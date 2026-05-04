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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगमशहूर बिल्ली की मौत अस्पताल को पड़ी भारी, लापरवाही के आरोप के बाद देना पड़ा 36 लाख का मुआवजा

मशहूर बिल्ली की मौत अस्पताल को पड़ी भारी, लापरवाही के आरोप के बाद देना पड़ा 36 लाख का मुआवजा

चीन की सोशल मीडिया स्टार बिल्ली “क्वानक्वान” एक ब्लू-गोल्डन शेडेड ब्रिटिश लॉन्गहेयर थी, जिसे लाखों लोग फॉलो करते थे. यह बिल्ली शेन्जेन के ब्रीडर और इंफ्लुएंसर देंग फेंग की थी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 04 May 2026 10:05 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर फेमस एक प्यारी सी बिल्ली की मौत ने लोगों को अंदर तक हिला दिया है. एक छोटा सा ऑपरेशन, जो आम तौर पर बेहद साधारण माना जाता है, वही इस नन्ही जान के लिए मौत का कारण बन गया. चीन में हुई इस घटना ने न सिर्फ पशु चिकित्सा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं बल्कि यह भी दिखाया है कि पालतू जानवरों की सुरक्षा और उनके मालिकों के अधिकार कितने अहम हैं. करोड़ों लोगों की पसंदीदा बनी इस बिल्ली की मौत अब एक बड़े विवाद का रूप ले चुकी है और लोग जवाब मांग रहे हैं.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, चीन की सोशल मीडिया स्टार बिल्ली “क्वानक्वान” एक ब्लू-गोल्डन शेडेड ब्रिटिश लॉन्गहेयर थी, जिसे लाखों लोग फॉलो करते थे. यह बिल्ली शेन्जेन के ब्रीडर और इंफ्लुएंसर देंग फेंग की थी. क्वानक्वान को एक मामूली आंख/नाक की समस्या के इलाज के लिए एनिमल हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां हल्के एनेस्थीसिया के साथ एक छोटा सा प्रोसीजर होना था. लेकिन ऑपरेशन के दौरान ही उसकी मौत हो गई, जिससे पूरा मामला विवादों में आ गया.

 
 
 
 
 
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वीडियो और आरोपों से बढ़ा बवाल

मालिक देंग फेंग ने आरोप लगाया कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से क्वानक्वान की जान गई. उनका कहना है कि एनेस्थीसिया देने के बाद बिल्ली की सही तरीके से निगरानी नहीं की गई, जिससे ऑपरेशन टेबल पर ही कार्डियक अरेस्ट हो गया. उन्होंने यह भी कहा कि यह इलाज इतना गंभीर नहीं था कि इतनी बड़ी लापरवाही हो. इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और पशु अस्पताल की जिम्मेदारी तय करने की मांग तेज हो गई.

कानूनी लड़ाई और अस्पताल की कार्रवाई

शुरुआत में अस्पताल ने जिम्मेदारी से इनकार कर दिया, जिसके बाद मामला कोर्ट तक पहुंच गया. बढ़ते दबाव के बीच आखिरकार अस्पताल ने 3 लाख युआन का मुआवजा देने पर सहमति जताई. साथ ही संबंधित डॉक्टर को हटा दिया गया और अस्पताल को 15 दिनों के लिए बंद कर दिया गया. भरोसा वापस पाने के लिए अस्पताल ने 1100 आवारा बिल्लियों की मुफ्त नसबंदी कराने का भी ऐलान किया.

यह भी पढ़ें: Viral Video: स्पीड ब्रेकर पर दीदी की हाई जंप... स्कूटी सवार लड़की हवा में उछली, फिर... देखें वायरल वीडियो

सोशल मीडिया पर भावुक रिएक्शन

इस घटना ने इंटरनेट पर भावनाओं का सैलाब ला दिया. लोग क्वानक्वान की मौत को लेकर दुख और गुस्सा दोनों जाहिर कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि “क्वानक्वान की छोटी सी जिंदगी ऑपरेशन टेबल पर खत्म हो गई, उसने वसंत भी नहीं देखा.” वहीं कई लोगों ने कहा कि अगर एक मशहूर शख्स को भी न्याय पाने में इतनी परेशानी हो रही है, तो आम लोगों का क्या होगा. मालिक देंग फेंग का दर्द भी साफ झलकता है, जिन्होंने कहा कि “मुझे मुआवजा मिल गया, लेकिन मेरी क्वानक्वान वापस नहीं आएगी.”

यह भी पढ़ें: सांप को पकड़ने आया शख्स करने लगा खिलवाड़, नागराज की एक फुंकार ने ले ली जान; मौत का लाइव वीडियो

Published at : 04 May 2026 10:05 PM (IST)
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