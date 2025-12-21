शादी के मौके पर हर कोई चाहता है कि हर पल यादगार बने. दुल्हन की एंट्री हो, कैमरे चमकें, म्यूजिक बजे और हर नजर उसी एक पल पर टिक जाए. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो बताता है कि शादी में परफेक्ट शॉट के चक्कर में कभी कभी ऐसा कुछ हो जाता है जिसे देखकर हंसी भी आती है और चिंता भी. इस वीडियो में दुल्हन की शाही एंट्री तो शानदार होती है, लेकिन इसी दौरान एक ऐसा हादसा हो जाता है जिसने वहां मौजूद लोगों को कुछ सेकंड के लिए सन्न कर दिया.

दुल्हन की एंट्री रिकॉर्ड कर रहा था कैमरामैन

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दुल्हन पूरे साज सज्जा के साथ एंट्री कर रही होती है. सामने फोटोग्राफरों की टीम कैमरा लेकर खड़ी होती है. दुल्हन के हर कदम को खास बनाने के लिए एक फोटोग्राफर उसके सामने उल्टे पैर चलते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है. वह लगातार कैमरे की स्क्रीन पर नजर जमाए रहता है और पीछे की तरफ चलता जाता है. इसी दौरान पीछे रखा एक बड़ा सा कचरा पात्र उसकी नजर से ओझल रह जाता है.

View this post on Instagram A post shared by Abbsa MK (@abbas_mk00786)

कचरा पात्र से टकराकर बुरी तरह से गिरा

जैसे ही फोटोग्राफर पीछे की तरफ कदम बढ़ाता है, उसका पैर सीधे कचरा पात्र से टकरा जाता है. संतुलन बिगड़ते ही वह कैमरा सहित नीचे गिर पड़ता है. गिरते ही वहां मौजूद लोगों के चेहरे के रंग बदल जाते हैं. वीडियो में साफ दिखता है कि कचरा पात्र में रखी जूठी प्लेटें और खाने के बचे हुए सामान सीधे फोटोग्राफर के ऊपर गिर जाते हैं. यह नजारा देखकर कुछ लोग घबरा जाते हैं तो कुछ लोग हैरान रह जाते हैं.

लोगों ने की मदद, खराब हो गए कपड़े!

कुछ सेकंड तक माहौल पूरी तरह शांत हो जाता है. फिर वहां मौजूद लोग तुरंत फोटोग्राफर की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं. दो तीन लोग मिलकर उसे उठाते हैं और देखा जाता है कि कहीं उसे ज्यादा चोट तो नहीं लगी. राहत की बात यह रहती है कि फोटोग्राफर उठकर बैठ जाता है और होश में नजर आता है. हालांकि उसके कपड़े और कैमरा जूठी प्लेटों और कचरे से गंदे हो चुके होते हैं.

यह भी पढ़ें: दही की प्लेट में निकला मरा हुआ चूहा, ग्राहक ने ढाबे पर ही बना लिया वीडियो; अब हो रहा वायरल

यूजर्स ने ले लिए मजे

इस वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर यूजर्स की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कई लोगों ने इस घटना को फोटोग्राफी के जुनून का नतीजा बताया. वहीं कुछ यूजर्स ने मजाक में लिखा कि परफेक्ट शॉट के चक्कर में परफेक्ट गिरावट हो गई. कई लोगों ने आयोजकों पर सवाल उठाए कि शादी जैसे बड़े कार्यक्रम में कचरा पात्र ऐसी जगह क्यों रखा गया था जहां फोटोग्राफर चल रहे थे. वीडियो को abbas_mk00786 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है.

यह भी पढ़ें: रिजल्ट देखते हुए गीताली का वीडियो वायरल तो ट्रोल्स पड़ गए पीछे, यूजर्स ने पूछ लिया- 'तेरी भी जली क्या?'