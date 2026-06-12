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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगChina Road Sweeper Viral Video: चीन में 7 सेकंड में सड़क साफ करने वाली हाई-स्पीड मशीन का वीडियो वायरल, टेक्नोलॉजी देख हैरान हुए लोग 

China Road Sweeper Viral Video: चीन में 7 सेकंड में सड़क साफ करने वाली हाई-स्पीड मशीन का वीडियो वायरल, टेक्नोलॉजी देख हैरान हुए लोग 

वायरल वीडियो में एक आधुनिक रोड स्वीपर मशीन सड़क पर तेज रफ्तार से दौड़ते दिखाई देती है. जैसे ही मशीन सड़क के हिस्से से गुजरती है, वहां मौजूद धूल, कंकड़ और दूसरा कचरा साफ होता नजर आता है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 12 Jun 2026 08:41 AM (IST)
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China Road Sweeper Viral Video: चीन अपनी नई-नई टेक्नोलॉजी और अनोखे आविष्कारों को लेकर अक्सर दुनियाभर में चर्चा में रहता है. इस बार सोशल मीडिया पर चीन से एक ऐसी हाई स्पीड रोड स्वीपर मशीन का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए. दावा किया जा रहा है कि यह मशीन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हुए सड़क पर मौजूद धूल, मिट्टी और छोटे पत्थरों को 7 सेकंड में साफ कर सकती है. वीडियो सामने आने के बाद इंटरनेट पर इस टेक्नोलॉजी को लेकर जमकर बहस छिड़ गई है. 

वीडियो में क्या दिखा?

वायरल वीडियो में एक आधुनिक रोड स्वीपर मशीन सड़क पर तेज रफ्तार से दौड़ते दिखाई देती है. जैसे ही मशीन सड़क के हिस्से से गुजरती है, वहां मौजूद धूल, कंकड़ और दूसरा कचरा साफ होता नजर आता है. दावा किया जा रहा है कि यह मशीन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से काम कर सकती है, जो पारंपरिक सफाई मशीनों के मुकाबले काफी ज्यादा है. वीडियो में मशीन का काम देखकर कई लोग इसे फ्यूचर की तकनीक बता रहे हैं, जबकि कुछ यूजर्स इसकी सच्चाई पर सवाल उठा रहे हैं. 

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चीन की टेक्नोलॉजी देख दंग रह गए लोग 

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने मजेदार और इंटरेस्टिंग रिएक्शन देना शुरू कर दिया. एक यूजर ने लिखा चीन ने तो सड़क साफ करने वाली मशीन की फरारी ही लॉन्च कर दी. दूसरे यूजर ने मजाक के अंदाज में कहा यह मशीन 80 की स्पीड पर सड़क का मलबा उससे भी तेजी से साफ कर रही है, जितनी तेजी से कई सरकारें भ्रष्टाचार साफ नहीं कर पाती. एक और यूजर ने लिखा जब भी लगता है कि तकनीक अब और तेज नहीं हो सकती चीन कुछ नया दिखा देता है. वहीं एक यूजर ने कमेंट किया चीनी इंजीनियरिंग शानदार है, लेकिन मुझे यह वीडियो एआई जेनरेटेड लग रहा है, इतनी तेज रफ्तार से चलने वाली मशीन पूरी सड़क को इतनी सफाई से कैसे साफ कर सकती है. दूसरे ने कमेंट किया अगर यह सच है, तो दुनिया के कई शहर सफाई तकनीक के मामले में 20 साल पीछे हैं. एक और यूजर ने कमेंट किया भारत को पहले ऐसी सड़कें बनानी होगी, जहां कोई ट्रक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आराम से चल सके.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 12 Jun 2026 08:41 AM (IST)
Tags :
China Road Sweeper Viral Video China High Speed Cleaning Machine China Road Cleaning Technology Viral China Video
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