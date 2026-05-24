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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग14 साल बाद नोएडा छोड़ अपने घर लौटा युवक, बोला- बहुत कुछ मिला लेकिन अपने नहीं, इमोशनल वीडियो वायरल

14 साल बाद नोएडा छोड़ अपने घर लौटा युवक, बोला- बहुत कुछ मिला लेकिन अपने नहीं, इमोशनल वीडियो वायरल

दरअसल, विभु त्रिवेदी नाम के शख्स ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि वह 14 साल बाद नोएडा छोड़कर अपने घर कानपुर लौट रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 24 May 2026 06:45 PM (IST)
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नोएडा में 14 साल बिताने के बाद एक शख्स का शहर छोड़ने का फैसला इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों को भावुक कर रहा है. यह सिर्फ एक शहर छोड़ने की कहानी नहीं है, बल्कि सपनों, संघर्ष, सफलता और रिश्तों के बीच उलझे उस एहसास की कहानी है, जिससे आज का हर युवा कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है. वीडियो में शख्स ने बताया कि कैसे एक अनजान शहर में करियर बनाने की शुरुआत हुई, कैसे धीरे-धीरे सफलता मिली, लेकिन उसी सफर में कहीं अपनों से दूरी भी बढ़ती चली गई और आखिर में शख्स ने जो फैसला लिया वो हैरान कर देने वाला था जो कि अब वायरल हो रहा है.

शख्स ने सोशल मीडिया पर शेयर किया भावुक वीडियो

दरअसल, विभु त्रिवेदी नाम के शख्स ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि वह 14 साल बाद नोएडा छोड़कर अपने घर कानपुर लौट रहे हैं. उन्होंने कहा कि जब वह साल 2012 में नोएडा आए थे, तब उन्हें यह तक नहीं पता था कि उन्हें नौकरी मिलेगी या नहीं . लेकिन इसी शहर ने उन्हें एक जूनियर ग्राफिक डिजाइनर से क्रिएटिव हेड तक का सफर तय करने का मौका दिया.

 
 
 
 
 
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सफलता की कहानी को बताया यादगार

विभु ने अपने सफर को याद करते हुए बताया कि नोएडा ने उन्हें बहुत कुछ दिया. वह पैदल चलने से लेकर SUV के मालिक बनने तक पहुंचे और जिन होर्डिंग्स को वह बनाते थे, एक दिन उन्हीं पर उनका चेहरा भी नजर आया. उनके लिए यह शहर कई बड़े मुकामों का गवाह बना.

लेकिन एक कमी रह गई

वीडियो में उन्होंने यह भी बताया कि इस सफलता की कीमत भी उन्हें चुकानी पड़ी . उन्होंने कहा कि शहर की जिंदगी में धीरे-धीरे अपनों से दूरी बढ़ती चली जाती है. लोग एक-दूसरे से सिर्फ जरूरत के हिसाब से जुड़े रहते हैं. जिंदगी एक ऐसे चक्र में फंस जाती है, जहां लोग सिर्फ EMI भरने और भविष्य के लिए भागते रहते हैं.

एक घटना ने बदल दी सोच

विभु ने एक दिलचस्प किस्सा भी शेयर किया . उन्होंने बताया कि एक बार उन्होंने एक फालूदा बेचने वाले से पूछा कि अगर उसके पास अचानक बहुत पैसा आ जाए तो वह क्या करेगा. इस पर उसने जवाब दिया कि वह सबसे पहले अपने गांव लौट जाएगा. इस जवाब ने विभु को सोचने पर मजबूर कर दिया कि जिंदगी सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि अपनों के साथ रहने की भी होती है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: जनगणना की ट्रेनिंग के बीच पहुंचा लंगूर, यूजर्स बोले- स्पेशल विजिट; वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर रिएक्शन

वीडियो वायरल होने के बाद लोग इस पर जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई यूजर्स ने उनके फैसले की तारीफ की और कहा कि परिवार के साथ रहना सबसे जरूरी है. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि यह कहानी आज के हर उस इंसान की है, जो शहरों में रहकर सफलता तो पा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं अपनों से दूर होता जा रहा है. वीडियो को designwithvibhu नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

यह भी पढ़ें: Indian Viral Story: दादी को पहली बार माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ले गया पोता, भावुक कर देगी ये वायरल कहानी

Published at : 24 May 2026 06:45 PM (IST)
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