'मां को हेलीकॉप्टर में बैठाऊंगा', बचपन का सपना कई साल बाद किया पूरा, भावुक कर देगा वीडियो

मां के लिए हर बेटा कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग अपने बचपन के वादे को सच कर पाते हैं. सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही दिल छू लेने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बेटे ने अपनी मां से बचपन में किया वादा सालों बाद पूरा कर दिखाया. उसने पहली बार अपनी मां को हेलीकॉप्टर की सैर कराई. मां के चेहरे पर पहले घबराहट और फिर खुशी देखने लायक थी. इस खूबसूरत पल ने लाखों लोगों का दिल जीत लिया.

बचपन का वादा आखिरकार हुआ पूरा

उत्तराखंड के रहने वाले और मुंबई के कंटेंट क्रिएटर योगेश रावत ने इस खास पल का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. वीडियो की शुरुआत में वह अपनी मां के साथ कार में बैठे नजर आते हैं. वह बताते हैं कि बचपन में उन्होंने अपनी मां से वादा किया था कि एक दिन उन्हें हेलीकॉप्टर में जरूर बैठाएंगे. अब कई साल बाद उन्होंने अपना यह सपना और वादा दोनों पूरा कर दिया.

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हेलीकॉप्टर देखकर घबराईं मां, फिर चेहरे पर आई मुस्कान

वीडियो में मां-बेटे को हाथ पकड़कर हेलीकॉप्टर की तरफ जाते हुए देखा जा सकता है. दोनों कैमरे को अपना बोर्डिंग पास भी दिखाते हैं. हेलीकॉप्टर में बैठते समय मां थोड़ी घबराई हुई नजर आती हैं और उड़ान भरने से पहले बेटे का हाथ कसकर पकड़ लेती हैं. लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर आसमान में पहुंचता है और नीचे फैले हरे-भरे पहाड़, जंगल और घुमावदार सड़कें दिखाई देती हैं, मां के चेहरे पर डर की जगह खुशी और सुकून साफ नजर आने लगता है.

वीडियो ने लोगों का दिल जीत लिया

योगेश ने इस वीडियो के साथ लिखा, "मेरी मां की पहली हेलीकॉप्टर राइड." देखते ही देखते यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. लोग इस पल को मां-बेटे के रिश्ते की सबसे खूबसूरत मिसाल बता रहे हैं. कई लोगों ने कहा कि जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी वही होती है, जब आप अपने माता-पिता के अधूरे सपने पूरे करते हैं.

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सोशल मीडिया पर भावुक हुए यूजर्स

वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भावुक हो गए. एक यूजर ने लिखा, "मां के चेहरे की खुशी किसी भी दौलत से बड़ी है." दूसरे ने कहा, "हर बेटे का सपना होना चाहिए कि वह अपने माता-पिता के सपने पूरे करे." एक और यूजर ने लिखा, "जब हेलीकॉप्टर उड़ा तो मां के चेहरे पर जो मुस्कान आई, वही इस वीडियो की सबसे खूबसूरत बात है." वहीं कई लोगों ने अपनी कहानियां भी शेयर कीं और बताया कि नौकरी लगने के बाद उन्होंने भी पहली बार अपने माता-पिता को हवाई जहाज, ट्रेन या घूमने की सैर कराई थी.

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