. वायरल हो रहा वीडियो कार के अंदर बैठे किसी युवक की इंस्टाग्राम स्टोरी का बताया जा रहा है. वीडियो की शुरुआत में दिखता है कि दोस्तों का यह ग्रुप एक शांत इलाके से हंसते-खेलते हुए कार लेकर निकलता है. जैसे ही कार हाईवे पर पहुंचती है, बैकग्राउंड में तेज म्यूजिक बजने लगता है और कार का ड्राइवर एक्सीलेटर पर पैर दबा देता है. देखते ही देखते कार हवा से बातें करने लगती है और सुई सीधे 251 किमी/घंटा की रफ्तार को पार कर जाती है. रफ्तार इतनी तेज थी कि ड्राइवर ने कार पर से अपना संतुलन खो दिया और गाड़ी सीधे हाईवे के बीच बने डिवाइडर से टकराकर कई बार हवा में पलट गई.

हादसे के बाद बिखरे पड़े थे शरीर के अंग, पहचानना भी हुआ मुश्किल

टक्कर इतनी जोरदार थी कि बीएमडब्ल्यू कार के परखच्चे उड़ गए और वह पूरी तरह पिचक गई. मौके पर मौजूद चश्मदीदों ने बताया कि हादसा इतना भयानक था कि कार का मलबा और मृतकों के शरीर के अंग हाईवे पर काफी दूर तक बिखर गए थे. इस हादसे में जान गंवाने वाले युवकों की पहचान बदलापुर के रहने वाले योगेश दिघे और रिकाबा जैकब के रूप में हुई है, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई थी. वहीं कार में मौजूद तीसरा दोस्त आनंद गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका ठाणे के एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है. पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि वायरल हुआ यह 251 की स्पीड वाला वीडियो ठीक हादसे से कितने मिनट पहले का है और इसे किसने पोस्ट किया था.

यह भी पढ़ें: Fridge Cleaning Accident: चालू फ्रिज की सफाई करना बना जानलेवा, CCTV में कैद हुआ खौफनाक हादसा; देखें वीडियो

'यह रफ्तार का शौक नहीं, खुदकुशी है' वीडियो देख भड़के लोग

इस खौफनाक एक्सीडेंट का वीडियो इंटरनेट पर आते ही लोग गुस्से से लाल हो गए हैं और युवाओं की इस लापरवाही पर जमकर भड़ास निकाल रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "251 की स्पीड. भाई साहब, यह गाड़ी चलाना नहीं बल्कि मौत को खुद दावत देना है, माता-पिता को सोचकर ही रोना आ रहा है." दूसरे यूजर ने कमेंट किया, "सोशल मीडिया पर दिखावे और रील बनाने के चक्कर में आजकल के युवा अपनी और दूसरों की जान दांव पर लगा रहे हैं, हाईवे को इन्होंने रेसिंग ट्रैक समझ लिया है." वहीं एक और यूजर ने लिखा, "भगवान घायलों को हिम्मत दे, लेकिन यह वीडियो उन सभी के लिए एक सबक है जो गाड़ी तेज चलाते हैं, रफ्तार हमेशा जानलेवा होती है."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 22 Jun 2026 08:56 PM (IST)
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