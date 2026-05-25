उत्तर भारत के साथ ही देश की राजधानी दिल्ली भी मई के अंतिम सप्ताह में भीषण गर्मी की चपेट में है. दिल्ली वासियों को सोमवार को लू और गर्म हवाओं से सामना करना पड़ेगा. मौसम विभाग के मुताबिक आज दिन का अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री तक रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 29 से 31, लिहाजा रात भी गर्म रहेगी.

कई इलाकों में हीटवेव से लेकर सीवियर हीट वेव की स्थिति बन रही है. आसमान साफ रहेगा और पश्चिमी-उत्तर पश्चिमी हवाएं 15-25 किमी/ घंटा की रफ़्तार से चलेंगी. वहीं अगले कुछ दिनों तक बारिश का कोई अनुमान नहीं है.

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27 मई तक भीषण हीटवेव की चेतावनी

मौसम विभाग की ताजा चेतावनी के मुताबिक 24 मई से 27 मई तक दिल्ली-एनसीआर में हीटवेव और भीषण हीटवेव की चेतावनी जारी की है. इसमें तापमान एक से दो डिग्री और बढ़ जाएगा. 28 के बाद पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तापमान में कुछ गिरावट होने की उम्मीद है.

बारिश की आशंका नहीं

मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली और पूरे उत्तर भारत में मई के अंतिम सप्ताह में बारिश का कोई अनुमान नहीं है. लेकिन 28 मई के बाद कुछ जगहों पर हल्की बारिश या धूल भरी आंधी आ सकती है, जिससे गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है. जबकि मानसून जून के पहले सप्ताह के बाद ही पहुंचने का अनुमान है.

इस वजह से बढ़ रही गर्मी

इन दिनों राजस्थान से आने वाली शुष्क और गर्म हवाओं के चलते दिल्ली में गर्मी का असर बढ़ा है. इसके अलावा शहरों में हरियाली की स्थिति भी बिगड़ चुकी है, जिस कारण दिन और रात भयंकर गर्मी पद रही है. इसके साथ ही दिल्ली और उसके चारों तरफ वाहनों का दबाब बहुत है.जिसने इसे और बिगाड़ दिया है.

फिलहाल मानसून में देरी और गर्मी की स्थिति को देखते हुए स्वाथ्य विभाग ने सलाह दी है कि 12 से 4 बजे के बीच कम ही निकलें, इसके अलावा पानी की मात्रा बढ़ाएं, ORS का इस्तेमाल कर सकते हैं. बुजुर्गों और बच्चों को बिना वजह घर के बाहर न भेजें.

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