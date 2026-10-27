Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगपीले निशान ने बदली किस्मत, खुदाई करने पर हाथ लगा लाखों का सोना

पीले निशान ने बदली किस्मत, खुदाई करने पर हाथ लगा लाखों का सोना

ऑस्ट्रेलिया के एक शौकिया खोजी को कई दिनों की तलाश के बाद लाल मिट्टी में सोने की हल्की चमक दिखी. खुदाई की तो करीब 1.2 किलो का नगेट मिला. जिसे देख शख्स के साथ-साथ हर कोई हैरान हो रहा है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 27 Oct 2026 09:24 PM (IST)
Preferred Sources

ऑस्ट्रेलिया के सुदूर इलाके में सोने की तलाश कर रहे एक शख्स की किस्मत उस वक्त अचानक बदल गई, जब उसकी नजर लाल मिट्टी के बीच दिखाई दे रह एक छोटे से पीले निशान पर पड़ी. कई दिनों से जमीन में मेटल डिटेक्टर लेकर घूम रहे इस शौकिया खोजी को शुरुआत में कुछ खास हासिल नहीं हुआ था. उसे ज्यादातर पुराने कील, गोलियों के टुकड़े और घोड़े की नाल जैसी चीजें ही मिल रही थीं. लेकिन इस बार जमीन के नीचे कुछ ऐसा छिपा था, जिसकी कीमत सुनकर कोई भी हैरान रह जाए.

यह मामला न्यू साउथ वेल्स के सुदूर उत्तर-पश्चिमी हिस्से में स्थित माउंट स्टुअर्ट स्टेशन, टिबूबुरा के पास का है. शख्स कई दिनों से यहां सोने की तलाश कर रहा था. मेटल डिटेक्टर से मिले संकेत के आधार पर उसने जमीन खोदनी शुरू की. शुरुआत में संकेत बहुत बड़ा नहीं लगा, लेकिन जैसे-जैसे उसने मिट्टी हटाई, मशीन का सिग्नल मजबूत होता गया.

छोटी-सी चमक ने बदली पूरी कहानी

खुदाई के दौरान खोजी को गड्ढे के अंदर लाल मिट्टी के बीच एक बेहद छोटा पीला निशान दिखाई दिया. यही चमक आगे चलकर उस बड़े खजाने का संकेत साबित हुई. मिट्टी हटाने के बाद उसके हाथ एक विशाल सोने के नगेट तक पहुंचे. इस खोज का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें शख्स जमीन खोदने के बाद नगेट को बाहर निकालते हुए अपनी हैरानी और खुशी जाहिर करता दिखाई देता है. इस नगेट को बाद में 'टिबूबुरा स्पड' नाम दिया गया. इसका कुल वजन करीब 1.2 किलोग्राम बताया गया है. खास बात यह है कि यह पूरी तरह सोने का ठोस टुकड़ा नहीं था, बल्कि इसमें क्वार्ट्ज भी मौजूद था. जांच में करीब 940 ग्राम हिस्सा सोना पाया गया.

यह भी पढ़ें: मर गई इंसानियत, गरीब और बूढ़ी महिला की पेंशन छीन भागा लुटेरा

1.5 लाख डॉलर से ज्यादा की कीमत

इस खोज की कीमत करीब 1.5 लाख से 1.6 लाख अमेरिकी डॉलर बताई जा रही है. हालांकि, अगर इसे किसी कलेक्टर को बेचा जाता है, तो इसकी कीमत इससे भी ज्यादा हो सकती है. इसकी नीलामी कीमत करीब 2 लाख डॉलर तक पहुंचने की संभावना भी बताई गई है. इसकी वजह सिर्फ इसमें मौजूद सोना नहीं, बल्कि इतने बड़े प्राकृतिक नगेट की दुर्लभता भी है. खोज से जुड़े विशेषज्ञों के मुताबिक, एक किलोग्राम से ज्यादा वजन वाले सोने के नगेट मिलना काफी दुर्लभ है. यही वजह है कि इस खोज ने सामान्य सोने की कीमत से अलग एक कलेक्टर वैल्यू भी पैदा कर दी है.

कई दिनों की मेहनत के बाद मिली सफलता

इस खोज की सबसे दिलचस्प बात यह है कि शख्स को सफलता तुरंत नहीं मिली. कई बार मेटल डिटेक्टर से मिले संकेत किसी बेकार धातु या पुराने सामान की ओर ले जाते थे. इसके बावजूद उसने तलाश जारी रखी. आखिरकार लाल मिट्टी में दिखाई दी छोटी-सी पीली चमक ने उसकी पूरी मेहनत का नतीजा बदल दिया. ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड प्रॉस्पेक्टिंग का शौक रखने वाले लोगों के बीच ऐसी खोजें काफी पसंद की जाती है.

