चश्मे पर पड़ जाते हैं धब्बे? 1 मिनट में साफ करने के 3 आसान हैक्स

Best Ways To Clean Spectacle Lenses Without Scratches: घर से निकलने से पहले चश्मा पहनते ही अगर लेंस पर धब्बे, उंगलियों के निशान या हल्की-सी गंदगी दिखाई देने लगे, तो पूरा ध्यान उसी पर चला जाता है. कई बार जल्दबाजी में लोग चश्मे को अपनी टी-शर्ट, शर्ट या किसी भी कपड़े से पोंछ देते हैं. इससे लेंस साफ होने के बजाय और ज्यादा धुंधले हो सकते हैं. चश्मे पर बार-बार धब्बे पड़ना आम बात है, लेकिन उसे साफ करने का तरीका सही होना जरूरी है.

लेंस क्लीनिंग स्प्रे से ऐसे करें सफाई

चश्मे के लेंस को साफ करने के लिए सबसे आसान तरीका लेंस क्लीनिंग स्प्रे और माइक्रोफाइबर कपड़ा है. सबसे पहले लेंस पर जमा धूल और छोटे कणों को माइक्रोफाइबर कपड़े से हल्के हाथ से हटा लें. इसके बाद हर लेंस पर लेंस क्लीनिंग स्प्रे की एक हल्की स्प्रे करें. अब माइक्रोफाइबर कपड़े से लेंस को धीरे-धीरे साफ करें. लेंस को गोल-गोल घुमाकर रगड़ने के बजाय एक तरफ से दूसरी तरफ और ऊपर से नीचे की दिशा में कपड़ा चलाएं. इससे लेंस पर धब्बे और स्ट्रीक्स हटाने में आसानी होती है.

लेंस स्प्रे नहीं है तो डिश सोप आएगा काम

अगर घर में लेंस क्लीनिंग स्प्रे नहीं है, तो डिश सोप की मदद से भी चश्मा साफ किया जा सकता है. इसके लिए सबसे पहले अपने हाथ धो लें और चश्मे को हल्के गुनगुने पानी के नीचे रखें. अब हर लेंस पर डिश सोप की एक बूंद लगाएं और उंगलियों से बहुत हल्के हाथ से साफ करें. इसके बाद पानी से साबुन अच्छी तरह धो दें. चश्मे को सुखाने के लिए माइक्रोफाइबर कपड़े का इस्तेमाल करें और लेंस को उसी तरह सीधी दिशा में साफ करें.





जल्दी में हैं तो लेंस वाइप्स इस्तेमाल करें

अगर बाहर निकलने से पहले जल्दी में चश्मा साफ करना हो, तो लेंस वाइप्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं. इन्हें लेंस की अंदर वाली सतह पर एक दिशा में और बाहर वाली सतह पर दूसरी दिशा में चलाकर साफ करें. इसके बाद माइक्रोफाइबर कपड़े से लेंस को सुखा लें. अंदर और बाहर की सतह को अलग-अलग दिशा में साफ करने का फायदा यह है कि अगर कोई धब्बा या स्ट्रीक बचा रह गया है, तो आसानी से पता चल जाता है कि वह लेंस की किस तरफ है.

सिर्फ लेंस नहीं, नोज पैड भी करें साफ

सिर्फ लेंस साफ करना ही काफी नहीं है. चश्मे के नोज पैड पर भी धूल, पसीना और तेल जमा हो सकता है. कई बार इन्हीं वजहों से नोज पैड के आसपास गंदगी की परत दिखाई देने लगती है. इसे साफ करने के लिए पानी और डिश सोप के मिश्रण में टूथब्रश या कॉटन स्वैब को हल्का-सा भिगोकर नोज पैड को धीरे से साफ किया जा सकता है. गंदगी निकलने के बाद पानी से साफ करें और माइक्रोफाइबर कपड़े से चश्मे को सुखा लें.





चश्मा साफ करते समय ये गलती न करें

चश्मा साफ करते समय कुछ आम गलतियों से बचना भी जरूरी है. लेंस को शर्ट, टी-शर्ट या जैकेट के कपड़े से पोंछने की आदत छोड़ दें. कपड़ों के रेशे लेंस पर मौजूद गंदगी को फैलाने के साथ उसे खरोंच भी सकते हैं. इसी तरह टिश्यू, पेपर टॉवल या नैपकिन से भी लेंस साफ करने से बचना चाहिए, क्योंकि इनसे लेंस पर स्क्रैच पड़ने का खतरा रहता है.

चश्मे को ऐसे रखें

चश्मे को इस्तेमाल न करने पर हमेशा केस या पाउच में रखना बेहतर है. इसे किसी सतह पर रखते समय लेंस वाली तरफ नीचे रखने के बजाय ऊपर की तरफ रखें. इससे लेंस पर अनावश्यक धब्बे और खरोंच आने से बचाया जा सकता है.

इसे भी पढ़ें- Milk Boiling Tips: दूध उबलने और गैस गंदी होने का झंझट खत्म! जानें 3 सीक्रेट ट्रिक्स

रोज करें हल्की सफाई

अगर चश्मे पर रोज धब्बे दिखाई देते हैं, तो लेंस को रोजाना हल्के तरीके से साफ करना अच्छी आदत है. इसके अलावा सप्ताह में एक बार चश्मे की थोड़ी गहरी सफाई भी की जा सकती है. इस तरह घर से निकलते समय चश्मे पर बार-बार उंगलियों के निशान, धब्बे या स्ट्रीक्स दिखाई देने की परेशानी काफी हद तक कम की जा सकती है और लेंस भी साफ नजर आएंगे.

इसे भी पढ़ें- Dry Fruits Buying Tips: चमकदार बादाम-काजू असली हैं या नकली? 2 मिनट में ऐसे पहचानें