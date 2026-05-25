हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में कहर बरपा रही गर्मी! पारा 44 डिग्री के पार, 27 मई तक जारी हुआ ये अलर्ट

दिल्ली में कहर बरपा रही गर्मी! पारा 44 डिग्री के पार, 27 मई तक जारी हुआ ये अलर्ट

Delhi Weather Today: कई इलाकों में हीटवेव से लेकर सीवियर हीट वेव की स्थिति बन रही है. आसमान साफ रहेगा और पश्चिमी-उत्तर पश्चिमी हवाएं 15-25 किमी/ घंटा की रफ़्तार से चलेंगी.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 25 May 2026 06:39 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर भारत के साथ ही देश की राजधानी दिल्ली भी मई के अंतिम सप्ताह में भीषण गर्मी की चपेट में है. दिल्ली वासियों को सोमवार को लू और गर्म हवाओं से सामना करना पड़ेगा. मौसम विभाग के मुताबिक आज दिन का अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री तक रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 29 से 31, लिहाजा रात भी गर्म रहेगी.

कई इलाकों में हीटवेव से लेकर सीवियर हीट वेव की स्थिति बन रही है. आसमान साफ रहेगा और पश्चिमी-उत्तर पश्चिमी हवाएं 15-25 किमी/ घंटा की रफ़्तार से चलेंगी. वहीं अगले कुछ दिनों तक बारिश का कोई अनुमान नहीं है.

यह भी पढ़ें: NEET विवाद के बीच छात्र प्रदीप मेघवाल के परिवार को राहत, NSUI देगी 11 लाख की मदद

27 मई तक भीषण हीटवेव की चेतावनी 

मौसम विभाग की ताजा चेतावनी के मुताबिक 24 मई से 27 मई तक दिल्ली-एनसीआर में हीटवेव और भीषण हीटवेव की चेतावनी जारी की है. इसमें तापमान एक से दो डिग्री और बढ़ जाएगा. 28 के बाद पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तापमान में कुछ गिरावट होने की उम्मीद है.

बारिश की आशंका नहीं 

मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली और पूरे उत्तर भारत में मई के अंतिम सप्ताह में बारिश का कोई अनुमान नहीं है. लेकिन 28 मई के बाद कुछ जगहों पर हल्की बारिश या धूल भरी आंधी आ सकती है, जिससे गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है. जबकि मानसून जून के पहले सप्ताह के बाद ही पहुंचने का अनुमान है.

इस वजह से बढ़ रही गर्मी 

इन दिनों राजस्थान से आने वाली शुष्क और गर्म हवाओं के चलते दिल्ली में गर्मी का असर बढ़ा है. इसके अलावा शहरों में हरियाली की स्थिति भी बिगड़ चुकी है, जिस कारण दिन और रात भयंकर गर्मी पद रही है. इसके साथ ही दिल्ली और उसके चारों तरफ वाहनों का दबाब बहुत है.जिसने इसे और बिगाड़ दिया है.

फिलहाल मानसून में देरी और गर्मी की स्थिति को देखते हुए स्वाथ्य विभाग ने सलाह दी है कि 12 से 4 बजे के बीच कम ही निकलें, इसके अलावा पानी की मात्रा बढ़ाएं, ORS का इस्तेमाल कर सकते हैं. बुजुर्गों और बच्चों को बिना वजह घर के बाहर न भेजें.

यह भी पढ़ें: दिल्ली के 36 परिवारों तक पहुंचेगा बिजली कनेक्शन, CM जनसुनवाई के बाद 8 साल का इंतजार खत्म

Published at : 25 May 2026 06:39 AM (IST)
Tags :
Heatwave Alert DELHI NEWS WEATHER UPDATE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली में कहर बरपा रही गर्मी! पारा 44 डिग्री के पार, 27 मई तक जारी हुआ ये अलर्ट
दिल्ली में कहर बरपा रही गर्मी! पारा 44 डिग्री के पार, 27 मई तक जारी हुआ ये अलर्ट
दिल्ली NCR
NEET विवाद के बीच छात्र प्रदीप मेघवाल के परिवार को राहत, NSUI देगी 11 लाख की मदद
NEET विवाद के बीच छात्र प्रदीप मेघवाल के परिवार को राहत, NSUI देगी 11 लाख की मदद
दिल्ली NCR
दिल्ली के 36 परिवारों तक पहुंचेगा बिजली कनेक्शन, CM जनसुनवाई के बाद 8 साल का इंतजार खत्म
दिल्ली के 36 परिवारों तक पहुंचेगा बिजली कनेक्शन, CM जनसुनवाई के बाद 8 साल का इंतजार खत्म
दिल्ली NCR
दिल्लीवाले सावधान! तेजी से बढ़ रहा रेतीला तूफान, सुरक्षित जगहों पर रहने की सलाह
दिल्लीवाले सावधान! तेजी से बढ़ रहा रेतीला तूफान, सुरक्षित जगहों पर रहने की सलाह
Advertisement

वीडियोज

Kedarnath Yatra 2026 :धाम में भारी अव्यवस्था! VIP कल्चर के चक्कर में आम भक्तों का फूटा गुस्सा!
Sansani | Crime News: ट्विशा की आखिरी रात का रहस्य ! | Twisha Sharma Case
Janhit | Twisha Murder Case: दिसंबर में शगुन के गीत, मई में राम नाम सत्य! | Bhopal News | ABP News
Bomb Attack In Pakistan's Balochistan: बलूचिस्तान में विद्रोह की नई पिक्चर रिलीज! | Pakistan
ABP Report | Iran US War: क्या अपना यूरेनियम अमेरिका को नहीं देगा ईरान? | Iran-US War Update
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'सब फाइनल है...', होर्मुज और ईरान को लेकर नेतन्याहू ने किया बड़ा दावा, जानें ट्रंप से फोन पर क्या हुई बात?
'सब फाइनल...', ईरान को लेकर नेतन्याहू ने किया बड़ा दावा, जानें ट्रंप से फोन पर क्या हुई बात?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अखिलेश का नहीं करता समर्थन, UP में तीसरी बार सरकार बनाएंगे योगी', तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान
'अखिलेश का नहीं करता समर्थन, UP में तीसरी बार सरकार बनाएंगे योगी', तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान
बॉलीवुड
Drishyam 3 Vs Karuppu Box office: 50 करोड़ के पार हुई 'दृश्यम 3', सूर्या की 'करुप्पू' का ऐसा है हाल, जानें संडे की कमाई
बॉक्स ऑफिस: 50 करोड़ के पार हुई 'दृश्यम 3', सूर्या की 'करुप्पू' का ऐसा है हाल, जानें संडे की कमाई
आईपीएल 2026
दिल्ली ने रचा इतिहास, IPL के सबसे बड़े टोटल की अनोखी लिस्ट में शामिल नाम; KKR के खिलाफ किया कमाल
दिल्ली ने रचा इतिहास, IPL के सबसे बड़े टोटल की अनोखी लिस्ट में शामिल नाम
इंडिया
Devendra Fadnavis On Rahul Gandhi: 'मुंगेरीलाल के हसीन सपने....', राहुल गांधी बयान पर देवेंद्र फडणवीस ने कसा तंज, जानें पूरा मामला
'मुंगेरीलाल के हसीन सपने....', राहुल गांधी बयान पर देवेंद्र फडणवीस ने कसा तंज, जानें पूरा मामला
विश्व
क्वेटा ट्रेन ब्लास्ट: पाकिस्तानी सेना पर हमले के पीछे था मजीद ब्रिगेड का ये फिदायीन, BLA ने ली जिम्मेदारी
क्वेटा ट्रेन ब्लास्ट: पाकिस्तानी सेना पर हमले के पीछे था मजीद ब्रिगेड का ये फिदायीन, BLA ने ली जिम्मेदारी
इंडिया
Mamata Banerjee Message: फाल्टा में एक लाख वोट से जीती BJP तो ममता को लगा झटका, वीडियो शेयर कर जानें क्या कहा?
फाल्टा में एक लाख वोट से जीती BJP तो ममता को लगा झटका, वीडियो शेयर कर जानें क्या कहा?
ट्रेंडिंग
पर्यटकों के सामने भिड़े खूंखार दरिंदे, आदमखोरों की खूनी जंग देख दहल जाएगा दिल, वीडियो वायरल
पर्यटकों के सामने भिड़े खूंखार दरिंदे, आदमखोरों की खूनी जंग देख दहल जाएगा दिल
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget