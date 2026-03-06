अपनी ही दुनिया में मग्न! बाइक की सीट पर खेलते बच्चों को देख याद आया बचपन, यूजर्स हुए इमोशनल

Viral Video: चेन्नई की सड़कों पर ट्रैफिक के बीच एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच लिया. एक व्यक्ति अपनी बाइक चला रहा था, जबकि उसके दो छोटे बच्चे पीछे की सीट पर बैठे हुए आपस में खेलते नजर आए. इस पल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

वीडियो में देखा जा सकता है कि शहर की व्यस्त सड़क पर ट्रैफिक चल रहा है, लेकिन बच्चों को आसपास के शोर या वाहनों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा. वे दोनों अपने ही छोटे से खेल में इतने मग्न थे कि मानो उनके लिए पूरी दुनिया वही पल बन गई हो.

ट्रैफिक के बीच बच्चों की अपनी दुनिया

यह वायरल वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट “स्टोरीज बाय हैश” द्वारा शेयर किया गया है. वीडियो एक चलती गाड़ी से रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें सामने बाइक चला रहा व्यक्ति और पीछे बैठे उसके दो बच्चे साफ दिखाई देते हैं.

बाइक की पिछली सीट पर एक बेटा और एक बेटी बैठे हुए थे. दोनों सड़क या ट्रैफिक की तरफ देखने के बजाय एक-दूसरे की ओर देखकर खेल रहे थे. वे हाथों से खेलते हुए बातें कर रहे थे और बीच-बीच में मुस्कुरा भी रहे थे.

वीडियो के कैप्शन ने जगाईं पुरानी यादें

वीडियो के साथ लिखे गए कैप्शन ने भी लोगों का ध्यान खींचा. कैप्शन में लिखा था, “शहर ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ था, लेकिन हम अपनी ही छोटी सी दुनिया में खोए हुए थे.”

इसके साथ ही पोस्ट में स्कूल जाने के दिनों की यादें भी शेयर की गईं. लिखा गया कि "सुबह स्कूल छोड़ने जाने की वो यादें बेमिसाल हैं, जब हम एक-दूसरे को चिढ़ाते और खेलते थे, मानो दुनिया की कोई परवाह ही न हो. काश मैं उन सरल, खूबसूरत दिनों में वापस जा पाती."

लोगों ने शेयर की अपनी बचपन की यादें

इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. कई लोगों ने कहा कि इस छोटे से पल को देखकर उन्हें अपने बचपन के दिन याद आ गए, जब वे परिवार के साथ दोपहिया वाहन पर स्कूल जाया करते थे. अन्य यूजर्स ने भाई-बहनों के साथ बिताए ऐसे ही पलों को याद किया और बताया कि लंबी यात्राओं के दौरान वे भी इसी तरह खेलकर समय बिताते थे. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि रोजमर्रा की जिंदगी के ऐसे साधारण पल ही बाद में सबसे खूबसूरत यादें बन जाते हैं.