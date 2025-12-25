शादी हमेशा से ही खुशियों, जश्न और दोस्तों-रिश्तेदारों के साथ मिलकर डांस करने का मौका माना जाता रहा है. अक्सर लोग शादी के रिसेप्शन में डीजे की धुन पर थिरकते हैं, रंग-बिरंगे कपड़े पहनते हैं और कई घंटों तक संगीत का आनंद लेते हैं. हालांकि, जैसे-जैसे नई पीढ़ी की शादी हो रही है, परंपरागत फर्स्ट डांस और डांस फ्लोर की जगह कुछ नया और मजेदार ट्रेंड उभर रहा है. अब युवा जोड़े अपने रिसेप्शन को सिर्फ नाच-गाने तक सीमित नहीं रखते, बल्कि इसे अपनी पसंद और पहचान के अनुसार बदल रहे हैं.

ब्रिटेन और अमेरिका में यह नया ट्रेंड तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. शादी के रिसेप्शन को गेमिंग जोन में बदल देना यानी जहां पहले लोग डांस फ्लोर पर कदम रखते थे, अब वहीं वर्चुअल रियलिटी गेम्स, मारियो कार्ट, सुपर स्मैश ब्रॉस और रेट्रो गेम्स की दुनिया बस रही है. युवा जोड़े डांस करने के दबाव से बचकर, अपनी यादों, पसंदीदा गेम्स और बचपन की मजेदार यादों को अपने बड़े दिन में शामिल कर रहे हैं.

कैसे वेडिंग रिसेप्शन बन गया गेमिंग जोन

इस ट्रेंड के पीछे एक बड़ी वजह यह है कि सभी मेहमान नाचना पसंद नहीं करते, कई लोग बड़े समारोह में डांस फ्लोर पर जाने में झिझकते हैं, लेकिन गेमिंग की जगह पर हर कोई आसानी से शामिल हो सकता है. गेम्स न सिर्फ मनोरंजन का मौका देते हैं, बल्कि अजनबी मेहमानों के बीच बातचीत शुरू करने का आसान तरीका भी बन जाते हैं.

ब्रिटेन के विल्टशायर में 2016 में पहली बार इस तरह की गेमिंग वेडिंग हुई थी. तब सिर्फ 8 शादियों में गेमिंग सेटअप का इस्तेमाल हुआ था. लेकिन अब इस ट्रेंड की मांग हर साल तेजी से बढ़ रही है. लंदन की वेडिंग प्लानर कंपनी जॉय पैड के अनुसार, पिछले साल 300 से ज्यादा जोड़ों ने अपने रिसेप्शन के लिए वीडियो गेम कॉर्नर बुक कराया. इस मांग में हर साल लगभग 35 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है.

अमेरिका में ये ट्रेंड कैसे फैल रहा है

अमेरिका में भी यही ट्रेंड फैल रहा है.लॉस एंजिलिस की वेडिंग डिजाइनर नैन्सी पार्क कहती हैं कि युवा जोड़े अब फर्स्ट डांस के दबाव से बाहर निकलकर कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो उनकी कहानी और पहचान को दर्शाएं. गेमिंग सेटअप के जरिए जोड़े अपने रिसेप्शन को व्यक्तिगत और यादगार बना पा रहे हैं. इस नई प्रवृत्ति ने वेडिंग इंडस्ट्री में भी नई संभावनाओं को जन्म दिया है.प्लानर जॉर्ज स्वेन का कहना है कि अब शादी में गेम सेटअप की मांग बढ़ रही है, और यह व्यवसाय लगातार बढ़ रहा है. इसके जरिए कपल न सिर्फ अपने दिन को मजेदार बनाते हैं, बल्कि अपने मेहमानों के लिए भी एक अनोखा एक्सपीरियंस तैयार करते हैं.

ब्रिटेन और अमेरिका में शादी का नया ट्रेंड

ब्रिटेन से अमेरिका तक युवा जोड़े अब शादी के रिसेप्शन को सिर्फ डांस और फॉर्मलिटी तक सीमित नहीं रखना चाहते. वे इसे अपनी यादों, रुचियों और गेमिंग के प्यार के साथ एक मजेदार, आरामदायक और सामाजिक एक्सपीरियंस में बदल रहे हैं. यह ट्रेंड साबित करता है कि शादी का जश्न सिर्फ परंपरा तक ही सीमित नहीं रह सकता,यह अब व्यक्तिगत और क्रिएटिव तरीके से भी मनाया जा सकता है.

