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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारराम रहीम पर पप्पू यादव, 'शिक्षा पर बात करो तो AK-47, रेप करो तो पैरोल'

राम रहीम पर पप्पू यादव, 'शिक्षा पर बात करो तो AK-47, रेप करो तो पैरोल'

डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम को 21 दिन की पैरोल मिली है. इस पर अब विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है. पप्पू यादव से लेकर कांग्रेस के कई नेताओं ने सवाल उठाया है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 25 Aug 2026 05:29 PM (IST)
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गुरमीत राम रहीम (रेप के दोषी डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख) को 21 दिन की पैरोल मिली है. 2017 में दोषी पाए जाने के बाद राम रहीम को 20 साल की सजा हुई थी. पैरोल मिलने पर विपक्ष के नेता बीजेपी को घेर रहे हैं. पूर्णिया से निर्दलीय सांसद ने भी इसको लेकर हमला बोला है.

सांसद पप्पू यादव ने मंगलवार (25 अगस्त, 2026) एक्स पर पोस्ट किया और बीजेपी को निशाने पर लिया. अपने एक्स पोस्ट में पप्पू यादव ने एके-47, पैलेट गन और शिक्षा-रोजगार का जिक्र करते हुए भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया.

पोस्ट में लिखा है, "रेप के सजायाफ्ता राम रहीम को 17वीं बार पैरोल पर जेल से छोड़ा गया है. मतलब BJP राज में रेप करो बार-बार पैरोल लो. वहीं शिक्षा रोजगार की बात करो तो AK-47 की गोली, पैलेट गन और डंडे की मार के साथ जेल में सड़ो!" 

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गुरमीत राम रहीम को मिली पैरोल पर विपक्ष के अन्य नेताओं ने भी बीजेपी को घेरा है. शिवसेना (UBT) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने गुरमीत राम रहीम को फिर से पैरोल मिलने पर इसे शर्मनाक करार दिया. कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने इस पर तंज कसा है, "सत्ता में बैठे लोग नारी वंदन की बात करते हैं! डूब मरो…"

बिहार कांग्रेस ने कहा- यह बेहद निंदनीय

बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता डॉ. स्नेहाशीष वर्धन ने कहा, "अपराधी यदि बीजेपी के समर्थन में है तो उसे कानून से भी कोई भय नहीं रह जाता. राम रहीम जैसे ब्लात्कार के दोषी जानते हैं कि बीजेपी के शासन में महिला उत्पीड़न करके भी वे सुरक्षित रह सकते हैं क्योंकि उन्हें भाजपाई सत्ता का संरक्षण प्राप्त है. यह बेहद ही निंदनीय है कि ऐसे विकृत सजायाफ्ता अपराधियों को बार-बार पैरोल मिलना… इससे पीड़िता में भय और अपराधी से डर उभरेगा. भाजपा महिलाओं के अस्मिता से खेलने वालों का पनाहगार बन गया है."

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 25 Aug 2026 05:16 PM (IST)
Tags :
Pappu Yadav BIHAR NEWS
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