भाई की बात सुन सारा डिप्रेशन हो जाएगा दूर- जिंदगी को लेकर कह दी बहुत बड़ी बात

सोशल मीडिया पर अक्सर रील्स और तड़क-भड़क वाले कंटेंट की भरमार रहती है, लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसे वीडियो भी सामने आ जाते हैं जो इंसान को गहराई से सोचने पर मजबूर कर देते हैं. इन दिनों इंटरनेट पर एक मोटिवेशनल वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स ने जिंदगी और पैसे के रिश्ते को लेकर ऐसी गहरी बात कही है कि सुनने वालों के दिल को छू गई है. इस वीडियो में शख्स एक साधारण सा सवाल पूछता है, लेकिन उसका जवाब इंसान की पूरी सोच को बदलकर रख देता है.

10 करोड़ रुपये और कल की सुबह का वो गहरा सवाल

वायरल वीडियो में शख्स कैमरे के सामने बेहद गंभीर अंदाज में एक काल्पनिक स्थिति रखता है. वह लोगों से पूछता है कि अगर आपको कोई 10 करोड़ रुपये कैश लाकर दे दे और कहे कि यह सारा पैसा आपका है, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि आप कल की सुबह की धूप नहीं देख पाएंगे यानी आपकी मौत हो जाएगी, तो क्या आप वो पैसे लेंगे? जाहिर सी बात है कि दुनिया का कोई भी इंसान इस ऑफर को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि जान है तो जहान है.

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आपकी सांसें 10 करोड़ रुपये से भी ज्यादा कीमती हैं

शख्स आगे इस सवाल का मतलब समझाते हुए कहता है कि जब आपने 10 करोड़ रुपये ठुकरा दिए, तो इसका सीधा सा अर्थ यही है कि आपकी सांसें, आपकी जिंदगी और आपका हर नया दिन उस 10 करोड़ रुपये की रकम से भी कहीं ज्यादा कीमती है. इसका मतलब यह हुआ कि ईश्वर ने आपको पहले से ही 10 करोड़ रुपये से भी ज्यादा मूल्यवान संपत्ति (आपकी जिंदगी) दी हुई है. फिर इंसान जरा सी असफलता या आर्थिक तंगी से घबराकर हिम्मत क्यों हार बैठता है?

धैर्य न खोएं, हर नई सुबह लाती है एक नया मौका

इस वीडियो के जरिए शख्स लोगों को यही सीख देता है कि जिंदगी में कभी भी धैर्य न खोएं और कभी हार न मानें. अगर आप सुबह उठकर सांस ले पा रहे हैं, तो आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है. हर नई सुबह आपके लिए एक नया मौका लेकर आती है, जहां आप फिर से शुरुआत कर सकते हैं और मेहनत करके अपनी किस्मत बदल सकते हैं. पैसे तो दोबारा कमाए जा सकते हैं, लेकिन बीता हुआ समय और जिंदगी कभी वापस नहीं आती.

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यूजर्स बोले- 'डिप्रेशन और तनाव से जूझ रहे लोगों के लिए आई-ओपनर'

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर हुआ, लोगों ने इस पर जमकर प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं. लोग इस थॉट प्रोसेस की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कमेंट सेक्शन में एक यूजर ने लिखा, "आज के दौर में जब लोग छोटी-छोटी बातों पर निराश हो जाते हैं, यह वीडियो आंखें खोलने वाला है." वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, "जिंदगी का असली मूल्य समझाने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता." फिलहाल यह प्रेरणादायक वीडियो इंटरनेट पर जमकर ट्रेंड कर रहा है और लोग इसे अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ तेजी से शेयर कर रहे हैं.

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