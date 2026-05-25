आईपीएल 2026 का सीजन कई फ्रेंचाइजियों के लिए निराशा से भरा रहा. कुछ टीमें उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकीं, जबकि कई कप्तानों के फैसलों ने फैंस और टीम मैनेजमेंट दोनों को परेशान किया. लगातार हार और कमजोर रणनीतियों के बाद अब माना जा रहा है कि अगले सीजन कई टीमों में कप्तानी को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. ऐसे में कुछ भारतीय स्टार खिलाड़ी नए कप्तान के तौर पर उभरकर सामने आ सकते हैं.



1. रिंकू सिंह



कोलकाता नाइट राइडर्स इस बार पूरे टूर्नामेंट में संतुलन खोजती नजर आई. टीम कई अहम मुकाबलों में दबाव नहीं संभाल सकी और प्लेऑफ की रेस से जल्दी बाहर हो गई. ऐसे में फ्रेंचाइजी भविष्य को ध्यान में रखते हुए नई लीडरशिप पर भरोसा जता सकती है.



रिंकू सिंह लंबे समय से केकेआर के भरोसेमंद खिलाड़ियों में शामिल हैं. मुश्किल हालात में मैच खत्म करने की उनकी क्षमता उन्हें टीम का खास खिलाड़ी बनाती है. ड्रेसिंग रूम में भी उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है. यही वजह है कि अगले सीजन वह कप्तानी की रेस में सबसे आगे दिखाई दे सकते हैं.



2. संजू सैमसन



चेन्नई सुपर किंग्स के लिए यह सीजन काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा. टीम कई मौकों पर अनुभव के बावजूद मैच पर पकड़ बनाने में नाकाम रही. लगातार खराब नतीजों के बाद फ्रेंचाइजी अगले सीजन नए कप्तान के विकल्प पर विचार कर सकती है.



संजू सैमसन पहले भी आईपीएल में कप्तानी का अनुभव हासिल कर चुके हैं. मैदान पर उनका शांत रवैया और परिस्थितियों के हिसाब से फैसले लेने की क्षमता उन्हें खास बनाती है. विकेटकीपर बल्लेबाज होने के कारण वह टीम को बेहतर तरीके से कंट्रोल भी कर सकते हैं. अगर चेन्नई बड़ा फैसला लेती है, तो संजू सबसे मजबूत विकल्प बन सकते हैं.



3. सूर्यकुमार यादव



मुंबई इंडियंस पिछले कुछ सीजन से लगातार स्थिर प्रदर्शन नहीं कर पाई है. टीम कई बड़े मैचों में दबाव में बिखरती नजर आई. कप्तानी को लेकर भी लगातार चर्चाएं चलती रही हैं. ऐसे में अगले सीजन मुंबई नई सोच के साथ आगे बढ़ सकती है.



सूर्यकुमार यादव टी20 क्रिकेट के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में गिने जाते हैं. उनके पास अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टीम को संभालने का अनुभव भी मौजूद है. आक्रामक मानसिकता और खिलाड़ियों के साथ बेहतर तालमेल उन्हें कप्तानी का बड़ा दावेदार बनाता है. मुंबई इंडियंस भविष्य को देखते हुए उन्हें टीम की जिम्मेदारी सौंप सकती है.

अगले आईपीएल सीजन ये कयास लगाए जा रहे हैं की कई फ्रेंचाइजियां नए कप्तानों के साथ वापस आ सकती हैं. अगर ऐसा होता है, तो टूर्नामेंट का पूरा माहौल और टीमों की दिशा बदल सकती है.