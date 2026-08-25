'हिमंता से शिकायत करूंगा', पवन खेड़ा के बयान पर किरेन रिजिजू का पलटवार

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अपने स्विमिंग वीडियो को लेकर दिए गए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के बयान पर पलटवार किया है.

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