यह भी पढ़ें: समुद्र किनारे इश्क पड़ा भारी, प्यार में खोए कपल को बहा ले गईं लहरें 

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
Read More
Published at : 27 Oct 2026 09:24 PM (IST)
Tags :
TRENDING
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
फुटपाथ पर बाइक चढ़ा राहगीरों को हॉर्न बजाता रहा शख्स, नहीं मिली साइड
फुटपाथ पर बाइक चढ़ा राहगीरों को हॉर्न बजाता रहा शख्स, नहीं मिली साइड
ट्रेंडिंग
ये आपकी मेहनत है....कंपनी के CEO ने कर्मचारियों को तोहफे में दी Kia sonet
ये आपकी मेहनत है....कंपनी के CEO ने कर्मचारियों को तोहफे में दी Kia sonet
ट्रेंडिंग
मर गई इंसानियत, गरीब और बूढ़ी महिला की पेंशन छीन भागा लुटेरा
मर गई इंसानियत, गरीब और बूढ़ी महिला की पेंशन छीन भागा लुटेरा
ट्रेंडिंग
जलपरी का शो देखने आई महिला की पिटाई, बाउंसर्स ने बरसाए लात घूंसे
जलपरी का शो देखने आई महिला की पिटाई, बाउंसर्स ने बरसाए लात घूंसे
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: 27 में किसके साथ 'अब्दुल', यूपी में सियासत फुल! | UP Elections | Akhilesh | Owaisi
Bihar MLC Election Result: बिहार में पहले रुझान में ही पलटी बाजी | Nitish Kumar | JDU | Anant Singh
YRKKH: Kabir को मंगेतर संग थिरकते देख चौंके Armaan-Abhira, क्या झूठे थे प्यार के सारे दावे?
Bollywood News: रश्मिका-विजय की लव स्टोरी पर बवाल, अब साइबर क्राइम पहुंचा मामला! (27.10.26)
Sansani | ABP News: No Parking का शैतान...नजरों के सामने खूनी खेल !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इजरायल में चुनाव नेतन्याहू के लिए अहम परीक्षा, विरोधियों ने लगाए बैलेट से छेड़छाड़ के आरोप
इजरायल में चुनाव नेतन्याहू के लिए अहम परीक्षा, विरोधियों ने लगाए बैलेट से छेड़छाड़ के आरोप
महाराष्ट्र
Maharashtra MLC Election Result Live: सभी पांच सीटों के नतीजे, कौन मार रहा बाजी? पढ़ें अपडेट
LIVE: महाराष्ट्र MLC चुनाव की पांच सीटों के नतीजे, कौन मार रहा बाजी? पढ़ें अपडेट
इंडिया
'मैं कभी नहीं चाहती थी कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनें', सोनिया गांधी का खुलासा
'मैं कभी नहीं चाहती थी कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनें', सोनिया गांधी का खुलासा
क्रिकेट
तीसरे टी20 में रिकॉर्ड्स की बारिश, अभिषेक-वैभव ने वेलिंगटन में तोड़े 6 रिकॉर्ड!
तीसरे टी20 में रिकॉर्ड्स की बारिश, अभिषेक-वैभव ने वेलिंगटन में तोड़े 6 रिकॉर्ड!
बॉलीवुड
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: कुणाल का नंबर ‘जय बलकारी’ नाम से सेव, पांच कारतूस की तस्वीरें डिलीट
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: कुणाल का नंबर ‘जय बलकारी’ नाम से सेव, पांच कारतूस की तस्वीरें डिलीट
इंडिया
तूफान 'अर्नब' का विकराल रूप: इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, किसानों के लिए एडवाइजरी
तूफान 'अर्नब' का विकराल रूप: इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, किसानों के लिए एडवाइजरी
Home Tips
Gas Stove Safety: गैस पर उफन गया है दूध या पानी? तुरंत चूल्हा जलाने की न करें भूल
गैस पर उफन गया है दूध या पानी? तुरंत चूल्हा जलाने की न करें भूल
एग्रीकल्चर
गेहूं बोने से पहले करें ये 5 काम, बाद में नहीं होगी परेशानी
गेहूं बोने से पहले करें ये 5 काम, बाद में नहीं होगी परेशानी
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget