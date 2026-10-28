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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगकीचड़ में फंसी कार को धक्का दे बाहर निकालने लगा सांड, वीडियो वायरल

कीचड़ में फंसी कार को धक्का दे बाहर निकालने लगा सांड, वीडियो वायरल

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कार कीचड़ भरी जगह पर फंसी हुई है. कार आगे बढ़ने की कोशिश करती दिखाई देती है, लेकिन कीचड़ की वजह से उसे निकलने में परेशानी हो रही है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 28 Oct 2026 10:20 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर जानवरों के कई ऐसे वीडियो सामने आते हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं. इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है, जिसमें कीचड़ में फंसी एक कार के पास सांड पहुंच जाता है. इसके बाद सांड कार को धक्का देने लगता है. वीडियो देखकर ऐसा लगता है, जैसे सांड कार को कीचड़ से बाहर निकालने में मदद कर रहा हो. यह नजारा इतना अलग है कि लोग इसे देखकर हैरान हैं. हालांकि, वीडियो में यह साफ नहीं है कि सांड आखिर ऐसा क्यों कर रहा है. सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे जानवर की मदद के तौर पर देख रहे हैं, तो कुछ को यह वीडियो देखकर इसके असली होने पर ही शक हो रहा है.

कीचड़ में फंसी कार को धक्का देने लगा सांड

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कार कीचड़ भरी जगह पर फंसी हुई है. कार आगे बढ़ने की कोशिश करती दिखाई देती है, लेकिन कीचड़ की वजह से उसे निकलने में परेशानी हो रही है. तभी वहां एक सांड पहुंच जाता है और कार को धक्का देने लगता है.

सांड को इस तरह कार को धक्का देते देखकर लोग हैरान हैं. वीडियो में उसका बार-बार कार की तरफ बढ़ना लोगों का ध्यान खींच रहा है. आमतौर पर सांड को सड़क पर घूमते या वाहनों के आसपास देखा जाता है, लेकिन इस तरह किसी फंसी हुई कार को धक्का देते देखना काफी अलग है.

 
 
 
 
 
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सांड को देखकर लोग बोले- ये तो मदद कर रहा है

वीडियो देखने वाले कई लोगों को लग रहा है कि सांड कार को कीचड़ से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है. यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. लोगों को यह नजारा किसी फिल्म के सीन जैसा लग रहा है, जहां एक जानवर इंसान की मदद करने पहुंच जाता है.

हालांकि, सिर्फ वीडियो देखकर यह कहना सही नहीं होगा कि सांड जानबूझकर कार की मदद कर रहा था. हो सकता है कि वह किसी दूसरी वजह से कार को धक्का दे रहा हो. वीडियो में ऐसी कोई जानकारी नहीं है, जिससे उसके व्यवहार की असली वजह का पता चल सके.

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लोगों को वीडियो के असली होने पर भी हुआ शक

इस वीडियो को देखकर कुछ सोशल मीडिया यूजर्स के मन में एक और सवाल उठ रहा है. उन्हें शक है कि कहीं यह वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की मदद से तो नहीं बनाया गया है. सांड का बार-बार कार को धक्का देना लोगों को इतना अनोखा लग रहा है कि वे इसकी सच्चाई पर सवाल उठा रहे हैं.

हालांकि, उपलब्ध वीडियो के आधार पर यह पुष्टि नहीं की जा सकती कि यह असली है या AI से बनाया गया है. इसके लिए वीडियो के मूल स्रोत और दूसरे सबूतों की जांच जरूरी होगी.

फिलहाल, इस वीडियो ने लोगों की उत्सुकता बढ़ा दी है. कोई सांड को कार की मदद करने वाला बता रहा है, तो कोई इसकी सच्चाई जानना चाहता है. अब सांड की इस हरकत के पीछे की असली वजह क्या थी, यह साफ नहीं है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 28 Oct 2026 10:19 AM (IST)
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