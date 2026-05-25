मध्य प्रदेश की ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि राजस्थान की राजधानी जयपुर से भी इसी तरह का हैरान कर देने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां अनु मीणा नाम की विवाहिता ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पति के उत्पीड़न से तंग आकर खुदकुशी कर ली थी. अनु के परिवार वालों ने इस मामले में करीब 40 दिन बाद आरोपी पति के साथ ही कई लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई है.

खुदकुशी करने वाली अनु मीणा को उसका इंजीनियर पति किस कदर प्रताड़ित करता था, इसका एक ऐसा सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला है. इस वीडियो में इंजीनियर पति उसकी खुदकुशी से कुछ दिन पहले ही बच्चों के सामने ही जूते से पिटाई कर रहा है और उसके मुंह पर थूक रहा है. बहरहाल केस दर्ज होने के बाद से आरोपी पति और दूसरे लोग फरार हैं. पुलिस उनकी तलाश कर रही है. अनु के बच्चे भी अब अपने पिता की दरिंदगी की कहानी बताते हुए रोने लगते हैं. इंजीनियर पति की दरिंदगी का सीसीटीवी देखकर किसी पत्थर दिल का कलेजा भी कांप उठेगा.

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शादी के बाद से ही दहेज की मांग करता था पति

जयपुर के गोपालपुरा बाईपास के रहने वाले रिटायर्ड हेड कांस्टेबल रोहिताश मीणा ने अपनी बेटी अनु मीणा की शादी करीब 11 साल पहले 25 जुलाई 2015 को पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट के इंजीनियर गौतम मीणा के साथ की थी. रोहिताश मीणा ने बेटी की शादी में करीब 60 लाख रूपए खर्च किए थे. दहेज में होंडा सिटी कार दी थी और साथ ही पांच लाख रुपए नगद भी दिए थे. आरोप है कि इंजीनियर गौतम मीणा दहेज की मांग को लेकर शादी के कुछ दिन बाद से ही अनु को प्रताड़ित करने लगा था. वह शराब के नशे में अक्सर उसके साथ मारपीट करता था. अनु ने 08 जुलाई 2016 को माहिर नाम के बेटे और 21 जनवरी 2018 को समाइरा नाम की बेटी को जन्म दिया था.

महिला को दहेज के लिए बेरहमी से पीटता था पति

अनु मीणा के परिवार वालों का आरोप है कि वक्त के साथ इंजीनियर पति गौतम का उत्पीड़न बढ़ता चला गया. वह शारीरिक और मानसिक रूप से अनु को खूब प्रताड़ित करता था. बच्चों के सामने भी उसे बेरहमी से पीटता था. अनु के परिवार वालों ने साल 2022 में गौतम को फिर से 20 लाख रूपये दिए. इसके बावजूद उसकी पैसों की भूख खत्म नहीं हुई. अनु के परिवार वालों का आरोप है कि इंजीनियर पति गौतम का घर में काम करने वाली नौकरानी व अन्य महिलाओं के साथ अवैध रिश्ता भी था. बच्चे होने के कुछ सालों बाद गौतम मीणा का प्रमोशन हो गया था और वह एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन गया था.

तंग आकर महिला ने की थी आत्महत्या

अनु मीणा ने इसी साल 7 अप्रैल को पति के घर में खुदकुशी कर ली थी. उसका शव फंदे पर लटका पाया गया था. आरोप है कि खुदकुशी करते वक्त वह फोन पर पति से वीडियो कॉल पर बात भी कर रही थी. मायके वालों ने उस वक्त इसे पति पत्नी के बीच आपसी झगड़ा मानते हुए गुस्से में कदम उठाए जाने का मामला मानकर पुलिस में शिकायत नहीं की थी. अनु के दोनों बच्चे मां की मौत के बाद अपने ननिहाल रहने लगे थे. उसका मोबाइल फोन भी मायके वालों के कब्जे में ही था. खुदकुशी के करीब पांच हफ्ते बाद मायके वालों को अनु के मोबाइल से एक ऐसा सीसीटीवी मिला, जिसे देखकर उनकी रूह कांप गई.

बच्चों ने बताए पिता के काले राज

यह सीसीटीवी अनु की खुदकुशी से तकरीबन महीने भर पहले का था. इसी साल 3 मार्च को रात करीब 11 बजे के इस सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि इंजीनियर पति गौतम मीणा शराब के नशे में आकर पहले तो घर में तोड़फोड़ करता है. उसके बाद पैर से जूता निकालकर उससे पत्नी अनु की पिटाई करता है. किचन में उसका सर गैस सिलेंडर से लड़ा देता है. पिटाई से बेसुध होकर अनु जमीन पर गिर जाती है तो वह बेटे के सामने ही अनु के मुंह पर थूक देता है. अनु उठने की हालत में नहीं होती है तो 10 साल का बेटा माहिर उसे पानी लाकर देता है और उसे नार्मल करने की कोशिश करता है. यह सीसीटीवी देखकर अनु के परिवार वालों का कलेजा कांप उठा. उन्होंने इस बारे में अनु के दोनों बच्चों से पूछा तो उन्होंने एक-एक कर अपने पिता की तमाम करतूत बताई.

आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

बच्चों ने बताया कि इस घटना के 10 दिन बाद इंजीनियर पति गौतम ने अनु और उसके दूसरे बच्चों को एक कमरे में बंद कर गैस सिलेंडर का नोजल खोल दिया था. उस वक्त एक रिश्तेदार ने दरवाजा खोलकर सभी की जान बचाई थी. अनु के मोबाइल में कुछ अन्य वीडियो व पति की बर्बरता के दूसरे सबूत भी मिले हैं. इसके बाद अनु के छोटे भाई नीरज मीणा ने 15 मई को मुहाना पुलिस स्टेशन में पति गौतम मीणा के साथ ही उसके तीन अन्य रिश्तेदारों भाई मनीष मीणा, चाचा रतन मीणा और मामा दीनदयाल के खिलाफ केस दर्ज कराया. जयपुर पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 108 और 85 के तहत केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है.

परिजनों ने सख्त कार्रवाई की मांग की

अनु के पिता रोहिताश मीणा, मां माया देवी और छोटे भाई नीरज ने साफ तौर पर कहा है कि उनकी बेटी ने पति की प्रताड़ना से तंग आकर खुदकुशी की है. इस मामले में उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. अनु का 10 साल का बेटा माहिर भी अपनी मां की मौत का इंसाफ चाहता है. एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही सभी आरोपी फरार हैं. पुलिस उनकी तलाश कर रही है. मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच एसीपी को सौंप दी गई है. पुलिस का कहना है कि इस मामले में जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी और साथ ही उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी.

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