उत्तराखंड से एक दिल छू लेने वाली खबर सामने आई है, जिसने एक बार फिर साबित कर दिया कि इंसानियत और ईमानदारी आज भी जिंदा है. ऋषिकेश घूमने आई एक विदेशी महिला का बैग अचानक कहीं गुम हो गया, जिसमें उसका मोबाइल फोन, जरूरी दस्तावेज और पैसे रखे हुए थे. किसी भी यात्री के लिए यह स्थिति बेहद परेशान करने वाली हो सकती है, लेकिन देहरादून पुलिस ने जिस तत्परता और जिम्मेदारी के साथ इस मामले को संभाला, उसने हर किसी का दिल जीत लिया. बैग मिलने के बाद महिला की खुशी देखने लायक थी और उसका रिएक्शन अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

खो गया था जरूरी सामान से भरा बैग

जानकारी के मुताबिक, विदेशी महिला ऋषिकेश घूमने आई हुई थी, तभी उसका बैग कहीं गुम हो गया. इस बैग में उसका मोबाइल, जरूरी कागजात और पैसे थे, जिसके कारण वह काफी परेशान हो गई . इसके बाद उसने पुलिस से मदद मांगी.

पुलिस ने दिखाई फुर्ती, ढूंढ निकाला बैग

देहरादून पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू की. काफी कोशिशों के बाद पुलिस टीम ने महिला का बैग खोज निकाला और सुरक्षित उसे वापस सौंप दिया. पुलिस की इस ईमानदारी और मेहनत की हर कोई तारीफ कर रहा है.

खुशी में झलक गया इमोशन, जवान को लगा लिया गले

बैग वापस मिलने के बाद विदेशी महिला बेहद भावुक हो गई. पहले उसने हाथ जोड़कर पुलिस का धन्यवाद किया और फिर खुशी से एक पुलिस जवान को गले लगा लिया. यह पूरा दृश्य वहां मौजूद लोगों के दिल को छू गया. इस घटना का वीडियो उत्तराखंड पुलिस ने अपने एक्स (Twitter) हैंडल से शेयर किया है, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है. लोग पुलिस की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं और इसे ‘रियल हीरो’ बता रहे हैं.

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लोग बोले- यही है असली इंडिया

सोशल मीडिया पर यूजर्स इस वीडियो पर जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कोई इसे भारतीय पुलिस की ईमानदारी बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि यही है भारत की असली पहचान. इस वीडियो ने एक बार फिर लोगों का भरोसा सिस्टम पर मजबूत किया है. हालांकि कुछ यूजर्स ने पुलिस को ये सलाह भी दी है कि ऐसी ही तत्परता अपने राज्य के नागरिकों के लिए भी दिखाएं जिससे जनता का भरोसा पुलिस के प्रति मजबूत हो सके.

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