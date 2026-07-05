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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग'मां को हेलीकॉप्टर में बैठाऊंगा', बचपन का सपना कई साल बाद किया पूरा, भावुक कर देगा वीडियो

'मां को हेलीकॉप्टर में बैठाऊंगा', बचपन का सपना कई साल बाद किया पूरा, भावुक कर देगा वीडियो

उत्तराखंड के रहने वाले और मुंबई के कंटेंट क्रिएटर योगेश रावत ने इस खास पल का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. वीडियो की शुरुआत में वह अपनी मां के साथ कार में बैठे नजर आते हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 05 Jul 2026 06:57 AM (IST)
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मां के लिए हर बेटा कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग अपने बचपन के वादे को सच कर पाते हैं. सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही दिल छू लेने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बेटे ने अपनी मां से बचपन में किया वादा सालों बाद पूरा कर दिखाया. उसने पहली बार अपनी मां को हेलीकॉप्टर की सैर कराई. मां के चेहरे पर पहले घबराहट और फिर खुशी देखने लायक थी. इस खूबसूरत पल ने लाखों लोगों का दिल जीत लिया.

बचपन का वादा आखिरकार हुआ पूरा

उत्तराखंड के रहने वाले और मुंबई के कंटेंट क्रिएटर योगेश रावत ने इस खास पल का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. वीडियो की शुरुआत में वह अपनी मां के साथ कार में बैठे नजर आते हैं. वह बताते हैं कि बचपन में उन्होंने अपनी मां से वादा किया था कि एक दिन उन्हें हेलीकॉप्टर में जरूर बैठाएंगे. अब कई साल बाद उन्होंने अपना यह सपना और वादा दोनों पूरा कर दिया.

 
 
 
 
 
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हेलीकॉप्टर देखकर घबराईं मां, फिर चेहरे पर आई मुस्कान

वीडियो में मां-बेटे को हाथ पकड़कर हेलीकॉप्टर की तरफ जाते हुए देखा जा सकता है. दोनों कैमरे को अपना बोर्डिंग पास भी दिखाते हैं. हेलीकॉप्टर में बैठते समय मां थोड़ी घबराई हुई नजर आती हैं और उड़ान भरने से पहले बेटे का हाथ कसकर पकड़ लेती हैं. लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर आसमान में पहुंचता है और नीचे फैले हरे-भरे पहाड़, जंगल और घुमावदार सड़कें दिखाई देती हैं, मां के चेहरे पर डर की जगह खुशी और सुकून साफ नजर आने लगता है.

वीडियो ने लोगों का दिल जीत लिया

योगेश ने इस वीडियो के साथ लिखा, "मेरी मां की पहली हेलीकॉप्टर राइड." देखते ही देखते यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. लोग इस पल को मां-बेटे के रिश्ते की सबसे खूबसूरत मिसाल बता रहे हैं. कई लोगों ने कहा कि जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी वही होती है, जब आप अपने माता-पिता के अधूरे सपने पूरे करते हैं.

यह भी पढ़ें: Viral Video: HR की एक कॉल और चली गई साढ़े 5 साल की नौकरी, Wipro एम्पलॉयी बोली- शायद यह भगवान का इशारा

सोशल मीडिया पर भावुक हुए यूजर्स

वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भावुक हो गए. एक यूजर ने लिखा, "मां के चेहरे की खुशी किसी भी दौलत से बड़ी है." दूसरे ने कहा, "हर बेटे का सपना होना चाहिए कि वह अपने माता-पिता के सपने पूरे करे." एक और यूजर ने लिखा, "जब हेलीकॉप्टर उड़ा तो मां के चेहरे पर जो मुस्कान आई, वही इस वीडियो की सबसे खूबसूरत बात है." वहीं कई लोगों ने अपनी कहानियां भी शेयर कीं और बताया कि नौकरी लगने के बाद उन्होंने भी पहली बार अपने माता-पिता को हवाई जहाज, ट्रेन या घूमने की सैर कराई थी.

यह भी पढ़ें: भीषण गर्मी में AC की ठंडी हवा खाने के लिए ATM में घुसे दो मेहनतकश मजदूर, वीडियो वायरल

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 05 Jul 2026 06:57 AM (IST)
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