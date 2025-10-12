Video: ओवरटेक करने से पहले 100 बार सोचें, जब आगे ट्रक हो... कार का हुआ ऐसा हाल, देखें वीडियो

Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर एक सड़क हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक कार ने ट्रक को ओवरटेक की कोशिश की और ट्रक से टकरा गई, जिसके चलते दोनों वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा है. ये पूरी घटना सड़क पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

कार ड्राइवर ने ओवरटेकिंग की कोशिश की

हालांकि, ये घटना कहां कि है इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सड़क की हालत कितनी खराब नजर आ रही है, तभी सामने से एक ट्रक आते हुए नजर आता है और साथ ही एक सफेद कार दिखाई देती है, जो ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश में है.

CCTV footage of a Maruti Baleno being hit by a truck while overtaking. pic.twitter.com/uzkM27SSbA — Deadly Kalesh (@Deadlykalesh) October 10, 2025

वीडियो में साफ दिखाई देता है कि कार ड्राइवर ने ओवरटेक की कोशिश में मोटरसाइकिल और ट्रक को नजरअंदाज किया, जिसकी वजह से वो ट्रक के सामने आ गया. वीडियो में देखा गया है कि कार की स्पीड भी काफी तेज थी, जिसके चलते वो ट्रक के सामने आ गई और दोनों वाहनों में भीषण टक्कर हो गई.

वीडियो पर लोगों के मिले-जुले कमेंट्स सामने आए

ट्रक ड्राइवर ने मौके पर ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी दोनों की टक्कर हो गई. अभी यह साफ नहीं हुआ है कि हादसे में कोई गंभीर रूप से घायल हुआ या नहीं. हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है. वीडियो पर लोगों के मिले-जुले कमेंट्स सामने आ रहे हैं. हादसे में दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हुए है.

यह भी पढ़ें -

Video: तेज रफ्तार बाइक ने स्कूटी को मारी टक्कर, शख्स की टूटी टांग, हापुड़ का वायरल वीडियो