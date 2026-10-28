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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनीरज कुमार की जीत पर अनंत सिंह की पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

नीरज कुमार की जीत पर अनंत सिंह की पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

बिहार विधान परिषद की आठ सीटों पर 23 अक्टूबर को मतदान हुआ था. 27 अक्टूबर को गिनती हुई, लेकिन कई सीटों पर नतीजे अगले दिन यानी 28 अक्टूबर को आए. पढ़िए अनंत सिंह ने क्या कहा है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 28 Oct 2026 10:14 AM (IST)
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बिहार विधान परिषद चुनाव में पटना स्नातक सीट से जेडीयू के नीरज कुमार की जीत हो गई है. इस सीट से जन सुराज के प्रत्याशी अनुज कुमार हार गए हैं. अब मोकामा विधायक अनंत सिंह की इस पर प्रतिक्रिया आई है. अनंत सिंह ने कहा कि गिनती खत्म हो गई है. जनता मालिक है. जिसको वोट दिया वो जीता, जिसको नहीं दिया वो हारा.

जेडीयू से निष्कासन के सवाल पर अनंत सिंह ने कहा, "पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है... पार्टी मालिक है. नीरज कुमार जीत गए हम हार गए… कहना क्या है…"

यह भी पढ़ें- नहीं चला अनंत सिंह का जादू, कौन हैं नीरज कुमार जिन्होंने बचाया JDU का किला?

'वो नहीं बोलेगा तो हम जवाब नहीं देंगे'

अनंत सिंह ने कहा कि नीरज के खिलाफ कोई मना भी करेगा तो बोलेंगे, वो बोलेगा तो हम जबाव देंगे, वो नहीं बोलेगा तो हम जबाव नहीं देंगे. एक हाथ से तो ताली नहीं बजेगा, दोनों हाथ से ताली बजेगा.

मोकामा विधायक ने कहा, "दुलारचंद यादव वाले केस को नीरज ने दिल्ली पहुंचाया, इसलिए नाराजगी हुई. हम नीतीश जी का सम्मान करते रहे हैं. नीतीश कुमार से मिलने की कोशिश करेंगे. पार्टी के खिलाफ कभी नहीं बोले हैं, कोई बोला होगा… हम नहीं बोले हैं."

बता दें कि बिहार विधान परिषद की 8 सीटों पर 23 अक्टूबर को मतदान हुआ था. इसमें चार शिक्षक और चार स्नातक सीट पर चुनाव हुआ है. सबसे रोचक सीट पटना स्नातक था जिस पर जेडीयू प्रत्याशी नीरज कुमार ने फिर से जीत दर्ज की है.

यह भी पढ़ें- Bihar MLC चुनाव: JDU के नीरज कुमार का अनंत सिंह पर तंज, 'खुद जमानत पर हैं और जमानत जब्त की बात कर रहे'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 28 Oct 2026 09:55 AM (IST)
Tags :
Anant Singh Neeraj Kumar Bihar MLC Election Result BIHAR NEWS
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