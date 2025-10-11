Video: तेज रफ्तार बाइक ने स्कूटी को मारी टक्कर, शख्स की टूटी टांग, हापुड़ का वायरल वीडियो

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के हापुड़ शहर में रेलवे रोड पर एक छोटी-सी लापरवाही ने एक युवक की जिंदगी को दर्द से भर दिया, जहां तेज रफ्तार बाइक सवार की बेपरवाही से स्कूटी पर सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. ये पूरी घटना सड़क पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

तेज रफ्तार बाइक ने स्कूटी को मारी टक्कर

बता दें कि ये घटना हापुड़ के रेलवे रोड पर हुई है. वीडियो में साफ देखा गया है कि स्कूटी सवार टर्न पर धीरे-धीरे जा रहा था, तभी अचानक तेज रफ्तार बाइक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी. वीडियो में देखा जा सकता है कि हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई.

वीडियो में साफ देखा गया है कि हादसा कितना गंभीर था. हादसे के बाद लोग घायल स्कूटी सवार व्यक्ति को तुरंत अस्पताल ले गए. हादसे में व्यक्ति की टांग टूट गई. लोगों ने व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है.

डॉक्टर ने घायल को बेड रेस्ट की सलाह दी

हादसे में व्यक्ति की स्कूटी भी क्षतिग्रस्त हो गई. डाक्टरों ने व्यक्ति के प्लास्टर कर उसे सवा महीने के बेड रेस्ट की सलाह दी है. पुलिस ने बताया कि अभी तक उन्हें इस मामले से जुड़ी कोई शिकायत नहीं मिली है.

सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड इस हादसे ने सड़क सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं. सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाग लोगों की भी तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है. लोगों ने बाइक सवार व्यक्ति की लापरवाही पर सवाल खड़े किए है.