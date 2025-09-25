भाई जा रहा था जेल शख्स ने उसकी भी बना डाली रील! यूजर्स बोले, ऐसा भाई हो तो....वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जो देखकर लोग हैरान तो हो ही गए हैं साथ ही माथा पकड़कर बैठ गए हैं.वीडियो में एक शख्स अपने ही भाई की रील बना रहा है, जबकि उसका भाई कटघरे में खड़ा है और जेल जाने की तैयारी में है. इंटरनेट पर इन दिनों वायरल हो रहे इस वीडियो ने हर किसी को चौंका दिया है. हर कोई शख्स को ताना दे रहा है और हड़का रहा है कि भाई या तो रो ले या रील बना ले. अब लोग कह रहे हैं कि ऐसा भाई हो तो दुश्मन की क्या जरूरत.

भाई जा रहा था जेल, शख्स ने बना डाली रील

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि भाई अदालत के कटघरे में खड़ा है, उसकी हालत गंभीर है और अब उसे जेल भेजा जाने वाला है. वहीं बाहर उसका भाई रील बना रहा है, जिस पर गाना चल रहा है.. “मेरा भाई तू मेरी जान है”. वीडियो में सिर्फ यही दोनों दिखाई दे रहे हैं और यही सीन वायरल होने का कारण बना. लोग वीडियो देखकर कह रहे हैं कि यह भाई का अनोखा और मजेदार अंदाज है, क्योंकि जेल जाने की तैयारी में भी उसने अपने भाई की रील बनाने में हाथ नहीं पीछे हटाया. शख्स के अंदाज से साफ है कि उसे भाई के जेल जाने का कोई दुख नहीं है, वो यहां भी कंटेंट खोज रहा है और लाइक व्यूज की भूख इतनी बढ़ चुकी है कि भाई का सत्यानाश हो जाए चलेगा लेकिन रील मिस नहीं होनी चाहिए.

यूजर्स ने खूब दिए ताने, बोले- लानत है तेरे भाई होने पर

वीडियो को sobrati_lala नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई तुझ पर तो लानत है, तुझे शर्म आनी चाहिए. एक और यूजर ने तंज मारते हुए लिखा....वाह मेरे भाई, हमें तुझ पर गर्व है, जेल जाता भाई बहुत अच्छा काम किया होगा. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इसकी जगह मैं होता तो जूता लेकर मारता इसे.

