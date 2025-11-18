हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: 999 सीढ़ियों पर की SUV चढ़ाने की कोशिश, फीसलकर नीचे गिरी, सामने आया चीन का वीडियो

Video: 999 सीढ़ियों पर की SUV चढ़ाने की कोशिश, फीसलकर नीचे गिरी, सामने आया चीन का वीडियो

Stunt Viral Video: चीन की Chery कंपनी की नई SUV Fengyun X3L हेवन्‍स स्टेयरकेस पर चढ़ते वक्त फिसलकर गार्डरेल से टकरा गई. यह हादसा कैमरे में कैद हो गया. देखें वीडियो.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 18 Nov 2025 12:37 PM (IST)
Preferred Sources

Viral Stunt Video: कभी-कभी शोहरत पाने की जल्दबाजी ऐसी जगह ले जाती है, जहां से वापसी भी भारी पड़ जाती है. चीन के तियानमेन माउंटेन पर मौजूद दुनिया की सबसे खतरनाक और ऐतिहासिक सीढ़ियों में से एक हेवन्‍स स्टेयरकेस पर कुछ ऐसा ही एक हादसा हुआ, जिसे देखकर वहां मौजूद पर्यटक दंग रह गए. एक चीनी ऑटोमोबाइल कंपनी ने अपने नए SUV मॉडल को इन 999 सीढ़ियों पर चढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन यह कोशिश बुरी तरह फेल हो गई और साथ ही इन ऐतिहासिक सीढ़ियों को नुकसान भी पहुंचा. हादसा CCTV फुटेज में कैद हो गया और अब सोशल मीडिया पर वायरल है.

300 मीटर ऊंची सीढ़ियों पर कार चढ़ाने का एक्सपेरिमेंट

घटना बुधवार की है, जब Chery Automobile की नई SUV Fengyun X3L को तियानमेन माउंटेन के 300 मीटर ऊंची बेहद खड़ी और सिर्फ 30 सेंटीमीटर चौड़ी सीढ़ियों पर चढ़ाने का एक्सपेरिमेंट किया गया. ये वही सीढ़ियां हैं जिन्हें स्काई लैडर भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी ढलान कई जगहों पर 60 डिग्री से ज्यादा है. आम लोगों के लिए भी यह चढ़ाई मुश्किल मानी जाती है, ऐसे में किसी वाहन का यहां चढ़ना किसी रोमांचक चुनौती से कम नहीं था.

वीडियो में देखा जा सकता है कि SUV शुरुआत में तो ऊपर बढ़ती है, लेकिन आधे रास्ते पर जाकर वाहन लड़खड़ाने लगता है. अचानक कार पीछे की ओर फिसलती है और एक गार्डरेल से जोरदार टकरा जाती है, जिससे उसकी एक हिस्से को नुकसान हो जाता है. टक्कर के बाद पर्यटक चीखते हुए दिखाई देते हैं. बताया गया कि कार करीब दो घंटे तक सीढ़ियों पर फंसी रही.

सुरक्षा कारणों से सीढ़ियों को बंद किया गया

हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ. लेकिन सुरक्षा कारणों से सीढ़ियों को 12 और 13 नवंबर के लिए पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया.

Chery कंपनी ने गुरुवार को सार्वजनिक माफी जारी की. कंपनी ने बताया कि सुरक्षा रस्सी के एक एंकर पॉइंट का मेटल शैकल अचानक टूट गया, जिससे रस्सी SUV के पिछले पहिये में उलझ गई और वाहन की पावर ट्रांसमिशन रुक गई, जिसके कारण कार फिसल गई. कंपनी ने माना कि जोखिम आकलन और योजना में कमी रही और इस टेस्ट को सार्वजनिक जगह पर करना भी एक गलती थी. कंपनी ने क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत, मुआवजा देने और सुरक्षा उपाय मजबूत करने का वादा किया है.

Published at : 18 Nov 2025 12:37 PM (IST)
Tags :
Social Media TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली के 4 कोर्ट परिसर और दो CRPF स्कूल को बम की धमकी, लाल किला ब्लास्ट के बाद से सनसनी
दिल्ली के 4 कोर्ट परिसर और दो CRPF स्कूल को बम की धमकी, लाल किला ब्लास्ट के बाद से सनसनी
इंडिया
Exclusive: दिल्ली में धमाका करने से पहले आतंकी उमर ने बनाया सनसनीखेज वीडियो, अब आया सामने, जानें क्या बोला?
Exclusive: दिल्ली में धमाका करने से पहले आतंकी उमर ने बनाया सनसनीखेज वीडियो, अब आया सामने, जानें क्या बोला?
ओटीटी
8 साल पुरानी इस कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म को मिली थी 'ए' रेटिंग? जानें- ओटीटी पर कहां है अवेलेबल
8 साल पुरानी इस कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म को मिली थी 'ए' रेटिंग? जानें- ओटीटी पर कहां है अवेलेबल
विश्व
Madinah Bus Accident: मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
Advertisement

वीडियोज

खाकी वर्दीवाले की Killer आशिकी !
Bihar Politics: गुस्से में लालू की बेटी Rohini...Tejashwi पर टूट पड़ी! | Lalu Yadav | Rabri Devi
Bihar Politics: घर में घमासान, तेजस्वी को कमान? | Nitish Kumar | Tejashwi-Rohini | Chitra Tripathi
Bihar Politics: Tejashwi Yadav-Rohini Acharya में यहां बिगड़ी बात! | Lalu Yadav | Tejpratap Yadav
Sandeep Chaudhary: 'INDIA' गठबंधन में बवाल...वजूद पर ही सवाल! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Bihar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
दिल्ली के 4 कोर्ट परिसर और दो CRPF स्कूल को बम की धमकी, लाल किला ब्लास्ट के बाद से सनसनी
दिल्ली के 4 कोर्ट परिसर और दो CRPF स्कूल को बम की धमकी, लाल किला ब्लास्ट के बाद से सनसनी
इंडिया
Exclusive: दिल्ली में धमाका करने से पहले आतंकी उमर ने बनाया सनसनीखेज वीडियो, अब आया सामने, जानें क्या बोला?
Exclusive: दिल्ली में धमाका करने से पहले आतंकी उमर ने बनाया सनसनीखेज वीडियो, अब आया सामने, जानें क्या बोला?
ओटीटी
8 साल पुरानी इस कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म को मिली थी 'ए' रेटिंग? जानें- ओटीटी पर कहां है अवेलेबल
8 साल पुरानी इस कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म को मिली थी 'ए' रेटिंग? जानें- ओटीटी पर कहां है अवेलेबल
विश्व
Madinah Bus Accident: मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
स्पोर्ट्स
Ranji Trophy 2025: रणजी ट्रॉफी में धमाका! कर्नाटक के 22 वर्षीय खिलाड़ी ने खेली नाबाद 227 रन की ऐतिहासिक पारी, कर्नाटक ने मैच पर जमाया कब्जा
रणजी ट्रॉफी में धमाका! कर्नाटक के 22 वर्षीय खिलाड़ी ने खेली नाबाद 227 रन की ऐतिहासिक पारी
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
Liver Health Tips: आज लाइफस्टाइल में कर लें ये बदलाव, घट जाएगा कल लिवर कैंसर होने का खतरा
आज लाइफस्टाइल में कर लें ये बदलाव, घट जाएगा कल लिवर कैंसर होने का खतरा
यूटिलिटी
आपके पास तो नहीं हैं दो पैन कार्ड, हो सकती है ये सजा
आपके पास तो नहीं हैं दो पैन कार्ड, हो सकती है ये सजा
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
ENT LIVE
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
Embed widget