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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वक्या ट्रंप की पार्टी चुनाव में खो देगी बहुमत? सामने आए सट्टेबाजी मार्केट के आंकड़े

क्या ट्रंप की पार्टी चुनाव में खो देगी बहुमत? सामने आए सट्टेबाजी मार्केट के आंकड़े

अमेरिकी मिडटर्म चुनाव 2026 से पहले कालशी और पॉलीमार्केट के अनुमान डेमोक्रेट्स को हाउस में बढ़त दिखा रहे हैं.जानिए सीनेट, विवेक रामास्वामी और ट्रंप को लेकर क्या संभावना जताई गई है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 28 Oct 2026 08:16 AM (IST)
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अमेरिका में मिडटर्म इलेक्शन होने वाले हैं. इसके लिए महज 1 हफ्ते का वक्त बचा हुआ है. इस बीच बेटिंग मार्केट्स में माहौल गर्म नजर आ रहा है. ऐसी आशंका जताई जा रही है कि शायद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी कांग्रेस पर अपना कंट्रोल खो सकती है.

इस बीच डेमोक्रेट्स के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जीतने की प्रबल संभावना है, जबकि सीनेट की दौड़ में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है. प्रेडिक्शन मार्केट कालशी और पॉलीमार्केट के अनुसार, डेमोक्रेट्स के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स पर कंट्रोल पाने की संभावना लगभग 90 फीसदी है. हालांकि, सीनेट जीतने की उनकी संभावना थोड़ी कम, जो लगभग 65 फीसदी है.

3 नवंबर को होने वाले चुनाव यह तय करेंगे कि ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल के बचे हुए दो सालों के लिए कांग्रेस के दोनों सदनों पर किस पार्टी का कंट्रोल होगा. फिलहाल दोनों सदनों पर रिपब्लिकन पार्टी का नियंत्रण है, जिससे राष्ट्रपति को अपनी नीतियों को लागू करने में आसानी होती है.

सट्टेबाजी बाजारों में डेमोक्रेट्स आगे

हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सभी 435 सीटों के लिए 3 नवंबर को चुनाव होंगे. बहुमत हासिल करने के लिए किसी भी पार्टी को कम से कम 218 सीटों की जरूरत होती है. कालशी के 26 अक्टूबर के आंकड़ों के अनुसार, डेमोक्रेट्स के हाउस पर नियंत्रण पाने की संभावना 91 फीसदी है, जबकि रिपब्लिकन पार्टी के लिए यह आंकड़ा 9 फीसदी है. पॉलीमार्केट में भी कुछ ऐसा ही रुझान दिख रहा है, जहां डेमोक्रेट्स के जीतने की संभावना 92 फीसदी बताई गई है.

पिछले कुछ महीनों में इन आंकड़ों में बदलाव आया है. मई में, 'कालशी' ने अनुमान लगाया था कि डेमोक्रेट्स लगभग 226 सीटें जीतेंगे. 26 अक्टूबर तक यह आंकड़ा बढ़कर 238 हो गया, जो बहुमत के आंकड़े से काफी अधिक है. सीनेट की दौड़ काफी कांटे की है, हालांकि सट्टेबाजी बाजारों में यहां भी डेमोक्रेट्स को बढ़त मिलती दिख रही है.

पॉलीमार्केट-कालशी के आंकड़ें

कालशी के अनुसार, डेमोक्रेट्स के सीनेट पर कंट्रोल पाने का चांस 63 फीसदी है, जबकि पॉलीमार्केट के अनुसार यह मौका 66 फीसदी है. हाउस के विपरीत, जहां सभी सीटों पर चुनाव होते हैं, इस साल सीनेट की 35 सीटों के लिए चुनाव होने हैं. फिलहाल रिपब्लिकन पार्टी के पास 53 सीटें हैं, जबकि डेमोक्रेट्स और उनके साथ जुड़े निर्दलीय सदस्यों के पास 47 सीटें हैं. जीत हासिल करने के लिए, डेमोक्रेट्स को रिपब्लिकन पार्टी के कब्जे वाली सीटों पर नियंत्रण पाना होगा और साथ ही अपनी मौजूदा सीटों को भी बचाए रखना होगा.

कालशी के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, अलास्का में डेमोक्रेट्स के जीतने की संभावना 73 फीसदी, ओहियो में 68 फीसदी और टेक्सास में 66 फीसदी है. मेन में उनके जीतने के आसार 59 फीसदी हैं. कालशी के अनुसार जून में डेमोक्रेट्स के कंट्रोल हासिल करने की संभावना 43 फीसदी से भी कम थी. अक्टूबर के आखिर तक, यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 65 फीसदी हो गया. 

ओहियो में विवेक रामास्वामी का मुकाबला

सट्टेबाजी बाजार ओहियो के गवर्नर पद की दौड़ पर भी नजर रखे हुए हैं, जहां भारतीय-अमेरिकी रिपब्लिकन विवेक रामास्वामी का मुकाबला डेमोक्रेट एमी एक्टन से है. ताजा आंकड़ों के मुताबिक, कालशी ने रामास्वामी के जीतने की संभावना 18 फीसदी बताई है, जबकि एक्टन के लिए यह 82 फीसदी है. पॉलीमार्केट ने भी लगभग ऐसे ही आंकड़े दिखाए हैं, जिसमें रामास्वामी के लिए 18 फीसदी और एक्टन के लिए 83 फीसदी की संभावना जताई गई है.

रामास्वामी, जो पहले रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए दौड़ में थे, अब माइक डीवाइन की जगह लेना चाहते हैं. डीवाइन लगातार दूसरा कार्यकाल नहीं लड़ सकते. ओहियो के गवर्नर पद की यह दौड़ कांग्रेस पर नियंत्रण की लड़ाई से अलग है, लेकिन इसका फैसला भी 3 नवंबर को ही होगा.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 28 Oct 2026 08:14 AM (IST)
Tags :
Donald Trump Vivek Ramaswamy US Elections DONALD Trump
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