हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर: बच्चों के सामने पत्नी की पिटाई, मुंह पर थूकता दिखा पति, अनु मीणा सुसाइड केस में CCTV से खुले राज

जयपुर: बच्चों के सामने पत्नी की पिटाई, मुंह पर थूकता दिखा पति, अनु मीणा सुसाइड केस में CCTV से खुले राज

Jaipur Anu Meena Suicide Case: राजस्थान की राजधानी जयपुर में अनु मीणा नाम की विवाहिता ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पति के उत्पीड़न से तंग आकर खुदकुशी कर ली थी. बच्चों ने अब काले राज खोले हैं.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 25 May 2026 06:52 AM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश की ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि राजस्थान की राजधानी जयपुर से भी इसी तरह का हैरान कर देने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां अनु मीणा नाम की विवाहिता ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पति के उत्पीड़न से तंग आकर खुदकुशी कर ली थी. अनु के परिवार वालों ने इस मामले में करीब 40 दिन बाद आरोपी पति के साथ ही कई लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई है.

खुदकुशी करने वाली अनु मीणा को उसका इंजीनियर पति किस कदर प्रताड़ित करता था, इसका एक ऐसा सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला है. इस वीडियो में इंजीनियर पति उसकी खुदकुशी से कुछ दिन पहले ही बच्चों के सामने ही जूते से पिटाई कर रहा है और उसके मुंह पर थूक रहा है. बहरहाल केस दर्ज होने के बाद से आरोपी पति और दूसरे लोग फरार हैं. पुलिस उनकी तलाश कर रही है. अनु के बच्चे भी अब अपने पिता की दरिंदगी की कहानी बताते हुए रोने लगते हैं. इंजीनियर पति की दरिंदगी का सीसीटीवी देखकर किसी पत्थर दिल का कलेजा भी कांप उठेगा.

ट्विशा शर्मा केस: 12 मई का दर्दनाक संयोग, दामाद से पहली बार मिले थे, एक साल बाद इसी दिन खोई बेटी

शादी के बाद से ही दहेज की मांग करता था पति

जयपुर के गोपालपुरा बाईपास के रहने वाले रिटायर्ड हेड कांस्टेबल रोहिताश मीणा ने अपनी बेटी अनु मीणा की शादी करीब 11 साल पहले 25 जुलाई 2015 को पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट के इंजीनियर गौतम मीणा के साथ की थी. रोहिताश मीणा ने बेटी की शादी में करीब 60 लाख रूपए खर्च किए थे. दहेज में होंडा सिटी कार दी थी और साथ ही पांच लाख रुपए नगद भी दिए थे. आरोप है कि इंजीनियर गौतम मीणा दहेज की मांग को लेकर शादी के कुछ दिन बाद से ही अनु को प्रताड़ित करने लगा था. वह शराब के नशे में अक्सर उसके साथ मारपीट करता था. अनु ने 08 जुलाई 2016 को माहिर नाम के बेटे और 21 जनवरी 2018 को समाइरा नाम की बेटी को जन्म दिया था. 

महिला को दहेज के लिए बेरहमी से पीटता था पति

अनु मीणा के परिवार वालों का आरोप है कि वक्त के साथ इंजीनियर पति गौतम का उत्पीड़न बढ़ता चला गया. वह शारीरिक और मानसिक रूप से अनु को खूब प्रताड़ित करता था. बच्चों के सामने भी उसे बेरहमी से पीटता था. अनु के परिवार वालों ने साल 2022 में गौतम को फिर से 20 लाख रूपये दिए. इसके बावजूद उसकी पैसों की भूख खत्म नहीं हुई. अनु के परिवार वालों का आरोप है कि इंजीनियर पति गौतम का घर में काम करने वाली नौकरानी व अन्य महिलाओं के साथ अवैध रिश्ता भी था. बच्चे होने के कुछ सालों बाद गौतम मीणा का प्रमोशन हो गया था और वह एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन गया था.

तंग आकर महिला ने की थी आत्महत्या

अनु मीणा ने इसी साल 7 अप्रैल को पति के घर में खुदकुशी कर ली थी. उसका शव फंदे पर लटका पाया गया था. आरोप है कि खुदकुशी करते वक्त वह फोन पर पति से वीडियो कॉल पर बात भी कर रही थी. मायके वालों ने उस वक्त इसे पति पत्नी के बीच आपसी झगड़ा मानते हुए गुस्से में कदम उठाए जाने का मामला मानकर पुलिस में शिकायत नहीं की थी. अनु के दोनों बच्चे मां की मौत के बाद अपने ननिहाल रहने लगे थे. उसका मोबाइल फोन भी मायके वालों के कब्जे में ही था. खुदकुशी के करीब पांच हफ्ते बाद मायके वालों को अनु के मोबाइल से एक ऐसा सीसीटीवी मिला, जिसे देखकर उनकी रूह कांप गई.

बच्चों ने बताए पिता के काले राज

यह सीसीटीवी अनु की खुदकुशी से तकरीबन महीने भर पहले का था. इसी साल 3 मार्च को रात करीब 11 बजे के इस सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि इंजीनियर पति गौतम मीणा शराब के नशे में आकर पहले तो घर में तोड़फोड़ करता है. उसके बाद पैर से जूता निकालकर उससे पत्नी अनु की पिटाई करता है. किचन में उसका सर गैस सिलेंडर से लड़ा देता है. पिटाई से बेसुध होकर अनु जमीन पर गिर जाती है तो वह बेटे के सामने ही अनु के मुंह पर थूक देता है. अनु उठने की हालत में नहीं होती है तो 10 साल का बेटा माहिर उसे पानी लाकर देता है और उसे नार्मल करने की कोशिश करता है. यह सीसीटीवी देखकर अनु के परिवार वालों का कलेजा कांप उठा. उन्होंने इस बारे में अनु के दोनों बच्चों से पूछा तो उन्होंने एक-एक कर अपने पिता की तमाम करतूत बताई.

आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

बच्चों ने बताया कि इस घटना के 10 दिन बाद इंजीनियर पति गौतम ने अनु और उसके दूसरे बच्चों को एक कमरे में बंद कर गैस सिलेंडर का नोजल खोल दिया था. उस वक्त एक रिश्तेदार ने दरवाजा खोलकर सभी की जान बचाई थी. अनु के मोबाइल में कुछ अन्य वीडियो व पति की बर्बरता के दूसरे सबूत भी मिले हैं. इसके बाद अनु के छोटे भाई नीरज मीणा ने 15 मई को मुहाना पुलिस स्टेशन में पति गौतम मीणा के साथ ही उसके तीन अन्य रिश्तेदारों भाई मनीष मीणा, चाचा रतन मीणा और मामा दीनदयाल के खिलाफ केस दर्ज कराया. जयपुर पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 108 और 85 के तहत केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है.

परिजनों ने सख्त कार्रवाई की मांग की

अनु के पिता रोहिताश मीणा, मां माया देवी और छोटे भाई नीरज ने साफ तौर पर कहा है कि उनकी बेटी ने पति की प्रताड़ना से तंग आकर खुदकुशी की है. इस मामले में उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. अनु का 10 साल का बेटा माहिर भी अपनी मां की मौत का इंसाफ चाहता है. एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही सभी आरोपी फरार हैं. पुलिस उनकी तलाश कर रही है. मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच एसीपी को सौंप दी गई है. पुलिस का कहना है कि इस मामले में जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी और साथ ही उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी. 

TMC पार्षद की हत्या या आत्महत्या? घर में लटका मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

और पढ़ें

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
Read More
Published at : 25 May 2026 06:50 AM (IST)
Tags :
Domestic Violence SUICIDE RAJASTHAN JAIPUR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
जयपुर: बच्चों के सामने पत्नी की पिटाई, मुंह पर थूकता दिखा पति, अनु मीणा सुसाइड केस में CCTV से खुले राज
जयपुर: बच्चों के सामने पत्नी की पिटाई, मुंह पर थूकता दिखा पति, अनु मीणा सुसाइड केस में CCTV से खुले राज
राजस्थान
Jodhpur News: पीएम मोदी पर टिप्पणी को लेकर भड़की BJP, जोधपुर में राहुल गांधी के खिलाफ किया प्रदर्शन
पीएम मोदी पर टिप्पणी को लेकर भड़की BJP, जोधपुर में राहुल गांधी के खिलाफ किया प्रदर्शन
राजस्थान
NEET विवाद के बीच छात्र प्रदीप मेघवाल के परिवार को राहत, NSUI देगी 11 लाख की मदद
NEET विवाद के बीच छात्र प्रदीप मेघवाल के परिवार को राहत, NSUI देगी 11 लाख की मदद
राजस्थान
जयपुर में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 3 घंटे में काटे इतने हजार चालान
जयपुर में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 3 घंटे में काटे इतने हजार चालान
Advertisement

वीडियोज

Kedarnath Yatra 2026 :धाम में भारी अव्यवस्था! VIP कल्चर के चक्कर में आम भक्तों का फूटा गुस्सा!
Sansani | Crime News: ट्विशा की आखिरी रात का रहस्य ! | Twisha Sharma Case
Janhit | Twisha Murder Case: दिसंबर में शगुन के गीत, मई में राम नाम सत्य! | Bhopal News | ABP News
Bomb Attack In Pakistan's Balochistan: बलूचिस्तान में विद्रोह की नई पिक्चर रिलीज! | Pakistan
ABP Report | Iran US War: क्या अपना यूरेनियम अमेरिका को नहीं देगा ईरान? | Iran-US War Update
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'सब फाइनल है...', होर्मुज और ईरान को लेकर नेतन्याहू ने किया बड़ा दावा, जानें ट्रंप से फोन पर क्या हुई बात?
'सब फाइनल...', ईरान को लेकर नेतन्याहू ने किया बड़ा दावा, जानें ट्रंप से फोन पर क्या हुई बात?
क्रिकेट
IPL 2026: रिंकू सिंह से सूर्यकूमार यादव तक बन सकते हैं नए कप्तान, अगले सीजन कई फ्रेंचाइजी इन्हें सौंप सकती है टीम की कमान
IPL 2026: रिंकू सिंह से सूर्यकूमार यादव तक बन सकते हैं नए कप्तान, अगले सीजन कई फ्रेंचाइजी इन्हें सौंप सकती है टीम की कमान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अखिलेश का नहीं करता समर्थन, UP में तीसरी बार सरकार बनाएंगे योगी', तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान
'अखिलेश का नहीं करता समर्थन, UP में तीसरी बार सरकार बनाएंगे योगी', तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान
बॉलीवुड
Drishyam 3 Vs Karuppu Box office: 50 करोड़ के पार हुई 'दृश्यम 3', सूर्या की 'करुप्पू' का ऐसा है हाल, जानें संडे की कमाई
बॉक्स ऑफिस: 50 करोड़ के पार हुई 'दृश्यम 3', सूर्या की 'करुप्पू' का ऐसा है हाल, जानें संडे की कमाई
इंडिया
Devendra Fadnavis On Rahul Gandhi: 'मुंगेरीलाल के हसीन सपने....', राहुल गांधी बयान पर देवेंद्र फडणवीस ने कसा तंज, जानें पूरा मामला
'मुंगेरीलाल के हसीन सपने....', राहुल गांधी बयान पर देवेंद्र फडणवीस ने कसा तंज, जानें पूरा मामला
विश्व
क्वेटा ट्रेन ब्लास्ट: पाकिस्तानी सेना पर हमले के पीछे था मजीद ब्रिगेड का ये फिदायीन, BLA ने ली जिम्मेदारी
क्वेटा ट्रेन ब्लास्ट: पाकिस्तानी सेना पर हमले के पीछे था मजीद ब्रिगेड का ये फिदायीन, BLA ने ली जिम्मेदारी
इंडिया
Mamata Banerjee Message: फाल्टा में एक लाख वोट से जीती BJP तो ममता को लगा झटका, वीडियो शेयर कर जानें क्या कहा?
फाल्टा में एक लाख वोट से जीती BJP तो ममता को लगा झटका, वीडियो शेयर कर जानें क्या कहा?
ट्रेंडिंग
पर्यटकों के सामने भिड़े खूंखार दरिंदे, आदमखोरों की खूनी जंग देख दहल जाएगा दिल, वीडियो वायरल
पर्यटकों के सामने भिड़े खूंखार दरिंदे, आदमखोरों की खूनी जंग देख दहल जाएगा दिल
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget