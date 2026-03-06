हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगअपनी ही दुनिया में मग्न! बाइक की सीट पर खेलते बच्चों को देख याद आया बचपन, यूजर्स हुए इमोशनल

अपनी ही दुनिया में मग्न! बाइक की सीट पर खेलते बच्चों को देख याद आया बचपन, यूजर्स हुए इमोशनल

Viral Video: चेन्नई की व्यस्त सड़क पर बाइक चला रहे व्यक्ति के पीछे बैठे दो छोटे बच्चे आपस में खेलते नजर आए, ट्रैफिक के बीच उनका मासूम पल कैमरे में कैद हुआ और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 06 Mar 2026 03:54 PM (IST)
Preferred Sources

Viral Video: चेन्नई की सड़कों पर ट्रैफिक के बीच एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच लिया. एक व्यक्ति अपनी बाइक चला रहा था, जबकि उसके दो छोटे बच्चे पीछे की सीट पर बैठे हुए आपस में खेलते नजर आए. इस पल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

वीडियो में देखा जा सकता है कि शहर की व्यस्त सड़क पर ट्रैफिक चल रहा है, लेकिन बच्चों को आसपास के शोर या वाहनों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा. वे दोनों अपने ही छोटे से खेल में इतने मग्न थे कि मानो उनके लिए पूरी दुनिया वही पल बन गई हो.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by StoriesbyHash (@hash__stories)

ट्रैफिक के बीच बच्चों की अपनी दुनिया

यह वायरल वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट “स्टोरीज बाय हैश” द्वारा शेयर किया गया है. वीडियो एक चलती गाड़ी से रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें सामने बाइक चला रहा व्यक्ति और पीछे बैठे उसके दो बच्चे साफ दिखाई देते हैं.

बाइक की पिछली सीट पर एक बेटा और एक बेटी बैठे हुए थे. दोनों सड़क या ट्रैफिक की तरफ देखने के बजाय एक-दूसरे की ओर देखकर खेल रहे थे. वे हाथों से खेलते हुए बातें कर रहे थे और बीच-बीच में मुस्कुरा भी रहे थे.

वीडियो के कैप्शन ने जगाईं पुरानी यादें

वीडियो के साथ लिखे गए कैप्शन ने भी लोगों का ध्यान खींचा. कैप्शन में लिखा था, “शहर ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ था, लेकिन हम अपनी ही छोटी सी दुनिया में खोए हुए थे.”

इसके साथ ही पोस्ट में स्कूल जाने के दिनों की यादें भी शेयर की गईं. लिखा गया कि "सुबह स्कूल छोड़ने जाने की वो यादें बेमिसाल हैं, जब हम एक-दूसरे को चिढ़ाते और खेलते थे, मानो दुनिया की कोई परवाह ही न हो. काश मैं उन सरल, खूबसूरत दिनों में वापस जा पाती."

लोगों ने शेयर की अपनी बचपन की यादें

इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. कई लोगों ने कहा कि इस छोटे से पल को देखकर उन्हें अपने बचपन के दिन याद आ गए, जब वे परिवार के साथ दोपहिया वाहन पर स्कूल जाया करते थे. अन्य यूजर्स ने भाई-बहनों के साथ बिताए ऐसे ही पलों को याद किया और बताया कि लंबी यात्राओं के दौरान वे भी इसी तरह खेलकर समय बिताते थे. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि रोजमर्रा की जिंदगी के ऐसे साधारण पल ही बाद में सबसे खूबसूरत यादें बन जाते हैं.

Published at : 06 Mar 2026 03:54 PM (IST)
Tags :
Trending News CHENNAI NEWS Chennai Traffic
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
अपनी ही दुनिया में मग्न! बाइक की सीट पर खेलते बच्चों को देख याद आया बचपन, यूजर्स हुए इमोशनल
अपनी ही दुनिया में मग्न! बाइक की सीट पर खेलते बच्चों को देख याद आया बचपन, यूजर्स हुए इमोशनल
ट्रेंडिंग
Video: ऊंचाई से गिरते पिल्ले के लिए ढाल बना कपल, हैरतअंगेज कैच का वीडियो वायरल
Video: ऊंचाई से गिरते पिल्ले के लिए ढाल बना कपल, हैरतअंगेज कैच का वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Video: रोंग साइड से आई स्कॉर्पियो ने मां-बेटे को उड़ाया, हवा में कई फीट उछल गई बाइक, देखें वीडियो
Video: रोंग साइड से आई स्कॉर्पियो ने मां-बेटे को उड़ाया, हवा में कई फीट उछल गई बाइक, देखें वीडियो
ट्रेंडिंग
Video: रील नहीं मौत का खेल! चलती ट्रेन के गेट पर स्टंट कर रहा था युवक, पोल से टकराकर नीचे गिरा
Video: रील नहीं मौत का खेल! चलती ट्रेन के गेट पर स्टंट कर रहा था युवक, पोल से टकराकर नीचे गिरा
Advertisement

वीडियोज

UP News: Hathras में भयंकर सड़क हादसा Etah-Aligarh Highway पर स्कॉर्पियो ने बाइक में मारी टक्कर
Chitra Tripathi: बेटे Nishant की लॉन्चिंग के लिए Nitish Kumar ने BJP को सौंपी सत्ता? | JDU | Bihar
Bharat Ki Baat: बिहार में BJP से CM की रेस में कौन आगे, क्या होगा फॉर्मूला? | Nitish Kumar | JDU
Sandeep Chaudhary: बिहार का CM कौन...BJP क्यों है मौन? | Nitish Kumar | Bihar | BJP | JDU
Bihar Politics: दिल्ली में Nitish Kumar..बिहार में BJP? निषाद या महिला कौन होगी मुख्यमंत्री? | JDU
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
देश में नहीं होगी रसोई गैस की किल्लत, मिडिल ईस्ट में जंग के बीच सरकार ने LPG प्रोडक्शन बढ़ाने का दिया आदेश
देश में नहीं होगी रसोई गैस की किल्लत, मिडिल ईस्ट में जंग के बीच सरकार ने LPG प्रोडक्शन बढ़ाने का दिया आदेश
बिहार
CM आवास में नीतीश कुमार की बैठक के पहले JDU के बिहार अध्यक्ष का चुनाव खत्म, इनको मिली जिम्मेदारी
CM आवास में नीतीश कुमार की बैठक के पहले JDU के बिहार अध्यक्ष का चुनाव खत्म, इनको मिली जिम्मेदारी
विश्व
दुश्मनों के बीच अकेला पड़ा ईरान! रूस और चीन क्यों मदद से पीछे हटे, 4 बड़ी वजहों से जानें पूरा खेल
दुश्मनों के बीच अकेला पड़ा ईरान! रूस और चीन क्यों मदद से पीछे हटे, 4 बड़ी वजहों से जानें पूरा खेल
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए इन 8 खिलाड़ियों का नाम नॉमिनेट, कितने भारतीय-पाकिस्तानी प्लेयर्स जानिए
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए इन 8 खिलाड़ियों का नाम नॉमिनेट, कितने भारतीय-पाकिस्तानी प्लेयर्स जानिए
ओटीटी
Friday OTT Release: शुक्रवार को ओटीटी पर नई फिल्मों-सीरीज का धमाका, रिलीज हुई 'सूबेदार' से 'जब खुली किताब तक', वीकेंड के लिए बेस्ट ऑप्शन
शुक्रवार को ओटीटी पर नई फिल्मों-सीरीज का धमाका, रिलीज हुई 'सूबेदार' से 'जब खुली किताब तक
इंडिया
'कर्नाटक में बच्चे इस्तेमाल नहीं करेंगे सोशल मीडिया', सिद्धरमैया सरकार का बड़ा फैसला
'कर्नाटक में बच्चे इस्तेमाल नहीं करेंगे सोशल मीडिया', सिद्धरमैया सरकार का बड़ा फैसला
ट्रेंडिंग
सड़क पर बैठी गाय पर चढ़ा दी Breeza, वीडियो देख खौलने लगेगा आपका भी खून
सड़क पर बैठी गाय पर चढ़ा दी Breeza, वीडियो देख खौलने लगेगा आपका भी खून
लाइफस्टाइल
Alcohol And Erectile Dysfunction: क्या शराब पीने से बेहतर होती है बेडरूम परफॉर्मेंस? एक्सपर्ट से समझें पूरा टेक्निकल लोचा
क्या शराब पीने से बेहतर होती है बेडरूम परफॉर्मेंस? एक्सपर्ट से समझें पूरा टेक्निकल लोचा
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Embed widget