सांप को पकड़ने आया शख्स करने लगा खिलवाड़, नागराज की एक फुंकार ने ले ली जान; मौत का लाइव वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर आए दिन कई ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं. कुछ वीडियो मजेदार होते हैं तो कुछ बेहद डरावने और सबक देने वाले. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों चर्चा में है, जिसमें एक शख्स सांप को पकड़ने के बाद उसके साथ करतब दिखाने लगता है, लेकिन यह करतब उसकी जिंदगी पर भारी पड़ जाता है और कुछ ही पलों में मामला दुखद मोड़ ले लेता है. यह घटना एक बार फिर यह याद दिलाती है कि जंगली और जहरीले जानवरों के साथ खेलना कितना खतरनाक हो सकता है.

क्या है वायरल वीडियो में?

वायरल वीडियो में एक व्यक्ति सड़क पर एक सांप को लेकर आता दिखाई देता है. वह सांप को पकड़कर लोगों के सामने जमीन पर बैठ जाता है. आसपास कई लोग खड़े होकर यह सब देख रहे होते हैं. शख्स खुद को सांप पकड़ने में माहिर दिखाने की कोशिश करता है. वह बार-बार सांप को छूता है, उसे हाथ में उठाता है और कुछ देर तक उसे घुमाकर करतब दिखाने लगता है. शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है और लोग भी इसे एक शो की तरह देख रहे होते हैं.

The man who came to catch the snake paid a heavy price for playing with it, a painful de**ath in a live video within 3 minutes! pic.twitter.com/usGR3Xx3MI — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) May 1, 2026

कैसे हुआ हादसा?

कुछ ही देर बाद स्थिति अचानक बदल जाती है. सांप, जो अब तक शांत दिख रहा था, अचानक हमला कर देता है और उस व्यक्ति को काट लेता है. काटने के बाद भी वह शख्स सांप को पकड़ने की कोशिश करता रहता है, लेकिन दर्द बढ़ता जाता है. वीडियो में वह व्यक्ति तड़पता हुआ दिखाई देता है और थोड़ी देर बाद जमीन पर गिर जाता है. बताया जा रहा है कि इस घटना के कुछ ही समय बाद उसकी मौत हो जाती है.

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वहां मौजूद लोगों की प्रतिक्रिया

घटना के समय वहां मौजूद लोग यह सब देखते रह जाते हैं. कुछ लोग डर और घबराहट में शोर मचाने लगते हैं. कई लोग अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करते रहते हैं, लेकिन कोई भी तुरंत मदद के लिए आगे नहीं आता है.

सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. कई लोगों ने कहा कि सांप के साथ इस तरह का खिलवाड़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए. कुछ लोगों ने लिखा कि यह जानलेवा गलती थी और इसे टाला जा सकता था. वहीं कुछ यूजर्स ने यह भी सवाल उठाया कि इतने गंभीर हादसे के दौरान लोग सिर्फ वीडियो क्यों बना रहे थे.

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