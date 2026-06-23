मौसम विभाग ने एक बार फिर देश के कई हिस्सों में बारिश और आंधी-तूफान को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है. दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और जम्मू-कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों तक कुल 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मौसम खराब रहने की चेतावनी दी गई है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक आने वाले दिनों में कई इलाकों में तेज बारिश, गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है. कुछ जगहों पर हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है और किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंचने का खतरा है.

मौसम विभाग ने जिन राज्यों में अलर्ट जारी किया है जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, जम्मू-कश्मीर, केरल, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा शामिल हैं.

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दिल्ली-NCR में मिलेगी भीषण गर्मी और लू से राहत

दिल्ली-एनसीआर की बात करें तो यहां लोगों को भीषण गर्मी और लू से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है. IMD के अनुसार 23 से 26 जून के बीच मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिलेगा. आसमान में बादल छाए रहेंगे और कई जगहों पर हल्की बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं. 23 जून को दिल्ली में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. 24 और 25 जून को भी मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान है, हालांकि 26 जून से तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है.

उत्तर प्रदेश में बदलने वाला है मौसम

उत्तर प्रदेश में भी मौसम बदलने वाला है. मेरठ, गौतमबुद्ध नगर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, हमीरपुर, कुशीनगर, बस्ती, कानपुर, झांसी, अयोध्या, रामपुर, गोरखपुर, प्रयागराज और वाराणसी समेत कई जिलों में हल्की बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. इन इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. लखनऊ में 23 जून को अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

कैसा रहने वाला है बिहार के मौसम का हाल?

बिहार में मौसम ज्यादा एक्टिव दिख रहा है. गया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, बक्सर, भोजपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, सुपौल, सहरसा, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर और अररिया में भारी बारिश और तेज आंधी की चेतावनी जारी की गई है. यहां 50 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. पटना में अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

हिमाचल प्रदेश में खराब होने वाला है मौसम

हिमाचल प्रदेश में भी मौसम खराब रहने का अनुमान है. शिमला, सुंदरनगर, कांगड़ा, जोत और मुरारी देवी में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. कुछ इलाकों में बिजली गिरने की भी आशंका है. मौसम विभाग ने अगले चार दिनों के लिए चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में येलो अलर्ट जारी किया है. इन क्षेत्रों में तेज हवाएं चलने और बारिश होने की आशंका है. चंबा जिले में बर्फबारी की भी आशंका जताई गई है.

रेगिस्तानी इलाकों में मौसम का हाल

राजस्थान में कई जिलों में भारी बारिश और आंधी-तूफान का खतरा बना हुआ है. चुरू, भीलवाड़ा, जयपुर, टोंक, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, बारन, करौली, अलवर और कोटा में अलर्ट जारी किया गया है. इन इलाकों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है. जयपुर में 23 जून को अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

तमिलनाडु में भारी बारिश की आशंका

तमिलनाडु में भी मौसम एक्टिव बना हुआ है. दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने के कारण 23 से 26 जून तक कोयंबटूर, नीलगिरी, डिंडीगुल, थेनी और शिवगंगा जिलों में भारी बारिश की आशंका है. यहां आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज हवाएं चल सकती हैं. 27 जून तक तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कई जगहों पर बारिश जारी रहने की संभावना है.

पूर्वोत्तर भारत में बिजली गिरने की चेतावनी

अरुणाचल प्रदेश में भी कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है. पश्चिम कमेंग, पूर्वी कमेंग, पापुम पारे, पश्चिम सियांग, निचली दिबांग घाटी, लोहित और नामसाई जिलों में मौसम ज्यादा खराब रह सकता है. इसके अलावा पूर्वी सियांग, ऊपरी सियांग, निचली सियांग, दिबांग घाटी, अंजाव, चांगलांग, तिरप और लोंगडिंग जिलों में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है. पूर्वोत्तर भारत में आने वाले दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है. खासकर असम और मेघालय में मौसम विभाग ने गंभीर चेतावनी जारी की है. 28 जून तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में व्यापक स्तर पर बारिश होने की संभावना है. 23 जून से 26 जून के बीच इन राज्यों में गरज-चमक और बिजली गिरने की भी आशंका बनी हुई है.

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