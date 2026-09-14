MP पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 10 IPS समेत 137 अफसरों के तबादले

मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने रविवार रात को राज्य पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल करते हुए 10 भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारियों और 127 राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए. नई नियुक्तियां अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगी.

जारी आदेश के अनुसार, मनीष भारद्वाज को इंदौर शहर में कोतवाली सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) नियुक्त किया गया है. इससे पहले वह भोपाल स्थित साइबर पुलिस मुख्यालय में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यरत थे.

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आलोक कुमार बने रीवा में सीएसपी

आलोक कुमार वर्मा को रीवा शहर का सिटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (सीएसपी) बनाया गया है. वह पहले देवास में सहायक पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात थे. वैभव प्रिया को रतलाम से स्थानांतरित कर बुरहानपुर जिले के नेपानगर एसडीओपी की जिम्मेदारी सौंपी गई है. वहीं शुभम सिंह ठाकुर को जबलपुर से स्थानांतरित कर नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा एसडीओपी पद पर नियुक्त किया गया है.

The Home Department of the Madhya Pradesh Government issued an official order detailing a major administrative reshuffle in the state police force. A total of 137 police officers have been transferred to new posts across various districts and administrative units until further… pic.twitter.com/lePGoWLdrv — IANS (@ians_india) September 13, 2026

इसके अलावा मनोज कुमार को ग्वालियर से स्थानांतरित कर भोपाल शहर के एमपी नगर एसीपी के रूप में पदस्थ किया गया है. अन्य महत्वपूर्ण तबादलों में लेखराज मीणा को छतरपुर से रतलाम जिले के सैलाना एसडीओपी, काजल सिंह को उज्जैन से सागर जिले के खुरई एसडीओपी तथा राजीव अग्रवाल को रीवा से धार जिले के कुक्षी एसडीओपी के रूप में नियुक्त किया गया है.

दीपांशु बने मनावर के एसडीओपी

इसी तरह दीपांशु को सागर से स्थानांतरित कर धार जिले के मनावर एसडीओपी की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि अमित कुमार को खंडवा से स्थानांतरित कर सिंगरौली एसडीओपी बनाया गया है. तबादला सूची में वर्ष 2023 बैच के चार और वर्ष 2024 बैच के छह आईपीएस अधिकारी शामिल हैं.

127 राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी भी बदले

आईपीएस अधिकारियों के अलावा 127 राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों, जिनमें उप पुलिस अधीक्षक रैंक और समकक्ष अधिकारी शामिल हैं, उन्हें भी विभिन्न जिलों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. इन अधिकारियों को उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी), उप संभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीओपी), सिटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (सीएसपी), सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) और सहायक कमांडेंट जैसे पदों पर नियुक्त किया गया है.

अधिकारियों के अनुसार, यह फेरबदल एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य राज्य में कानून-व्यवस्था को और मजबूत करना तथा पुलिस विभाग के कार्यों को अधिक प्रभावी बनाना है. सभी स्थानांतरित अधिकारियों को जल्द से जल्द अपने नए पदों पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं.

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