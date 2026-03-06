Video: ऊंचाई से गिरते पिल्ले के लिए ढाल बना कपल, हैरतअंगेज कैच का वीडियो वायरल

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें जापान से एक हैरान कर देने वाला हादसा दिखाया गया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कुत्ता का बच्चा पांचवीं मंजिल से गिर रहा था. यह नजारा देखकर लोग डर गए और हर कोई चिंता में था कि कुत्ते का बच्चा गिरने के बाद सुरक्षित रहेगा या नहीं.

वीडियो में दो लोग दिखाई दे रहे हैं—एक महिला और एक शख़्स. जैसे ही उन्होंने देखा कि कुत्ता का बच्चा ऊंचाई पर लटका हुआ है, उन्होंने तुरंत ही कार्रवाई करने का फैसला किया. वहां खड़े होकर उन्होंने कुत्ते के गिरने का इंतजार किया ताकि उसे सही तरीके से पकड़ सकें.

In Japan, a 3-year-old baby fell from the 5th floor.



A passerby saved the baby's life. The individual has been hailed as a hero in the country.🙏 pic.twitter.com/lmN35M98C7 — The Wolf Man (@iTheWolfman) March 5, 2026

बहादुर शख़्स ने बचाई जान

जैसे ही कुत्ते का बच्चा नीचे गिरा, उस शख़्स ने तुरंत अपने दोनों हाथ ऊपर करके उसे सुरक्षित रूप से अपने गोद में ले लिया. उसकी यह बहादुरी काबिले तारीफ़ थी. अगर वह वहां नहीं होता, तो कुत्ते का बच्चा गंभीर रूप से घायल हो सकता था या उसकी जान जा सकती थी.

कुत्ते की सुरक्षित वापसी

कुत्ते का बच्चा सुरक्षित रहने के बाद लोग आराम की सांस लेते नजर आए. महिला और शख़्स की तुरंत मदद और साहस ने दिखाया कि मुश्किल समय में सही कदम लेना बेहद जरूरी है. इस घटना के बाद लोग उसे “हीरो” कह रहे हैं. वीडियो देखने के बाद कई यूजर्स ने लिखा कि इस व्यक्ति ने सच में कुत्ते की जान बचा कर एक बड़ी मिसाल कायम की है.

इंसानियत की मिसाल

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोग उस शख़्स की बहादुरी की तारीफ करने लगे. एक यूजर ने लिखा, "सच्चे हीरो वही हैं जो बिना किसी डर के जान बचाने की कोशिश करते हैं." एक अन्य यूजर ने कहा, "कुत्ते की जान बचाना आसान काम नहीं था, यह इंसानियत की मिसाल है."