15KG वजन उठाने से हुई रोबोट की मौत? वायरल वीडियो पर यूजर्स ने पूछे सवाल

चीन की राजधानी बीजिंग में इन दिनों इंसानों जैसी शक्ल वाले ह्यूमनॉइड रोबोट्स का ऐसा मुकाबला चल रहा है, जिसे देखकर भविष्य की दुनिया की झलक मिल रही है. यहां रोबोट सिर्फ दौड़ नहीं रहे, बल्कि फुटबॉल खेल रहे हैं, बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट्स में हिस्सा ले रहे हैं, टेनिस खेल रहे हैं और अब वेटलिफ्टिंग में भी अपनी ताकत दिखा रहे हैं. इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक ह्यूमनॉइड रोबोट 15 किलोग्राम की बारबेल उठाने की कोशिश करता दिखाई देता है. शुरुआत में मशीन बिल्कुल ठीक नजर आती है, लेकिन वजन उठाने के कुछ ही देर बाद उसका शरीर तेजी से कांपने लगता है. देखते ही देखते रोबोट अपना संतुलन खो देता है और जजों की तरफ गिर पड़ता है. सोशल मीडिया यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में इसे रोबोट की ‘मौत’ तक बता दिया.

लेकिन असली सवाल इससे कहीं बड़ा है- क्या इंसान अब ऐसी मशीनें बनाने के करीब पहुंच चुका है जो भविष्य में इंसानों की जगह ले सकेंगी, या फिर इंसान जैसा शरीर और इंसान जैसी क्षमता वाली मशीन बनाना अभी भी बहुत दूर की बात है?

चीन में चल रहा है रोबोट्स का ‘ओलंपिक’, 2000 से ज्यादा मशीनें मैदान में

जिस प्रतियोगिता से यह वीडियो सामने आया है, उसका नाम World Humanoid Robot Games है. बीजिंग में 22 से 26 अगस्त तक चल रहे इस आयोजन में दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से 2,000 से ज्यादा ह्यूमनॉइड रोबोट और 666 टीमें हिस्सा ले रही हैं. प्रतियोगिता में कुल 51 तरह के इवेंट रखे गए हैं, जिनमें दौड़, फुटबॉल, टेनिस, बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट्स, वेटलिफ्टिंग और कई तरह के व्यावहारिक काम शामिल हैं.

This robot buckled under the weight.



Then started spamming errors. pic.twitter.com/JQpxX9g3vm — clankr (@clankrmedia) August 24, 2026

यानी चीन सिर्फ रोबोट बना ही नहीं रहा, बल्कि उन्हें इंसानों की तरह काम करने और मुकाबला करने की ट्रेनिंग भी दे रहा है. इस प्रतियोगिता की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहां मशीनों की सिर्फ सुंदरता या चलने की क्षमता नहीं देखी जा रही, बल्कि यह जांचने की कोशिश हो रही है कि वे वास्तविक दुनिया में कितनी तेजी, ताकत और सटीकता के साथ काम कर सकती हैं. Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक प्रतियोगिता के कई टेस्ट ऐसे हैं जिनमें रोबोट को बिना इंसानी मदद के काम करना होता है, जैसे चीजों को पहचानना, केबल लगाना और सही जगह पर वस्तु को फिट करना.

एक तरफ रोबोट ने तोड़ा Bolt का रिकॉर्ड, दूसरी तरफ 15 किलो में कांप गया

इस पूरी कहानी को दिलचस्प बनाने वाली बात यह है कि इसी प्रतियोगिता में रोबोट टेक्नोलॉजी की ताकत का दूसरा चेहरा भी दिखाई दे रहा है. चीनी ह्यूमनॉइड रोबोट Tiangong Ultra ने 100 मीटर की दौड़ में 9.39 सेकंड का समय निकालकर उसैन बोल्ट के 9.58 सेकंड के मानव विश्व रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. एक अन्य रोबोट Lightning ने भी 9.47 सेकंड का समय दर्ज किया.

15 किलो में ही मान ली हार

दूसरी तरफ यही रोबोट कई जगह अपनी सीमाएं भी दिखा रहे हैं. कुछ मशीनें दौड़ने के बाद ठीक से रुक नहीं पा रही हैं और सुरक्षा दीवारों से टकरा रही हैं. एक वायरल घटना में एक रोबोट टेस्ट के दौरान बैरियर से टकराकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त भी हुआ. अब वेटलिफ्टिंग वाला वीडियो इसी सवाल को और बड़ा कर देता है. मशीन 15 किलो का वजन उठा तो लेती है, लेकिन उसे संभालने के दौरान उसका संतुलन और मोटर कंट्रोल जवाब देने लगता है. इंसान के लिए वजन उठाने में सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि शरीर का संतुलन, मांसपेशियों का तालमेल और तुरंत प्रतिक्रिया भी जरूरी होती है. रोबोट के सामने भी यही चुनौती है.

सोशल मीडिया पर लोग बोले- ‘भाई से 15 किलो भी नहीं संभला’

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे अपने-अपने अंदाज में लेना शुरू कर दिया है. कुछ लोग रोबोट के जजों की तरफ गिरने वाले दृश्य को देखकर मजाक कर रहे हैं, तो कुछ यूजर्स इसे रोबोटिक्स की मौजूदा सीमाओं का उदाहरण बता रहे हैं. कई लोगों का कहना है कि अगर मशीनें अभी 15 किलो का वजन उठाते समय अपना संतुलन खो रही हैं, तो उन्हें इंसानों की जगह लेने में अभी लंबा वक्त लग सकता है. वहीं दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी को करीब से देखने वाले लोग इस घटना को नाकामी के बजाय सीखने की प्रक्रिया मान रहे हैं.

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क्या रोबोट इंसानों की नौकरी ले लेंगे?

सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सब देखकर माना जाए कि रोबोट जल्द ही इंसानों की जगह लेने वाले हैं? जवाब है- कुछ कामों में हां, लेकिन हर काम में अभी नहीं. फैक्ट्रियों, वेयरहाउस, खतरनाक जगहों, बुजुर्गों की मदद और ऐसे कामों में जहां लगातार एक जैसा शारीरिक काम करना होता है, ह्यूमनॉइड रोबोट्स की भूमिका तेजी से बढ़ सकती है. चीन खुद रोबोटिक्स को इंडस्ट्री और भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण मान रहा है. हालांकि इंसान जैसी जटिल मशीन बनाना आज भी साइंस के बस से बाहर है.

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