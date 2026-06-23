ईरान ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के उस दावे का खारिज कर दिया कि तेहरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के इंस्पेक्शन करने को प्रवेश देने पर सहमति जताई है. वेंस ने कहा था कि शायद यही सबसे बड़ी बात है, जिसके बारे में हम अमेरिकी सबसे ज्यादा उत्साहित हैं.

सीएनएन ने IRNA के हवाले से बताया कि ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि IAEA के साथ ईरान की बातचीत सुरक्षा समझौतों के तहत ईरान के दायित्वों के अनुसार और संसद द्वारा पारित प्रस्तावों और सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के फैसलों के हिसाब से आगे बढ़ेगी.

ईरान ने IAEA के साथ कोर्डिनेशन किया सीमित

ईरान की संसद द्वारा पिछले साल पारित एक कानून ने IAEA के साथ सहयोग सीमित कर दिया और नियमित निरीक्षण रोक दिए. हालांकि IRNA के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानी निकाय के साथ संबंध पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए थे. यह कानून अभी भी IAEA अधिकारियों को बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र सहित सक्रिय परमाणु स्थलों तक पहुंचने की अनुमति देता है, लेकिन केवल 'मामले-दर-मामले के आधार पर.'

वेंस के दावे पर क्या बोले ट्रंप?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को वेंस के दावे का समर्थन करते हुए कहा कि ईरान 'परमाणु ईमानदारी' सुनिश्चित करने के लिए हथियारों के निरीक्षण के लिए सहमत होगा. ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, 'सभी को पूरी तरह से पता है कि ईरान भविष्य में परमाणु ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख हथियार निरीक्षणों के लिए सहमत होगा.'

जेडी वेंस ने मीटिंग के बाद बताईं चार बातें



वेंस ने सोमवार को स्विट्जरलैंड में दोनों देशों के बीच हुई बातचीत को 'बहुत ही अच्छा दिन' बताया और चार प्रमुख प्राथमिकताओं की रूपरेखा प्रस्तुत की क्योंकि आने वाले दिनों में तकनीकी चर्चा जारी रहने की उम्मीद है.

उन्होंने कहा कि सबसे पहले, होर्मुज स्ट्रेट को खुला रखने के लिए एक सिस्टम बनाना चाहते थे. वेंस ने पत्रकारों से कहा कि हम यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि हमने वास्तव में बारूदी सुरंग हटाने के अभियानों और व्यापार की बहाली के लिए कोर्डिनेशन सिस्टम स्थापित किया है. सीएनन के अनुसार, यूएस वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि इस क्षेत्र में सीजफायर के लिए एक सिस्टम स्थापित करने की मांग की, जिसका उद्देश्य लेबनान में तनाव को रोकना था.

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तीसरी बात, वेंस ने अपने इस दावे को दोहराया कि ईरान IAEA के परमाणु निरीक्षकों को आने की अनुमति देगा. उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने तकनीकी वार्ता जारी रखने के लिए एक प्रक्रिया स्थापित की है, जो मुख्य वार्ताकारों के दिन में बाद में स्विट्जरलैंड से रवाना होने के बाद भी जारी रहेगी.

सीएनएन के अनुसार, स्विट्जरलैंड से रवाना होने की तैयारी करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा, 'हमने नींव रख दी है - हमने घर नहीं बनाया है- लेकिन हमने अमेरिकी लोगों के लिए एक अच्छी स्थिति तक पहुंचने के लिए एक सफल नींव रखी है.'

अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने उन सुझावों को खारिज कर दिया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नए सिरे से हमले की धमकी जारी करने के बाद ईरान के साथ बातचीत बाधित हुई थी. वेंस ने कहा, 'नहीं, उन्होंने व्यवस्था में कोई बाधा नहीं डाली.'

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