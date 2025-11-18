Video: 999 सीढ़ियों पर की SUV चढ़ाने की कोशिश, फीसलकर नीचे गिरी, सामने आया चीन का वीडियो

Viral Stunt Video: कभी-कभी शोहरत पाने की जल्दबाजी ऐसी जगह ले जाती है, जहां से वापसी भी भारी पड़ जाती है. चीन के तियानमेन माउंटेन पर मौजूद दुनिया की सबसे खतरनाक और ऐतिहासिक सीढ़ियों में से एक हेवन्‍स स्टेयरकेस पर कुछ ऐसा ही एक हादसा हुआ, जिसे देखकर वहां मौजूद पर्यटक दंग रह गए. एक चीनी ऑटोमोबाइल कंपनी ने अपने नए SUV मॉडल को इन 999 सीढ़ियों पर चढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन यह कोशिश बुरी तरह फेल हो गई और साथ ही इन ऐतिहासिक सीढ़ियों को नुकसान भी पहुंचा. हादसा CCTV फुटेज में कैद हो गया और अब सोशल मीडिया पर वायरल है.

300 मीटर ऊंची सीढ़ियों पर कार चढ़ाने का एक्सपेरिमेंट

घटना बुधवार की है, जब Chery Automobile की नई SUV Fengyun X3L को तियानमेन माउंटेन के 300 मीटर ऊंची बेहद खड़ी और सिर्फ 30 सेंटीमीटर चौड़ी सीढ़ियों पर चढ़ाने का एक्सपेरिमेंट किया गया. ये वही सीढ़ियां हैं जिन्हें स्काई लैडर भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी ढलान कई जगहों पर 60 डिग्री से ज्यादा है. आम लोगों के लिए भी यह चढ़ाई मुश्किल मानी जाती है, ऐसे में किसी वाहन का यहां चढ़ना किसी रोमांचक चुनौती से कम नहीं था.

NEW: Chinese automaker appears to try recreating the viral Range Rover "Stairway to Heaven" climb, crashes through guardrail.



Chery Automobile has apologized after the crash at Tianmen Mountain in Zhangjiajie, China.



The company is promising to pay for a complete repair of the… pic.twitter.com/5Ew38cC9lK — Collin Rugg (@CollinRugg) November 13, 2025

वीडियो में देखा जा सकता है कि SUV शुरुआत में तो ऊपर बढ़ती है, लेकिन आधे रास्ते पर जाकर वाहन लड़खड़ाने लगता है. अचानक कार पीछे की ओर फिसलती है और एक गार्डरेल से जोरदार टकरा जाती है, जिससे उसकी एक हिस्से को नुकसान हो जाता है. टक्कर के बाद पर्यटक चीखते हुए दिखाई देते हैं. बताया गया कि कार करीब दो घंटे तक सीढ़ियों पर फंसी रही.

सुरक्षा कारणों से सीढ़ियों को बंद किया गया

हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ. लेकिन सुरक्षा कारणों से सीढ़ियों को 12 और 13 नवंबर के लिए पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया.

Chery कंपनी ने गुरुवार को सार्वजनिक माफी जारी की. कंपनी ने बताया कि सुरक्षा रस्सी के एक एंकर पॉइंट का मेटल शैकल अचानक टूट गया, जिससे रस्सी SUV के पिछले पहिये में उलझ गई और वाहन की पावर ट्रांसमिशन रुक गई, जिसके कारण कार फिसल गई. कंपनी ने माना कि जोखिम आकलन और योजना में कमी रही और इस टेस्ट को सार्वजनिक जगह पर करना भी एक गलती थी. कंपनी ने क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत, मुआवजा देने और सुरक्षा उपाय मजबूत करने का वादा किया है.